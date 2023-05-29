Monday, 29 May 2023, 09:11 HKT/SGT Share: 百融雲公佈Q1財報：主營板塊協同發力 “AI+SaaS”驅動高質量增長

香港, 2023年5月29日 - (亞太商訊) - 5月25日，垂直型金融AI頭部平臺百融雲-W（06608.HK）公佈了2023年第一季未經審核營運摘要（以下簡稱“一季報”）。一季報顯示，百融雲Q1總營收為5.66億元（人民幣，下同），同比增加25%。



在宏觀經濟復蘇等利好因素的推動下，百融雲一季度業績實現了穩健增長。機構預期，伴隨全球步入大模型時代，百融雲料加速企業發展進程，其在AI和SaaS雲業務領域的深度研發投入將繼續錄得正收益，金融數智化轉型賦能者邁向收穫期。



主營業務協同發力 Q1業績穩健上漲



進入2023年後，隨著基本面復蘇預期漸強，國內金融機構順應數字經濟政策潮流大力推進數位化轉型，相關基礎設施建設與服務領域的資金投入規模激增。



根據艾瑞諮詢統計，預計未來國內銀行業IT投入規模將以約24.6%的複合增長率保持高速增長態勢，於2025年達到接近6000億元的規模投入。



在此背景下，2023年一季度，百融雲交出了一份靚麗的業績答卷。公告顯示，百融雲一季度三大業務板塊協同發力，其中前兩大主業智能分析與運營板塊和精准行銷服務板塊增長強勁，當季分別實現營收2.81億元、1.38億元，同比分別增長41%和48%。



盈利能力層面，受益於宏觀經濟形勢好轉，百融雲去年淨利潤翻倍增長。根據2022年財報顯示，百融雲去年經調整後淨利潤達2.94億元，同比增幅108%。此外，2022年，在手握39.78億元現金及現金等價物的基礎上，百融雲累計回購股份約1.30億元，凸顯公司持續經營能力和堅實的現金“安全墊”。



分析認為，對於垂類AI市場的精准洞察以及對金融機構客戶需求的深度理解等因素共同驅動百融雲業績持續增長。



作為金融AI領域的領軍企業，百融雲獨立研發的SaaS雲突破性運用AI、雲計算和機器學習等技術，為金融行業提供高適配性的智慧分析、存量運營、聯合建模等一體化產品及解決方案，説明金融機構完成數智化轉型，實現全面賦能。



憑藉對客戶需求的深刻理解，百融雲的核心客戶留存率始終保持高位水準。其中，一季度智慧分析與運營板塊的核心客戶數達105家，同比增長12%；核心客戶平均收入206萬元，同比增長23%；核心客戶留存率維持93%的高水準。



根據年報，截至2022年12月末，百融雲在中國累計為超過7000家金融機構提供服務。客戶覆蓋六大國有銀行、12家股份制銀行、超過1000家區域性銀行、保險公司以及多家持牌金融服務供應商。



把握大模型時代機遇 AI研發成果加速轉化



能夠持續賦能金融機構數位化轉型，主要歸因於百融雲源源不斷的技術創新力，這也是百融雲為金融業客戶提供的堅實後盾與強有力支撐。近幾年，百融雲加速推動集團各部門的“數智化”矩陣，形成覆蓋全公司各業務條線的統一AI平臺，不斷強化其在智慧語音機器人、ORCA機器學習平臺、模型管理平臺等領域的創新力度。



其中，百融雲早在2018年開始研發的智慧語音機器人（Chatbot）突破性借助Transformer注意力機制擬合人機對話模式，內置有軟交換（Softswitch）、ASR（自動語音辨識）、TTS（文字轉語音）、NLP（自然語言處理）等技術，能在複雜交互中實現強大的處理和應答能力。



經過持續性的技術突破，百融雲智慧語音機器人無論是在音色、情感、語速還是對話層面，均可實現“真人級”互動體驗。其對客戶的語音辨識準確率可達到99%以上，在語義理解方面，則全面使用了ChatGPT同源的預訓練模型，可以在最小化人工成本的前提下實現多輪對話。截至目前，百融雲智慧語音機器人每日進行超過億級規模的自動交互，該交互頻次規模領先業內。



像所有科技基因濃厚的公司一樣，百融雲對於技術研發投入極為重視，公司深知唯有不斷探索技術創新才能推動科技進步，進而更好賦能金融行業。據悉，百融雲的研發人員占比約為50%。根據一季報，百融雲累計獲得的國家專利及軟著數量已超過200項，這些專利覆蓋了隱私計算、機器學習、聯邦學習、智能語音等多個前沿領域。



另據2022年財報顯示，百融雲去年研發開支增加至3.7億元，占總營收之比接近20%，較2021年進一步增加47%。



不斷精進的研發實力也投射到了公司的業績之中。財報顯示，百融雲“智慧運營”業務線的營業收入在去年實現144%同比增速的基礎上，今年一季度繼續放量向上，營收同比大增68%。該業務線基於AI技術底座，説明金融機構優化業務流程、提升運營效率，滿足金融機構存量運營和新增獲客需求。



隨著大模型應用正步入“百花齊放”的新時代，百融雲表示，未來將繼續深耕行業模型和AI垂類應用賽道，以其技術研發優勢和深厚的行業經驗，持續推動金融行業數智化轉型發展。



市場預計，在宏觀經濟基本面持續復蘇的背景下，疊加公司研發成果加速轉化，百融雲的業績利好將持續釋放，其在二級市場上的估值相應得到修正。中金公司報告預計，百融雲有望持續受益於AI及數位化趨勢下的產業紅利，維持其“跑贏”行業評級。







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