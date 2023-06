Friday, 9 June 2023, 12:41 HKT/SGT Share:

來源 FTLife Insurance Company Limited 富通保險獲選《指標》「2022年度保險企業」大獎 共囊括六項殊榮,成為獲獎最多的保險公司

香港, 2023年6月9日 - (亞太商訊) - 富通保險有限公司(「富通保險」)欣然宣佈於「2022《指標》財富管理大獎」中囊括六項殊榮,包括「2022年度保險企業」最高殊榮,而公司在分銷渠道、培訓、產品發展、社交媒體,以及環境、社會和治理整合範疇均有卓越成就,刷新了其近年獲獎紀錄,成為年度獲獎最多的保險公司。

富通保險於「2022《指標》財富管理大獎」中囊括六項殊榮,包括「年度保險企業」最高殊榮,肯定了公司在分銷渠道、培訓、產品發展、社交媒體,以及環境、社會和治理整合範疇的卓越成就 。

六項殊榮包括:

-- 2022年度保險企業大獎 “Insurance Company of the Year 2022” (最高殊榮)

-- 中介人支援 — 同級最佳大獎 “Broker Support - Best-in-Class” (連續六年)

-- 2022年度培訓學院大獎 “Academy of the Year 2022” (蟬聯)

-- 醫療保健產品 — 同級最佳大獎 “Health Care Product - Best-in-Class”

-- 社交媒體互動策略 — 傑出表現獎 “Social Media Engagement – Outstanding Achiever”

-- 環境、社會和治理整合 ”ESG Integration - Merit” – 優異獎



富通保險行政總裁葉文傑表示:「公司於去年面對種種環境挑戰下仍能突破重圍,於『2022《指標》財富管理大獎』中勇奪六項殊榮,成為「年度保險企業」,我實在為團隊優秀的表現感到自豪。獎項推動富通保險培訓更傑出的人生規劃師,繼續努力為客戶帶來適切卓越的保障方案及更有意義的共享價值。」



富通保險策略夥伴業務及卓越金融業務團隊堅持為合作夥伴提供最優質的業務方案,以及最有力支援,讓經紀夥伴及其客戶享受到貼心的售前和售後服務。另一方面,富通保險持續研發及優化資訊科技系統,為經紀夥伴帶來一站式線上平台服務,協助他們更輕鬆管理業務,今年更連續第六年獲頒「中介人支援 」同級最佳大獎,表現備受肯定,佳績有目共睹。



富通保險重視人才培訓,去年以人生規劃為培訓方針,將旗下保險顧問重新定位為人生規劃師Life Artisans,並致力培育專業的Life Artisans為客戶妥善規劃每個人生階段。富通保險善用創新科技,除「AI Drill」外,更於嶄新概念中心「The GalaMuse」引入虛擬實境VR體驗區,讓Life Artisans更有效地了解客戶各個人生階段所需的人壽保障和潛在的財務缺口,從而為客戶作更周詳的人生規劃,並有助他們在個人和保險事業上的發展,今年蟬聯最高殊榮「年度培訓學院大獎」乃實至名歸 。



憑深受客戶歡迎之自願醫保認可計劃「悅康保」醫療保障計劃,富通保險不負眾望獲頒「醫療保健產品」 同級最佳大獎。該計劃保障限額以每傷病每保單年度為準則,並為常見嚴重疾病包括主要癌症、嚴重心臟病、中風、呼吸系統疾病及任何宣佈為國際關注的突發公共衛生事件的疾病提供雙倍保障總額。另外,保障全球適用*,讓客戶享有不受地域限制的全面醫療保障。



富通保險積極求新求變,以「健康人生」為主題,準確針對各個目標群眾使用數碼媒體及社交平台的習慣,結合港鐵月台、社交媒體的綜合營銷策略,推廣企業品牌及代理人招聘,提升客戶參與及互動率,成效超卓。今年獲得社交媒體互動策略 — 傑出表現獎,足證富通保險社交媒體的營銷策略持之有效,備受肯定。



富通保險不僅注重自身業務發展,更關注客戶、員工、社區和環境的長遠福祉。秉承新世界集團《2030可持續發展願景》,富通保險就環保、健康、智能與關愛四大方針持續為所有持份者創造共享價值,獲頒環境、社會和治理整合優異獎,反映公司在有關方面的政策行之有效。



*除精神科治療及於香港的私家醫院入住合資格病房級別以下之病房的現金保障外(如適用),所有保障均適用於全球。



重要提示:

-- 本新聞稿乃資料摘要,僅供參考之用。詳情請參閱有關保險產品宣傳單張及產品小冊子。有關保險計劃詳情,均以保單合約之條款及細則作準。

-- 本新聞稿的保險產品資料不包含「悅康保」醫療保障計劃的完整條款,有關完整條款載於保單文件中。上述「悅康保」醫療保障計劃可作為獨立保單而無須捆綁式地與其他種類的保險產品一併購買。

-- 有關「悅康保」醫療保障計劃產品小冊子,請瀏覽: https://www.ftlife.com.hk/pdf/tc/products/life-insurance/health/FlexiCare-Product-Brochure.pdf

-- 如欲查詢,歡迎致電富通保險客戶服務熱線:+852 2866 8898。

-- 本新聞稿只適宜於香港分發,不應被詮釋為在香港以外地區提供富通保險的任何產品,或就其作出要約或招攬。如在香港境外之任何司法管轄區的法律下提供或出售或游說購買任何富通保險的產品屬違法,富通保險在此聲明無意在該司法管轄區提供或出售或游說購買該產品。



關於富通保險有限公司

富通保險有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)(「富通保險」)為新創建集團有限公司(香港股份代號:0659)之全資附屬公司,也是香港最具規模的壽險公司之一。富通保險服務香港逾三十年,為個人及機構提供一系列多元化的保險及理財規劃產品服務,涵蓋人壽保障、醫療保險、意外保障、儲蓄計劃和投資保險。作為新世界集團成員,富通保險亦透過與集團多元業務的協同,從創富傳承、健康養生到優質生活,為客戶提供完善的人生規劃方案。



有關主辦機構

富盛亞洲 (WealthAsia) 作為一家以利他為目標 (Profit-for-Purpose) 的機構,承諾通過表彰在香港財富保護行業中,承擔同樣使命的最佳同業獎和傑出成就者,來推動金融生態系統內的最佳實踐。



有關指標大獎

第 13 屆「指標財富管理大獎」由高素質的行業資深人士在六個支柱方面評估保險公司和諮詢:物有所值、客戶支持、數字化、品牌實力、治理和可持續性。在 ESG 數據匯總和分析方面,「指標」Benchmark與姊妹公司 BlueOnion 合作,肩負著揭露綠色、藍色、SDG 和可持續性清洗的使命。旨在表彰香港財富保護行業超過 22 項環境、社會、治理和氣候 KPI 中得分最高的同業。



傳媒聯絡

富通保險有限公司

品牌發展及傳訊部

鄺淑儀 (Suki Kwong)

+852 2591 8504

suki.kwong@ftlife.com.hk



縱橫財經公關顧問有限公司

李希彤(Yoko Li) / 吳宛蓉(Cynthia Ng)

+852 2864 4813 / +852 2114 4952

yoko.li@sprg.com.hk / cynthia.ng@sprg.com.hk





