富途私人財富中心（Private Wealth Management）聯合中國碳中和发展集团（HK.1372) 成功舉辦零碳徒步活動

香港, 2023年5月27日 - (亞太商訊) - 富途私人財富中心(Futu PWM)在5月21日聯合中國碳中和发展集团,成功舉辦主題為「零碳第一步」的清水灣零碳徒步活動。是次活動旨在幫助人們從繁瑣事務中抽身,同時,通過碳排放交易的方式,幫助活動參與者置換出多餘碳排放,實現真正意義上的零碳環保行動。

圖/活動參與者在登山過程中

圖/活動參與者沿郊遊徑行進

圖/成功登頂

圖/活動核證自願減排量抵消證書

活動當日,富途私人財富中心(Futu PWM)一眾員工率領參與者途徑五塊田、釣魚翁、布袋澳等地,全程行走近7公里,攀爬山峰,觀賞沿途海景,品嚐當地美食。抵達終點後,富途證券國際(香港)有限公司董事是俊峰(Jeff Shi),為本次活動頒發中國碳中和發展集團提供VCS碳信用平臺的碳抵消證書及中國林業生態發展促進會的零碳活動認證證書。這兩份證書幫助本活動實現碳中和零碳活動的目標。此外,本活動亦然成功獲得來自河南新鄉24MW生物質熱電聯產項目的1噸核證自願減排量,並在全球最大的兩家國際碳信用認證平臺抵消了活動所產生的碳排放量。



在國際碳信用認證平臺中,亦可看到國際上對此次活動的介紹。介紹中稱,一場有意義的行動應是所有社會成員的責任,而富途私人財富中心(Futu PWM)就希望可以提供這樣的機會,找尋一條人與自然和諧相處,互利共生的途徑,致力於為未來世界綠色發展增添一份力量。未來,富途PWM也將繼續通過可行的方式,關注人與自然發展,勇於承擔起社會企業責任,持續為社會作出貢獻。



關於富途私人財富中心(Futu PWM):

富途私人財富中心(FutuPWM)是富途旗下是面向高淨值投資者的一站式全球化綜合金融服務平臺。通過一對一的專業顧問服務,您可以配置全球資產並享受專屬投資權益,除此之外亦可以為您提供企業,法稅,家庭規劃等方面的服務。不同於傳統私人銀行金融服務的銷售導向,富途PWM將切身站在您的視角,從您的實際需求出發,與您保持一致利益,助力財富躍遷。



關於中國碳中和發展集團:

中國碳中和發展集團(簡稱“中國碳中和”)是一家香港主板上市公司,也是亞洲唯一一家碳中和概念上市公司。集團的核心業務具體分為碳資產經營與管理業務板塊、碳中和數字科技業務板塊、以及新能源產業發展板塊。





