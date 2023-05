Wednesday, 31 May 2023, 18:01 HKT/SGT Share: 巨星傳奇今起招股 陳法蓉加盟擴大巨星IP陣容

香港, 2023年5月31日 - (亞太商訊) - 北京5月31日電(記者閆鵬)今年以來,演出市場迅速回暖,手握一眾超級明星IP的新零售公司巨星傳奇集團30日舉行全球發售新聞發佈會,公司股票將於5月31日至6月5日進行公開發售,預計於6月13日正式掛牌上市,股份代號為6683.HK。

巨星傳奇管理層在會前合影

根據本次招股安排,巨星傳奇計劃發行約1.27億股,香港公開發售佔一成,國際發售佔九成,每股招股價5.5至6.3元,每手買賣單位500股,入場費約3182港元,集資最多約7.98億元。公司規劃將資金用於創建獨有的明星IP及相關IP內容,透過MCN增加品牌曝光率及產品銷售,多元化產品組合,提升公司的IT基礎設施及增加對IT開發的投資、營運資本。



「豪華」明星IP陣容



此次,巨星傳奇亦舉辦了與陳法蓉的合作啓動儀式,宣佈雙方將在明星IP授權開發及內容打造等多方面開啓合作。這也標誌著巨星傳奇的明星IP陣容進一步擴大。值得注意的是,巨星傳奇手握的明星IP可謂相當「豪華」。之前不僅與杰威爾音樂訂立為期10年且可再續10年的IP授權協議,鎖定與周傑倫及相關IP合作的優先權,亦將劉畊宏打造成超級健身IP,使其抖音賬號粉絲數增長至2022年末的7150萬,成為抖音歷史上月度增粉最高的賬號。此外,還為王婉霏(Vivi)、方文山、詹宇豪、梁心頤(Lara)、張傑等打造個人明星IP,更與孫耀威的藝人經紀公司簽訂諒解備忘錄。



「我們致力於IP產業化的探索,形成了一個孵化超級IP、賦能新零售,完成商業化變現的全新模式。」在新聞發佈會上,巨星傳奇首席運營官周佩敏表示,基於公司合作的藝人,結合他們各自的特點,公司會進行人物IP或內容IP的孵化,隨後通過授權商務合作、自有品牌產品等收入實現商業化的變現。



創新「明星IP+新零售」閉環導流模式



招股書顯示,巨星傳奇擁有新零售、IP創作和營運兩項業務,2022年對營收的貢獻分別為69.8%和30.2%。



其中,新零售業務主要以健康管理產品及護膚品的開發及銷售為主,旗下有健康管理品牌魔胴、盈養博士及愛吃鮮摩人,以及護膚管理品牌摩肌博士及茶小姐等;IP創造及營運主要為IP內容創作及管理,包括媒體內容策劃、活動策劃、明星IP管理,以及IP許可及銷售相關產品。相較於其他新零售公司,巨星傳奇的獨特優勢在於,IP的創造及營運能對新零售業務產生協同效應,即通過明星IP與KOL公域電商直播帶貨形式,賦能旗下新零售產品的價值,並與品牌和粉絲強鏈接,迅速完成公域流量與私域流量的精准轉化。



得益於「明星IP+新零售」模式運作,巨星傳奇的發展實現了「1+1>2」的加成效果,迅速在新零售品牌中脫穎而出。2019年至2022年,雖受疫情反復影響,但巨星傳奇淨利潤複合年增長率保持在50%以上,營業收入從0.87億元增長至3.44億元,複合年增長率約為58.4%。「拳頭產品」魔胴咖啡的爆火更是讓巨星傳奇從2020起至今連續三年蟬聯中國防彈飲料第一。



上市後業務將發力直播電商



「公司長期著力於建立新零售的多元營銷渠道,在過去幾年除了在私域流量的探索以外,也從去年開始把很多的精力和時間轉移到了公域直播帶貨上。」周佩敏表示,巨星傳奇的理念是借助頭部的內容賬號,基於抖音平台及其他平台的非常巨大的粉絲基數,全速發力直播帶貨業務。



根據招股書顯示,自2022年7月以來,巨星傳奇啓動直播帶貨試運營,由王婉霏等明星及KOL通過直播間宣傳新產品。從數據來看,在2022年7月及8月進行的電商直播帶貨中,巨星傳奇實現共2390萬元的銷售收入,驗證了其電商帶貨渠道的盈利能力。



巨星傳奇首席財務官賴國輝亦表示,此次融資之後,巨星傳奇未來發展策略將繼續利用IP內容創作及活動策劃能力的優勢,創建更多媒體節目及演唱會,同時擴大在自有品牌及自有配方產品研發投入。此外,持續擴大在不同社交平台上的直播帶貨力度,將直播電商覆蓋範圍擴大至產業鏈上下游。



業內人士表示,隨著市場環境的復蘇,巨星傳奇有望趕乘東風,持續完善著自身業務體系,看得出公司對品牌運營、產品開發、渠道拓展及管理體系的完善均做出了明確的規劃。多種業務模式的協同運營有望讓巨星傳奇跑贏大市。



巨星傳奇亦在據招股書中披露發展計劃,公司策劃將在2023年下半年播出《周遊記2》及一檔由庾澄慶擔任主持人的周播音樂脫口秀《樂來樂快樂》。產品方面,公司計劃於截至2025年底推出不少於30款低碳健康管理食品及飲料、膳食補充劑及30款護膚品,如純植物蛋白粉、魔芋食品等。



巨星傳奇董事會主席馬心婷表示,巨星傳奇相信長期價值、厚積薄發,而這次的新股發行只是一個起點,亦回顧一路以來各方的支持,特別是感謝巨星傳奇創始股東楊峻榮的信任與協助,使得巨星IP業務在創立之初能站在「巨人肩膀上成長」,亦感謝創始股東陳中,其豐富的藝人經紀經驗與商業化人脈資源使得巨星在商業化開拓如虎添翼。馬心婷亦表示,接下來巨星傳奇還會有更多的驚喜帶給所有投資人。



消息來源:新華財經





