2023 ASCO和BIO上的Avance Clinical：早期腫瘤治療試驗越來越複雜，對患者的需求也越來越大

阿德萊德,澳大利亞/聖地亞哥,美國, 2023年5月30日 - (亞太商訊) - Avance Clinical是領先的屢獲殊榮的澳大利亞和北美生物技術CRO,為早期生物技術公司提供ClinicReady和GlobalReady服務,加速通往監管批准的路徑。 Avance Clinical表示,早期腫瘤研究日益複雜,對患者的需求也越來越大。 Avance的ClinicReady和 GlobalReady 服務平台在腫瘤產品開發方面提供了顯著的好處。



根據參加ASCO的Avance Clinical團隊的首席科學官Gabriel Kremmidiotis的說法:“最近,腫瘤患者的一期臨床試驗設計變得更加複雜,包括劑量遞增、劑量擴展和藥物聯合評估等要素。除此之外,不斷增加的新興治療方法也增加了對早期開發階段快速進展的需求,以及對患者資源的更大需求。



Avance Clinical利用澳大利亞的監管環境和高質量的腫瘤學專家,能夠促進快速項目啟動,並在腫瘤協議設計的不同部分之間實現無縫過渡。研究項目從澳大利亞開始,根據每個研究所需的患者招募人數,在適當的階段擴展至美國。



將大部分後端服務(生物統計學、數據管理、藥物動力學和醫學撰寫)保留在澳大利亞,確保客戶通過澳大利亞的研發稅收激勵政策獲得最高程度的經濟利益。 ”



Avance Clinical 首席執行官 Yvonne Lungershausen、首席科學官 Gabriel Kremmidiotis 和科學與法規事務主管 Jorgen Mold 在路透社新聞服務上播放的一段新的全球健康視頻中接受了採訪,內容涉及質量臨床試驗作為藥物開發過程的一部分的重要性。



全球衛生計劃匯集了來自私營和公共醫療保健行業各個領域的100位領導和高管。



Avance Clinical的首席執行官Yvonne Lungershausen和北美運營執行副總裁John Mann參加了全球健康峰會,Yvonne還是一個主要的座談會嘉賓。



Avance Clinical 首席執行官 Yvonne Lungershausen 和北美運營執行副總裁 John Mann 將出席全球健康峰會,Yvonne 將擔任主要小組成員。 Avance Clinical 處於臨床試驗技術的前沿,最近被 GlobalData 和 Clinical Trial Arena 評為 CRO 領域 DCT 技術採用的世界領先者。



該報告發現,到 2022 年,46% 的 Avance Clinical 試驗納入了 DCT 技術的一些元素,包括遠程醫療、遠程監控和數字數據收集。 DCT 報告還指出,Avance Clinical 在最新技術方面的員工培訓是排名的關鍵因素。在此處查看完整報告 https://www.clinicaltrialsarena.com/features/year-in-review-dct-2022/



Avance Clinical 獨特的臨床產品 GlobalReady 使已在澳大利亞完成早期到中期階段的生物技術公司能夠快速無縫地過渡到美國,為 FDA 的批准做準備,所有這一切都由一個 CRO 和兩個地區的專門團隊完成,從而減少了時間和成本,提供高質量的數據。



我們經常指出,目前有超過 280 項全球 III 期試驗在澳大利亞進行了 I 期研究,這再次證明了澳大利亞數據在 FDA 和其他主要監管機構中的可接受性。超過 40 家生物技術客戶現在正在利用 Avance Clinical 的GlobalReady 計劃。



這種無縫的 GlobalReady 之旅旨在取得成功,生物技術公司可以:

- 利用澳大利亞早期臨床試驗環境(沒有IND 和 43.5% 的退稅)

- 為後期過渡或擴展到北美 - 無需更改 CRO(保留研究知識和流程/團隊)

- 在兩個地區無縫實施全球劑量遞增和劑量擴展試驗

- 利用顯著的速度和成本優勢

- 確保數據質量——可轉移且易於被 FDA 和其他監管機構接受



請為我與Avance Clinical在ASCO上安排一次會議。 https://www.avancecro.com/event/asco-2023-chicago-il/

請為我與Avance Clinical在BIO展位#2884上安排一次會議。 https://www.avancecro.com/event/4602/



更多信息:

- 了解澳大利亞臨床試驗優勢 https://www.avancecro.com/the-australian-advantage/

- 了解更多Avance Clinical執行臨床試驗的優勢: enquiries@avancecro.com



關於Avance Clinical

Avance Clinical是澳大利亞和新西蘭地區最大的一站式CRO公司。我們為客戶提供高質量的臨床研究服務以及符合國際標準的臨床研究數據。我們的客戶主要是處於早期研發階段的生物科技公司,他們需要快捷靈活的臨床研究服務。 www.avancecro.com



Frost & Sullivan獎

Avance Clinical作為一家具有24年曆史的CRO公司在過去三年連續被評為Frost & Sullivan亞太地區市場領袖 。



臨床前到臨床一期和二期

Avance Clinical經驗豐富的ClinicReady團隊可提供精準的臨床前服務。澳大利亞政府的研發稅務補助政策,讓我們可以更經濟,精準並靈活的幫助客戶完成臨床一期和二期的項目。客戶有機會享受43.5%的政府現金補助,同時快速的監管審批政策使其能更早更快的開展臨床研究。我們的解決方案以及客戶為本,靈活多變,經手的臨床研究覆蓋超過110個適應症。我們的數據質量被國際監管機構廣泛認可,包括美國FDA以及歐洲EMA。



技術

我們使用的系統多元化並且功能豐富,有最高效的以及客戶所信任的執行力。 Medidata、Oracle、IBM Watson和Medrio都是我們的系統長期供應商。



媒體聯繫方式:

Avance Clinical

Kate Thompson

media@avancecro.com



