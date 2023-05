Tuesday, 23 May 2023, 17:16 HKT/SGT Share: 佈局數字經濟雙賽道 聯控釋放引擎新動力

香港, 2023年5月23日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報道,隨著近年利好政策頻出,數字經濟受到來自各界的關注持續提升,包括廣發、華鑫、信達等多家證券機構認為,作為「穩定器」和「加速器」的數字經濟已成為提升國家競爭力的關鍵所在,其建設也已進入發展快車道,雲計算、大數據、政企信息化等相關業務呈現高景氣度,估值亟待重構。



在近日「第六屆數字中國建設峰會」上,中國信通院發佈研究報告,據測算,2022年,我國數字經濟規模達到50.2萬億元,同比增長10.3%,數字經濟佔GDP比重41.5%,相當於第二產業佔國民經濟比重。數字經濟涵蓋數字產業化和產業數字化兩大部分,兩者又均處於「裂變」和「聚變」的加速期。聯想控股(3396.HK)作為一家產業運營與投資公司,在數字基礎設施建設以及數字技術應用等國家關注領域,提前佈局、長期規劃,其與成員企業在推進自身發展的同時,亦賦能各行各業進行數智化轉型,共同推動數字經濟發展。



數字產業化,數字經濟的鋪路石



數字產業化是數字經濟發展的先導產業,為數字經濟發展提供了技術、產品、服務和解決方案等。受惠於數字經濟利好政策,數字產業鏈上下游企業紛紛加快佈局,尤其像聯控這樣長期關注科技賽道的企業,更有望在產業鏈中發揮引領和帶頭作用,推動旗下企業為數字產業發展提供技術支持與經驗借鑒。



聯控旗下的成員企業之一聯想集團(992.HK)很早就抓住了數字經濟機遇,從「高效的數字基礎建設」和「可交易的數字化能力」兩個方面佈局深耕該領域,構建「端-邊-雲-網-智」新IT技術架構,搶佔數智化時代先機。



截至最新季度業績,聯想集團在智能設備業務上繼續保持行業領先地位,按出貨量計,全球市場份額23%。而作為全球增長最快的基礎設施解決方案供應商之一,聯想集團建立全面且全棧型基礎設施解決方案組合的努力已見成效,伺服器、存儲及軟件的收入和AI邊緣計算出貨量均創下新紀錄,繼續憑藉其擴大的客戶覆蓋範圍以及全集成ODM+(原設計製造)業務模式和解決方案於市場中脫穎而出,雲服務IT基礎設施業務及中小型企業IT基礎設施業務的收入錄得高雙位數增長並創新高。



聯想集團董事長兼CEO楊元慶認為,在「十四五」時期,大力促進信息基礎設施升級,必須要大力發展5G。早在2014年,聯想集團便已著手5G技術研發和規劃佈局,設立5G實驗室,截至2021年,聯想集團5G標準必要專利申請數量已超過1800件。



產業數字化,數實融合,釋放數字經濟引擎新動能



若說數字產業化能催生經濟增長的新動能,產業數字化則可助力實體經濟基礎強筋健骨。在以數字化、智能化引領帶動農業、工業等不同領域產業的轉型升級方面,聯控旗下企業具有多年實踐經驗。以聯想集團為例,其常年為實體經濟的數智化轉型提供新IT解決方案,已成功應用到寧德時代、三一重工、吉利汽車等近千家各行業企業轉型之中。



《數字中國建設整體佈局規劃》中提出,要以數字化賦能鄉村產業發展、鄉村建設和鄉村治理。在這方面,包括聯控旗下佳沃集團在內的成員企業積極依託自身經驗,為農業的數智化轉型升級提供助力。例如,在藍莓種植方面,佳沃集團搭建起數智化農業管理平台,實現農業信息採集、大數據分析、精細化智能管理等方面的種植生產全流程「決策」支持;此外,佳沃還與清華長三角研究院就農食產業數實融合達成合作,雙方將在智慧營養服務領域深入開展數字化科研與實踐的探索等等。



聯控還推動旗下基金和企業緊扣國家產業規劃和政策導向,在新一代信息技術、芯片、人工智能等國家戰略性產業上密集投資,2022年累計投資的科技企業近150家。其中,君聯資本緊扣國家戰略佈局,2022年新增和追加投資近90個項目,涵蓋芯片、數字經濟等領域,其中不乏觀脈科技、海致科技等數字產業企業,君聯資本亦榮獲 「中國半導體與集成電路領域投資機構TOP20」等獎項;聯想之星也一直聚焦前沿科技等硬科技賽道,2022年投資境內外項目近30個,涵蓋半導體芯片、數字醫療等細分方向;正奇控股亦不遑多讓,股權投資了匯成股份、思林傑、漢朔科技、鐳神智能等新一代信息技術領域的國家級專精特新「小巨人」企業。



數字經濟正推動生產、生活和治理方式深刻變革,成為全球重組要素資源、重塑經濟結構、改變競爭格局的關鍵力量。構建自立自強的數字技術創新體系必須在確立企業科技創新主體地位基礎上,發揮科技型骨幹企業引領支撐作用,推動創新鏈、產業鏈、人才鏈深度融合。聯控體系多年來的規劃與深耕也越來越受到外界關注,相信隨著其在數字經濟領域的持續積累與系統佈局,將迎來更為廣闊的發展空間。





