惠理推出集團首隻第8條UCITS*ESG基金



香港, 2023年5月30日 - (亞太商訊) - 惠理集團有限公司（包括其附屬公司，下稱「惠理」或 「集團」，股份代號：806）宣佈，推出集團首隻符合第8條可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）的股權基金──惠理亞洲食品及營養產業基金（「基金」）。基金亦為首隻獲得香港證監會認可(1) 的亞洲（日本除外）食品及營養產業主題ESG 基金。



基金以集團對地區股票逾30年的研究經驗為後盾，採用主動選股及與公司合作的策略，旨在解決圍繞亞洲食品價值鏈的環境、可持續發展和安全問題，同時為投資者締造可觀的長期總回報。基金投資涵蓋由農場到餐桌的整條食品產業價值鏈，運用自下而上的選股方法，從中發掘受惠於亞洲三大結構性趨勢的優質公司：一、對食品及營養升級的需求增加；二、能提升可持續性及安全性的食品及農業科技應用增加；三、食品服務滲透率上升。



該基金由惠理集團首席投資組合經理兼高級投資董事何民基，以及投資董事操禮豔聯合管理，目標是持有30至50隻財務基本面穩健且確信度高的股票，管理標準包括篩選並排除具爭議的行業、符合相關的聯合國可持續發展目標（UNSDG）的公司，並且以專有的ESG 評估框架和財務模型為依據。



惠理集團行政總裁黃慧敏表示：「鑑於世界各地客戶對環境及可持續發展議題日益關注，ESG已成為我們增長策略的重要支柱。我們很高興能夠率先推出首隻符合第8條UCITS的基金，致力解決亞洲的食品及營養挑戰。基金的推出讓香港以至全球的投資者均能受惠於這些產業主題的投資機會，但這只是我們邁向更遠大目標的第一步，我們矢志建立一系列全面的ESG產品，務求滿足投資者對可持續投資的需要。」



惠理集團董事總經理兼環境、社會及管治投資主管徐福宏表示：「基金的推出標誌著集團ESG業務一個重要的里程碑。我們的專有評級系統已全面覆蓋所有投資組合內的上市證券。基金透過 此ESG評級系統進軍食品及營養產業投資，將有助我們加強及促進亞洲區的ESG實踐，以及為業界公司帶來更深遠的影響。大眾對食品價值鏈中ESG相關問題的關注日益提高以及對食品升級的需求持續增加，均為基金造就了許多獨特而令人振奮的投資機會。」



欲查閱基金概要，請瀏覽 https://www.valuepartners-group.com/en/value-partners-asian-food-and-nutrition-fund (2)



惠理亞洲食品及營養產業基金 ─ 資料概要



開放式傘子投資公司：Value Partners Ireland Fund ICAV

發行人及投資經理：惠理基金管理香港有限公司

存管人：HSBC Continental Europe

法律狀況：本公司是可轉讓證券集體投資企業，由愛爾蘭中央銀行認可及監督(3)

投資策略：基金投資於從事構成食品及飲品營養價值鏈一部分的任何活動或從中獲利及以亞洲（日本除外）地區為基地或在亞洲（日本除外）地區經營業務、且投資經理認為可為整條價值鏈中的環境、社會及管治（「ESG」）特性帶來正面貢獻的公司之股本證券。

基金成立日期：24-05-2023

基礎貨幣：美元

其他可供投資貨幣類別：對沖類別: 澳元, 人民幣, 新加坡元 / 非對沖類別: 港元, 美元

最低認購額：A類別: 10,000澳元/ 60,000人民幣/ 10,000新加坡元/ 10,000美元/ 80,000港元

認購費用：最高為5%

管理費用：每年1.5%

交易日：每日，上午11:59 ( 愛爾蘭時間)

網站：https://www.valuepartners-group.com/en/value-partners-asian-food-and-nutrition-fund (2)



(1) 香港證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

* 可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）是歐盟委員會管理和銷售互惠基金的監管框架。UCITS基金可以在任何歐盟國家註冊並根據統一的監管和投資者保護要求在該等國家出售。

(2) 網站未經香港證監會審閱。

(3) 基金是惠理基金（愛爾ICAV（「ICAV」）的子基金，而ICAV是獲愛爾蘭中央銀行（「中央銀行」）根據《UCITS規例》認可為UCITS的開放式傘型可變資本的愛爾蘭集體資產管理投資工具。ICAV由中央銀行認可及監管。中央銀行對ICAV的認可並不構成對ICAV表現的保證，中央銀行概不對ICAV的表現或違責負責。ICAV獲認可並非中央銀行對ICAV的認許或擔保。



關於惠理集團有限公司



惠理是亞洲領先的獨立資產管理公司，旨在提供國際級的投資服務及產品。自一九九三年成立以來，惠理於亞洲以及環球市場一直堅守奉行價值投資策略。惠理集團於二零零七年十一月成為首家於香港聯合交易所（股份代號：806HK）主板上巿的資產管理公司。惠理集團總部位於香港，在上海、深圳、吉隆玻、新加坡及倫敦均設有辦事處。惠理的投資策略覆蓋股票、固定收益、多元資產、另類投資、房地產及量化投資，服務亞太區、歐洲以及美國等地的機構及個人投資者。同時，惠理是大中華區ESG投資的領先機構之一，致力發展其ESG實力。更多有關集團資訊，請瀏覽網站 www.valuepartners-group.com。



媒體查詢

惠理集團有限公司

Alice Wong

alicewong@vp.com.hk

+852 9142 5238



哲基傑訊

Isaac Yau

isaac.yau@citigatedewerogerson.com

+852 3103 0112



投資涉及風險。廣告未經香港證監會審閱。發行人：惠理基金管理香港有限公司



風險披露

-- 惠理亞洲食品及營養產業基金（「基金」）投資於從事構成食品及飲品營養價值鏈一部分的任何活動或從中獲利及以亞洲（日本除外）地區為基地或在亞洲（日本除外）地區經營業務、且投資經理認為可為整條價值鏈中的環境、社會及管治（「ESG」）特性帶來正面貢獻的公司之股本證券。

-- 基金可涉及與 ESG 投資相關的風險, 包括集中及排除風險, 風險有關投資挑選的主觀判斷等等。

-- 基金投資於集中地區/行業會承受較投資於採用較多元化的投資組合/策略的基金為高的風險。

-- 基金的股票投資組合可包括中小型市值公司。投資於該等公司可能涉及較高風險，相對於較大市值的公司，該等公司的股票一般流動性較低，在面對不利的經濟走勢之下，其股價會較為波動。

-- 基金可投資於衍生工具及進行證券融資交易，該投資工具可涉及重大風險，例如交易對手違約、抵押品再投資或流通性風險，有可能引致基金蒙受嚴重損失。

-- 就基金派息股份而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致基金股份價值下跌。

-- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之章程，以瞭解基金詳情及風險因素。





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