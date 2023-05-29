易緯集團（3893.HK）整頓架構 提升實力



香港, 2023年5月29日 - (亞太商訊) - 易緯集團控股有限公司（香港聯交所股份代號：3893）在早前重整了管理層團隊，近日有股權架構的變動、擴大董事局會員組織和遷移新辦工地點。預計這些更新有助推動公司的業務發展。





根據港交所的股權披露資料，易緯集團從前的主要股東由前主席及其配偶所擁有的CGH (BVI) Limited ，於今年三月在巿場出售股份，現在不屬於本集團的大股東。目前，巿場上散戶股東佔公司持股比例最大，公司股權架構的變化，促使我們可為更多股東創造價值。



董事會主席胡雄傑先生於去年十二月接任和新任行政總裁林永鴻先生在今年三月就職，集團已重組管理層團隊及其董事會。在集團主席胡先生和行政總裁、財務總監兼聯席公司秘書林先生的英明領導下，集團正持續穩步增長。董事會成員也增至兩名執行董事、一名非執行董事和四名獨立非執行董事。



直至今年四月，公司的總辦事處遷往北角的新址，不但有利成本效益，還可提供員工更多空間和更舒適的工作環境，盡顯管理層關愛員工及重視其對公司的歸屬感。我們期待與員工上下一心共同創造業務佳績。



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關於易緯集團控股有限公司

易緯集團主要從事為全球高端品牌零售店舖及物業設施提供定制及整體室內設計解決方案，其中涵蓋的服務範圍廣泛，包括金屬、玻璃及木製品及傢俱供應、幕牆開發及製造、室內解決方案以及設計、保養及項目諮詢。易緯集團自一九九九年起開展業務，並一直將其業務發展至中國、美國、歐洲、中東及其他亞洲國家。詳情請瀏覽集團網頁 www.crosstec.com.hk。





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