首屆亞洲殘疾人保齡球錦標賽揭幕 冀本港運動員佔主場之利奪佳績

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香港, 2023年6月5日 - (亞太商訊) - 疫情過後，本港陸續舉行大型體育賽事。第一屆亞洲殘疾人保齡球錦標賽，一連六天在本港舉行，來自亞洲九個國家或地區的運動員聚首比拼。賽事日前揭幕，亞洲保齡球協會永遠榮譽會長劉掌珠表示，香港舉辦大型體育賽事的能力毋庸置疑，相信在政府的支持下，本港籌辦的保齡球賽事會比其他地方辦得更出色。另一主辦機構香港傷殘人士體育協會，主席梁禮賢醫生冀望今次比賽能為往後的殘疾運動賽事起示範作用，並讓殘疾運動員獲得認同。
是次首屆亞洲殘疾人保齡球錦標賽於5月26日至31日在沙田富豪保齡球場舉行，由亞洲保齡球協會及香港傷殘人士體育協會主辦、文化體育及旅遊局藝術及體育發展基金資助，並獲香港保齡球總會以及康樂及文化事務署支持。參賽國家或地區有中國、印度、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、中華台北、泰國和中國香港。
大會於27日晚上舉行開幕典禮。香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻致辭表示，經過三年疫情，香港終於迎來亞洲殘疾人運動賽事，既讓各地選手盡展才能，也讓新知舊雨聚首一堂。另一主禮嘉賓康樂及文化事務署署長劉明光則指，舉辦這次錦標賽，清楚地展現香港組織頂級賽事的能力，以及作為主要國際體育賽事的卓越樞紐地位。
亞洲保齡球協會永遠榮譽會長劉掌珠受訪時表示，過往籌辦不少大型賽事，可謂駕輕就熟，而今次賽事對她來說，是一個全新的嘗試，從中學習了很多殘疾人運動的知識。她指殘疾運動員憑毅力排除萬難，成績優秀，令人敬佩。憑藉本港體育界的組織能力及經驗、政府的支持，配合明年啟德體育園的保齡球賽道啟用，她相信香港籌辦的保齡球賽事會比其他地方辦得更出色。
香港傷殘人士體育協會主席梁禮賢醫生則謂，今次賽事籌備時間倉促，但主辦單位各司其職，加上政府資助及贊助機構支持，終能順利舉行。他又指保齡球項目並非殘疾人奧運會項目，亞殘運亦不是每次都舉行，但無礙協會按照運動員興趣推動發展，希望今次能為各地選手營造良好氛圍，讓他們發揮所長，亦期望本港運動員能佔主場之利，爭取佳績。
香港今次共派出16名運動員參賽。其中視障運動員張凱童表示，在熟悉的地方比賽，能讓他很快適應環境，有信心爭奪奬牌。而由田徑運動員轉為保齡球員的黃美蘭，曾於2018年亞殘運奪得銀牌，將於今次賽事再次遇上當年的金牌得主。她自言會保持心境平和，專心打好每一球，期望今次能成功衝金。
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