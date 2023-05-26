朝雲集團（6601.HK）攜手中國國家地理，傳遞超威品牌驅蚊理念

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|Friday, 26 May 2023, 09:45 HKT/SGT
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香港, 2023年5月26日 - (亞太商訊) - 朝雲集團（6601.HK）旗下專業殺蟲驅蚊品牌“超威”與中國國家地理攜手探索大自然，共創短片《自然要給蚊子上一課》，向大眾展示自然界裡隱藏的各種驅蚊高手和智慧，借此呼籲“重視驅蚊防護，預防蚊疾傳播”。
每與一個IP共創，都在尋求突破創新，做點不一樣的東西
區別於以往的科普紀錄片，超威攜手中國國家地理共同打造的這支短片，兼顧了趣味性和科普性，用趣味化的方式向觀眾介紹大自然中隱藏的驅蚊高手，將它們對付蚊子的方式和特點，與日常生活中遇到的社交現象、人設找到了一個巧妙的結合點，兼顧專業和趣味性，從而拉近與消費者之間的距離。上線後收到了不少好評，也引發了眾多觀眾參與到內容的討論當中。不少觀眾表示：“這竟然是個廣告？看著看著就被種草了。”
朝雲集團每一次與一個IP共創，都在尋求突破創新。從過往攜手央視網、知乎、抖音等平臺，到本次與中國國家地理聯合共創，朝雲集團都希望能將超威品牌在驅蚊殺蟲領域的專業能力和實力，鏈接各機構、平臺的優勢，通過創新有趣、場景化的內容，為大眾提供專業、有趣的驅蚊知識，提醒大眾重視驅蚊防護、預防蚊疾傳播。過往曾與各大IP共創打造了《你可能被叮上了》、“超威蚊學說”系列的“蚊”題辯論賽、“蚊”題吐槽大會、“蚊”題脫口秀等創新的內容和形式。
這種創新，不僅體現在傳播內容和形式上，更體現產品的創新上。作為深耕驅蚊殺蟲行業20年的品牌，超威堅持科技創新，不斷推動產品的更新反覆運算，從蚊香、氣霧劑、電蚊液、電蚊片、電蚊拍、花露水等，到可擕式驅蚊噴霧、止癢凝露等產品，以“綠色驅蚊科技”的理念，為大眾帶來更安全、高效、便捷、使用體驗更好的驅蚊產品，解決消費者從居家、戶外等不同驅蚊場景的需求。
在滿足消費者不斷變化、升級的驅蚊需求時，超威始終注重產品的功效性和安全性，為消費者提供專業有效的驅蚊殺蟲解決方案，憑藉品牌和產品的硬核實力，成為中國國家地理官方使用驅蚊品牌。
這個夏季，超威攜手中國國家地理給蚊子上一課，一起守護每一個家庭“有超威，沒蚊子”！
話題 Press release summary
部門 消费者
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