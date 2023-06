Thursday, 1 June 2023, 18:00 HKT/SGT Share: 明星IP「製造商」巨星傳奇 發力直播帶貨拓賽道

香港, 2023年6月1日 - (亞太商訊) - 巨星傳奇集團有限公司(下稱「巨星傳奇」或「公司」;6683.HK)取得港交所入場券,於5月31日至6月5日進行招股。本次IPO,公司擬全球發行1.2664億股,招股價介乎5.5至6.3元,每手(500股)入場費為3181.8元。預期股份將於6月13日正式登陸港交所。

巨星傳奇董事會主席馬心婷

是次基石投資者為專業投資者張源持有的Blink Field及網絡及手機遊戲開發商網龍(777.HK),分別投入約1.17億港元及2,340萬港元。據了解,張源在業內非常低調,早期為OPPO、vivo等步步高旗下電子產品的代理商,持有江蘇步步高置業及蘇州步步高投資發展30%的控制權。另一家基石網龍則主要從事網絡及手機遊戲開發,並運營多款網絡遊戲,如《魔域》、《魔域手游2》等,近年收購了多家全球知名的技術公司,成功佈局元宇宙和教育領域的全球業務發展。



巨星傳奇手握的明星IP可謂相當吸睛。之前不僅與杰威爾音樂訂立為期10年且可再續10年的IP授權協議,鎖定與周杰倫及相關IP合作的優先權,亦將劉畊宏打造成超級健身IP,使其抖音賬號粉絲數增長至2022年末的7150萬,成為抖音歷史上月度增粉最高的賬號。此外,還為王婉霏(Vivi)、方文山、陳法蓉、詹宇豪、梁心頤(Lara)、張傑等打造個人明星IP,亦與孫耀威的藝人經紀公司簽訂諒解備忘錄。



巨星傳奇的四位控股股東分別為楊峻榮、陳中、馬心婷和葉惠美,通過各自控股公司持股,並作為一致行動人,合計佔公司上市前股份比例的64.5%。據悉,楊峻榮是杰威爾音樂的董事及股東,而陳中是巨室音樂娛樂的總經理,這也使得巨星的成立之初,就奠定了獨特的「流量基因」。



據招股書顯示,控股股東與基石投資者皆同意遵守12個月禁售期限制,以表達彼等對集團長期價值及前景的信心。巨星傳奇董事會主席馬心婷於全球發售記者會上亦表示,巨星傳奇堅持長期價值和厚積薄發的信念,而公司自帶流量基因更是歸功於創始股東精準的策劃及定位,她進一步指出,得益於創始股東楊峻榮的信任和協助,才能使巨星IP業務在創立初期如「站在巨人肩膀上」成長。另外,她也表示創始股東陳中的寶貴藝人經紀經驗和商業人脈資源,為巨星在商業拓展上帶來助力。



招股書顯示,自2022年7月以來,巨星傳奇啓動直播帶貨試運營,由王婉霏等明星及KOL通過直播間帶貨新零售產品。從數據來看,在2022年7月及8月進行的電商直播帶貨中,巨星傳奇一經開播就實現2,390萬元的銷售收入,驗證了其電商帶貨渠道的盈利能力。



根據分析機構「易觀分析」發布《中國直播電商發展洞察 2023》報告稱,直播帶貨在未來仍有巨大的潛力。2023 年以來,隨著直播電商行業政策日趨完善,以及抖音、快手等平台電商生態的成熟,直播電商的滲透率進一步獲得提升,在網上零售額中的佔比預計將突破 25%。



巨星傳奇首席財務官賴國輝表示,集團未來將繼續深耕直播業務發展,與抖音開展更深度合作,提高直播頻率,朝周播至日播的方向邁進。不過,賴國輝認為當前集團流量尚未消化,需推出更多具自有配方產品及豐富供應鏈合作維持維持高毛利。



國農證券投資經理方澤翹亦看好“明星IP +直播變現”的商業模式。他分析,同為直播概念板塊的東方甄選(1797.HK)自公布轉型為直播電商業務後,股價由4元上升至最高75.5元,未來巨星將著重發展超級明星IP孵化及線上直播帶貨,前景樂觀。他預測,在明星IP效應下,巨星傳奇「中長線走勢仍看好」。





