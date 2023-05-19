Monday, 22 May 2023, 13:58 HKT/SGT Share: 中國汽車流通領域數字風險管理服務先驅 長久數科擬赴港上市

香港, 2023年5月22日 - (亞太商訊) - 據香港經濟日報報道，2023年5月16日，中國領先的汽車流通領域服務提供商——長久數字科技有限公司（以下簡稱「長久數科」或「公司」）正式向港交所遞交A1招股書，擬赴港上市，中信證券及工銀國際擔任聯席保薦人。



深耕汽車流通服務領域 先進技術不斷優化解決方案



公開資料顯示，長久數科在中國提供綜合性汽車數字風險管理服務和汽車經銷商運營管理服務。根據灼識諮詢的資料，按2021年的收入及截至2021年12月31日的汽車經銷商用戶數目計，公司均為中國汽車流通領域最大的數字風險管理服務提供商，市場份額為47.4%。



在汽車數字風險管理服務方面，長久數科具備著豐富的行業經驗，根據灼識諮詢的資料，公司是中國汽車流通領域中提供數字風險管理服務的先驅之一。



值得註意的是，長久數科以先進技術不斷優化公司的服務解決方案，以滿足使用者需要及提升運營效率。憑藉豐富的行業經驗及先進的技術實力，近年來公司保持著良好的往績。根據招股書，於2020年、2021年及2022年，公司分別識別、報告及規避35宗、28宗及27宗有關汽車經銷商的風險事件，數字風險管理服務支持的汽車經銷商中風險事件發生率於該等年度分別降至0.44%、0.32%及0.27%。



在汽車經銷商運營管理服務方面，長久數科向尋求更優業務及財務表現的汽車經銷商提供管理解決方案，提供服務涵蓋汽車經銷商營銷、銷售、維護、保險及年檢等一站式解決方案；授予汽車經銷商訪問公司的汽車經銷商運營管理系統「智科星」的權限，及為汽車經銷商提供技術及人力資源支持，以及優化、標準化汽車經銷商財務及會計系統。



此外，長久數科還持續強化數字信息基礎建設，為公司的業務運營提供系統化、智能化及數字化支持，並持續為行業參與者創造價值。根據招股書，使用公司數字風險管理服務的汽車經銷商數量由截至2020年12月31日的8,316個增至截至2021年12月31日的9,205個，並進一步增至截至2022年12月31日的10,684個。



擁有龐大及優質用戶群 業績實現穩定增長



根據招股書數據顯示，截至2022年12月31日，公司向18家商業銀行（包括中國所有六大國有商業銀行及12家股份制商業銀行）的約200家分行、24家汽車金融公司及約10,700家汽車經銷商提供數字風險管理服務。



財務方面，於往績記錄期間，長久數科的業績實現穩定增長。於2020年、2021年及2022年，公司收益分別為人民幣430.6百萬元、人民幣477.7百萬元及人民幣547.9百萬元，複合年增長率為12.8%。公司的年內利潤分別為人民幣114.1百萬元、人民幣83.7百萬元及人民幣95.9百萬元。



從行業角度而言，受居民收入及購買力提升、汽車下鄉等有利政策推動，中國的乘用車市場具有巨大的未開發潛力，尤其是在低線城市。根據灼識諮詢的資料，低線城市的新能源汽車的銷量增長率預期將于未來五年超越燃油車的銷量，在此背景之下，中國新能源汽車銷售網路、交付能力及售後服務的需求相應上升。



長久數科緊貼行業趨勢，具備著廣泛、優質的用戶群、行業領先技術及穩健研發能力，未來有望持續享受行業高速增長帶來的紅利，加速進階，成長空間值得期待。





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