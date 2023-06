Friday, 2 June 2023, 13:41 HKT/SGT Share: 巨星傳奇(6683)投資分析:業內看好「明星IP +直播變現」模式

香港, 2023年6月2日 - (亞太商訊) - 繼今年1月在亞洲國際博覽館舉行《Alan Walker Walkerverse The Tour》演唱會後,挪威籍DJ和音樂製作人近日宣佈再度來港開演唱會,預計於2023年7月15日於亞博登場。據觀察,此次活動的贊助商正是近期招股的巨星傳奇(6683.HK)。該公司除了有新零售業務,亦在明星IP創造、大型演唱會及活動策劃均有涉足,具有多元化的業務模式及收入來源。



三大信號看漲前景



巨星傳奇此次登陸港股,有三大信號顯示前景看漲,巨星傳奇的控股股東與基石投資者均同意遵守一年禁售期限制,獲得業內人士普遍看好。



該股已引入兩位基石投資者,包括手游股網龍(777.HK)及「Blink Field」,投資金額分別約2,340萬港元及1.17億港元。據傳,Blink Field持有人張源在業內是有名的投資風向標,他積極佈局全球消費鏈,曾參與創立或投資多個知名項目包括OPPO、vivo、步步高和極兔等,投資版圖涵蓋東南亞及歐非市場。網龍主要從事網絡及手機遊戲開發,近年收購了多家知名的技術公司以佈局元宇宙和教育領域的全球業務發展。基石投資者入局體現出對巨星的前景和基本面的看好。



其次,巨星傳奇的創始控股股東也對公司表示超強信心。四位控股股東楊峻榮、陳中、馬心婷和葉惠美,通過各自控股公司持股,並作為一致行動人,合計佔公司上市前股份比例的64.5%。這四位控股股東亦作出承諾,除了依規定遵守6個月的股票鎖定期,再自願延長6個月。股東的超長鎖定期展現出對股票價值、業務前景長遠發展的信心。



此外,數位資深股評人站台巨星傳奇。陳永陸稱其業績「增長迅猛」。在財務表現上,陳永陸認為公司的毛利率及經調整淨利率穩健定,處於較高水準,像是公司2022年營業收入為3.44億元,複合年增長率約為58.4%;經調整純利約7717萬元。毛利率連續四年均保持在60%左右。他亦指出,當前直播電商滲透率進一步提升,到2025年中國電商市場規模預計達46億元人民幣,這也顯示「公司前景值得憧憬」。



Vantage客席分析師李慧芬則表示,2023年第一季度巨星傳奇的魔胴咖啡銷售訂單約為51萬盒,高於2022年平均季度銷售訂單33萬盒。隨著大環境逐漸從疫情復甦,分銷商在2023年第一季度恢復更多線下行銷活動,她預測市場對魔胴咖啡的需求將恢復,巨星傳奇未來業務「擁有強勁可持續性」。



看好「明星IP +直播變現」



招股書顯示,自2022年7月以來,巨星傳奇啓動直播帶貨試運營,由王婉霏(Vivi)等明星及KOL通過直播間帶貨新零售產品。從數據來看,在2022年7月及8月進行的電商直播帶貨中,巨星傳奇一經開播就實現2,390萬元的銷售收入。其中愛吃鮮摩人首款產品抹茶粉在Vivi的直播帶貨下,開售秒搶10萬盒,使抹茶粉入選抖音食品飲料直播商品榜TOP50,驗證了巨星傳奇電商帶貨渠道的盈利能力。



業內人士分析,從直播的業務模式上看,巨星傳奇不直接使用明星IP對產品展開銷售,而是先輸出健康飲食的生活方式及知識,讓粉絲產生認同感。接著,這些明星IP的忠實粉絲經過沉澱並引流到矩陣號中,參與直播帶貨等線上活動,經由專業主播的種草下,累積了一批深度粘性強且具購買力的受眾。



國農證券投資經理方澤翹看好巨星「明星IP +直播變現」的商業模式。他分析,同為直播概念板塊的東方甄選(1797.HK)自公佈轉型為直播電商業務後,股價由4元上升至最高75.5元,未來巨星將著重發展超級明星IP孵化及線上直播帶貨,前景樂觀。他預測,在明星IP效應下,巨星傳奇「中長線走勢仍看好」。



巨星亦稱會持續發力直播帶貨業務,並列入未來發展戰略目標。公司首席財務官賴國輝表示,集團未來將繼續深耕直播業務發展,與抖音開展更深度合作,提高直播頻率,朝周播至日播的方向邁進。不過,賴國輝認為當前集團流量尚未消化,需推出更多具自有配方產品及豐富供應鏈合作維持高毛利。



根據巨星在港交所發佈公告,該公司將於2023年5月31日至6月5日招股,擬發行1.266億股,其中,香港發售佔10%,國際發售佔90%,發行價區間為每股5.5至6.3港元,每手500股,入場費3,181元,預期6月13日在主板掛牌上市。





