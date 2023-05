Monday, 22 May 2023, 18:08 HKT/SGT Share: 碧瑤中標以AI驅動的政府智能廁所合約 於香港超過800個公共廁所提供服務

香港, 2023年5月22日 - (亞太商訊) - 碧瑤綠色集團有限公司(「碧瑤」或「本集團」;股份編號:01397.HK)欣然宣佈,本集團獲得香港特別行政區政府(「政府」)食物環境衞生署批出一份為期兩年的服務合約(「合約」),為超過800個公共廁所、旱廁及公共浴室提供人流點算系統(「系統」)服務,協助政府監測人流並優化服務水平。



由尖端人工智能(「AI」)、飛時測距(「ToF」)及物聯網技術驅動的系統,將安裝以監測人流數量。AI技術有助提高準確性,而機器學習技術則使AI模型得以持續改善。數據於專屬的大數據平台上收集及分析,向政府提供全面的現時使用量及預測數據,支持政府制定公共廁所的未來發展策略,包括提高服務水平,以及調配及升級香港的公共廁所設施。



策略及投資總監周榆桐先生說:「AI 是今年熱門話題。ToF 技術被積極應用於自動駕駛、機械人及無人機的障礙物探測、3D 掃描、手勢控制以及生物識別。我們將AI、ToF、物聯網、機器學習及大數據技術,無縫整合出一套原創及創新方案,應用於此合約上,為此感到自豪。」彼亦說:「贏得此合約,實屬碧瑤發展上的一個重要里程碑,亦為將來集團高速發展綠色科技業務,帶來重大戰略意義。綠色智能科技業務,預計將成為碧瑤其中一個增長引擎,並為集團向政府提供一站式服務作為重要一環。結合勞動密集的服務、智能科技以及提供ESG 數據,幫助政府創建可持續綠色智慧城市。碧瑤將持續開發更多創新項目,把握市場機遇,大力拓展綠色科技業務。」



碧瑤綠色集團簡介



碧瑤綠色集團(股份編號:01397.HK)成立於1980年,為香港最大及最受敬重的綜合環境服務集團之一,提供環衞保潔、資料回收、循環再造、廢物管理、綠色科技、有機肥料及動物飼料生產、園藝綠化工程及害蟲防治等。本集團為不同領域的客戶提供服務,包括政府部門、各大機構及跨國企業。本集團努力不懈地提升環境、社會及管治(ESG)的表現,以推進本集團的可持續發展,以實現將香港推動成為更清潔、更綠色、更健康城市的願景。





