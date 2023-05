虛擬資產領先企業在香港成立協會 攜手打造合作交流平台 同時推動在商業創新與穩健保障之間取得最佳平衡

香港, 2023年5月29日 - (亞太商訊) - 為支持香港在全球虛擬資產領域的領先地位,香港及世界各地虛擬資產行業的一批領先企業共同成立一個非牟利協會,積極推動行業從業員、監管機構與行業新參與者之間的溝通。該協會名為「香港數字資產持牌協會」(「協會」或「HKLVAA」),旨在促進香港及全球虛擬資產領先企業與主要持份者之間的合作和溝通,協助有意在本港建立業務的企業,並推動香港發展成為領先國際虛擬資產中心。



HKLVAA由首間獲證監會認可的虛擬資產管理人意博資本亞洲有限公司之母公司意博金融控股有限公司 ( https://www.vsfg.com/ ) 主席諸承譽先生共同發起及擔任主席,他表示:「我們很高興在香港成立此協會,以促進現有虛擬資產業界人士、傳統金融機構、客戶及監管機構之間的溝通。虛擬資產行業發展機會不斷,但缺乏明確性便往往令市場參與者對進軍此領域卻步。我們的整體專業知識、資源及影響力能為香港的虛擬資產行業建立更穩健及可持續發展的生態系統,惠及全球客戶、投資者及市場參與者。」



協會的創始成員包括證監會持牌機構,獲准在香港從事虛擬資產活動,當中不限於獅昂環球資產管理有限公司 (AGAM) ( https://www.agam.hk/ )、HashKey Digital Asset Group Limited ( https://www.hashkey.com/en/ )、MaiCapital Limited (https://www.maicapital.io/ )、 意博資本亞洲有限公司 ( https://www.vsfg.com/ ) 及勝利證券有限公司 ( https://www.victorysec.com.hk/zh-hk )。其他核心成員包括現正向證監會申請香港虛擬資產活動牌照的公司,例如香港虛擬資產交易有限公司(HKVAX)( https://www.hkvax.com/ ),以及其他全球性業界參與者,當中包括全球元字宙及區塊鏈遊戲龍頭公司Animoca Brands ( https://www.animocabrands.com/ ) ,以及其他公司如BEOSIN Technology Limited ( https://beosin.com/?lang=zh-HK )、BitGo Inc. ( https://www.bitgo.com/ ) 及GSR International Inc. ( https://www.gsr.io/ )等亦加入了HKLVAA。



協會創始成員之一 、香港首批獲證監會發牌的虛擬資產交易所之一的HashKey Pro的集團公司HashKey Digital Asset Group Limited 行政總裁李啟泰先生表示:「我們很高興支持HKLVAA。我們希望透過協會幫助業界制定行業標準和指引,並同時促進遵守監管要求和最佳實踐,進一步推動新技術和商業模式的創新。」



勝利證券有限公司執行董事陳沛泉先生亦對其公司作為HKLVAA創始成員之一表示興奮:「我們的團隊期待與其他虛擬資產行業先驅合作,一同建設能令各持份者受益的可持續及具包容性的虛擬資產生態。」勝利證券有限公司為香港第一家獲證監會允許提供全方位的虛擬資產交易及顧問服務的公司,並於近日獲證監會批准管100%由虛擬資產構成的投資基金。



專注於虛擬資產管理的創始成員AGAM亦歡迎協會的成立,AGAM策略董事何俊傑先生表示:「我們很高興能成為創始成員之一。我們相信,通過匯聚關鍵持份者、促進合作和推廣最佳實踐等的共同努力,將有效推動虛擬資產行業向前發展。」



除創始成員外,余沛恒律師事務所 ( http://www.lylawoffice.com/ ) 將出任協會的秘書長。余沛恒先生是其律師事務所的創始合夥人及香港首批區塊鏈律師之一。他對成立協會感到雀躍,並樂意在政策委員會擔任一職。余先生表示:「法規和標準非常重要,現在我們可透過HKLVAA協調及制定與虛擬資產相關的指令,同時提供有關行業最新指引及趨勢的公眾教育。」



HKLVAA的成立亦反映虛擬資產在香港的重要性日漸提高,因此需要就此新興行業制定更協調的監管方式。HKLVAA將就政府、立法及監管政策之諮詢及建議提供意見,以積極協助制定虛擬資產行業的規範和標準,同時計劃定期舉行會議及活動,以促進其會員之間以及與監管機構的溝通和資訊共享。協會亦希望透過合力建立更強大和合適的監管框架,協助香港發展為領先的國際虛擬資產中心,以及鞏固香港構建未來金融的地位。



協會現正接受會員申請。有關協會的進一步詳情及正式成立日期將在2023年第三季公佈。



如欲了解更多資訊,請聯絡 Natalie Ko (natalie.ko@vsfg.com)。



有關HKLVAA

香港數字資產持牌協會 (HKLVAA) 是一個非牟利協會,旨在將積極推動行業從業員、監管機構與行業新參與者之間的溝通,並促進香港及全球虛擬資產領先企業與主要持份者之間的合作和溝通,同時協助有意在本港建立虛擬資產業務的企業。 HKLVAA希望透過合力建立更強大和合適的監管框架,協助香港發展為領先的國際虛擬資產中心。





