Sunday, 4 June 2023, 19:11 HKT/SGT Share: 國際可持續發展協進會（ICSD）及世界綠色組織（WGO）發佈香港首個在職人士對ESG認知程度和教育需求調查，公佈全港首個認可ESG策劃師(CEP®️)課程 -- 不足5成在職人士對ESG有良好知識

-- 近8成受訪者認同 ESG對仕途有幫助

-- 逾5成受訪者表示未來有興趣報讀ESG課程

香港, 2023年6月4日 - (亞太商訊) - 近年ESG（環境保護、社會責任及公司治理）成為全球各界熱話。隨著港交所自2016年起加強上市公司在ESG資訊的披露要求，加上各地政府對碳排放量逐漸設立明確的減排目標，ESG成為各行各業必備的知識及技能，以協助企業符合法規要求，同時解決全球迫在眉睫的環境社會管治問題，惟有關方面人才缺乏，不少企業實踐時或面對一定困難。國際可持續發展協進會（ICSD）及世界綠色組織 （WGO）早前委託了精確市場研究中心進行問卷調查，瞭解本地在職人士對ESG的認知程度及教育需求。適逢6月5日「世界環境日」，ICSD及WGO今日舉行記者會公佈調查結果及分析，發現大部分在職人士對 ESG認識並不深入以及從未就讀相關課程，惟大部分均認同ESG的重要性，故逾半受訪者表示未來會有興趣報讀相關課程。





為了將ESG教育普及化及專業化，國際可持續發展協進會（ICSD）亦推出了首個認可ESG策劃師CEP®課程。課程透過CEPAR™️ 5步方法指導原則，培訓學員成為具資格證明的ESG策劃師，讓學員具備能力為企業處理可持續發展的問題及提供適切的建議，豐富香港的ESG人才庫。



出席記者會的包括世界綠色組織（WGO）行政總裁兼ICSD本地顧問余遠騁博士、國際可持續發展協進會創會主席葉榮鏗博士、國際可持續發展協進會創會副主席許順福博士、國際可持續發展協進會項目總監鄺玉茹女士，以及國際可持續發展協進會監事會成員丘培煥女士。



不足5成在職人士對ESG有良好知識 逾一半受訪者表示有興趣報讀課程

是次調查於今年5月進行，成功透過網上訪問了301位21歲至45歲擁有專上教育程度以上、曾對ESG有所聽聞的本地在職成年人，當中普遍對ESG認知並不深，只有不足5成受訪者認為自己對ESG有良好知識，但近8成（79%）受訪者認同 ESG對香港企業及商界的愈趨重要。同時，近8成（79.4%）受訪者亦認同ESG概念對其現有工作會有一定幫助。



調查亦發現，有近3成半（34.9%）受訪者曾報讀正式的ESG課程，當中有8成半受訪者認為課程內容對他們未來工作發展有用，而「希望上課模式能更有彈性」（61.8%）、「教學更有趣」（52.9%）、「提供更多新知識」（52.9%）、「完成課程後可獲專業資格」（35.3%）等為希望坊間課程改善的地方。



在過往未曾就讀任何ESG相關課程的受訪者中（65.1%），則有超過5成表示未來有興趣會報讀ESG課程，當中來自零售業及地產業的受訪者類別明顯興趣較高，更傾向認為ESG對其現時或未來工作重要。



逾8成（83.1%）受訪者表示，獲取ESG專業認證及資歷對他們現時及將來的工作大有幫助。當他們選擇報讀相關ESG課程時，「完成課程後獲得專業認證及資歷」（50.5%）、「與工作的相聯性」（44.9%），以及「彈性的上課模式」（34.2%）為三大主要考慮因素。



世界綠色組織（WGO）行政總裁兼ICSD本地顧問余遠騁博士認為，碳中和將是全球企業大趨勢，而為配合國家政策及碳中和目標，香港市場必須培訓更多ESG人才並將之普及化，今次調查對於瞭解本地在職人士對ESG的認知程度、其工作環境對ESG的重視程度和其對相關專業培訓課程看法等等都相當有幫助。



全港首個認可ESG策劃師 (CEP®) 課程

國際可持續發展協進會（ICSD）創會主席葉榮鏗博士指出，現時市面上的課程普遍傾向從投資分析角度出發，而非在工作間實際應用。為了將ESG教育普及化及專業化，解決企業面對的環境社會管治難題，ICSD策劃全港首個認證的ESG策劃師CEP®課程。透過獨有的CEPAR™ 5步方法指導原則，包括：挑戰 (Challenge)、評估 (Evaluation)、策劃 (Planning)、行動 (Action) 及檢討 (Review)，培訓學員成為具資格證明的認可ESG策劃師，讓學員具備能力就企業面對可持續發展議題時提供適切的建議，協助企業符合法規要求，培育更多ESG人才。



國際可持續發展協進會 (ICSD) 創會副主席許順福博士表示，基於大部分在職人士均期望課程能與工作相關、有認受性並實際應用於工作上，因此他們在設計課程時亦要求學員提交以CEPAR™ 完成的個案研究。導師會就學員每份個案提供意見，學員亦可選擇面授課或網上即時同步上課，彈性充足。認可ESG策劃師 (CEP®) 課程在香港中文大學、香港管理專業協會及嶺南大學舉行。要成為一個認可ESG策劃師，學員須完成指定的培訓課程達15小時，個案獲評為合格，以及成為ICSD的會員，並受規章約束。



指定的培訓課程包括由香港中文大學專業進修學院(CUSCS)舉辦的可持續銀行及金融課程、香港管理專業協會舉辦的ESG策劃行政人員證書課程、以及嶺南大學LIFE舉辦「ESG 投資」行政人員證書，其中中大及香港管理專業協會的課程可獲政府資助80%學費。





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