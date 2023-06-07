「2023年度傑出董事獎」現已接受提名 今年的主題為「變革創新，更好明天」



香港, 2023年6月6日 - (亞太商訊) - 香港董事學會宣布「2023年度傑出董事獎」選舉正式接受提名。

由左至右：陶榮博士、徐尉玲博士、葉嘉明女士、梁廣灝工程師以及陳永誠先生於簡布會上闡述「2023年度傑出董事獎」詳情。

本屆董事獎以「變革創新，更好明天」為主題，旨在表揚和頌讚董事和董事會縱使面對疫情帶來的各種挑戰，仍能展現出優秀的領導能力，從容不迫地引領公司度過難關。傑出董事獎對領袖們在危機出現時全力以赴的精神予以極大的認同，在其帶領下，業務不但如常運作，而且還推陳出新，運用創新思維將業務轉型以順應環境的轉變。業務的轉型凸顯了公司需要擁抱變革和創新，才能創造更光輝的未來。學會期望通過對傑出領袖的表彰而激勵他人追隨其步伐，積極推動組織、社區，以至更宏大層面的變革，同時也藉此獎項向大眾推廣企業管治的重要性。



今屆截止提名日期為2023年7月31日。評選團由本港著名商界領袖、專業人士及規管人員組成，「2023年度傑出董事獎」獎項分為以下類別：



公司類別

1. 上市公司

2. 非上市公司

3. 法定／非分配利潤組織*



董事類別

1. 執行董事

2. 非執行董事

3. 董事會



註: *「法定／非分配利潤組織」是指不派發紅利予其股東、會員、董事、僱員或任何人士的組織，其宗旨範圍包括慈善福利、社會服務、保健醫療、教育、研究、工商聯盟、專業推廣、自助支援等但並不限於上列。



如欲索取獎項提名表格及相關資料，請瀏覽香港董事學會網址 www.hkiod.com。



有關傑出董事獎

傑出董事獎於2001年推出，為亞洲首個同類獎項選舉，自此成為企業社群一年一度具影響力的盛事。傑出董事獎選舉旨在宣揚良好企業管治的重要性，表揚董事及董事會的優秀董事實務及企業管治，以及提高香港各界對優秀企業管治及董事職能專業化方面的關注。所有獎項均由公眾提名。良好的企業管治對各類型組織皆具重要性，為鼓勵所有董事實踐專業董事守則，此獎項按公司類別及職責劃分為不同組別，並從各組別中選出表現卓越的得獎者。公司組別包括上市公司、私人公司及法定／非分配利潤組織，職責組別則包括執行董事、非執行董事及董事會。有關過往傑出董事獎詳情，請瀏覽 https://www.hkiod.com/directors-of-the-year-awards-2023/?lang=zh-hant。



有關香港董事學會

香港董事學會為香港代表專業董事的首要組織，其宗旨是通過推廣及制定優秀企業管治的標準及支持董事專業發展，以促進企業的成功長遠發展。憑藉由來自上市公司、公營及私人公司及法定／非分配利潤組織的董事組成的廣大會員基礎，香港董事學會將繼續發展多重策略以建立良好的企業管治架構。香港董事學會採用粵語及英語經營業務，其培訓計劃則以粵語、英語及普通話進行。網址: http://www.hkiod.com。



2023年度傑出董事獎查詢:

香港董事學會

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電話：+852 2889 4988

傳真：+852 2889 9982



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