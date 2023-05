Monday, 22 May 2023, 11:17 HKT/SGT Share: 國軒發佈自研全新LMFP體系L600啟晨電池 -- 電池單體能量密度240Wh/kg,系統190Wh/kg

-- 整車續航1000公里,支持18min全時快充

-- 極簡設計大幅度減少電池包結構件和線束

-- 自研材料耐1200°C高溫,四代BMS主動安全防護

香港, 2023年5月22日 - (亞太商訊) - 5月19日,國軒高科在第十二屆科技大會上發佈了自主研發的全新LMFP體系的L600啟晨電芯及電池包,這款電池開啟了業內無NCM一樣續航千公里的先河。

L600 LMFP 啟晨電芯



國軒高科國際業務板塊執行總裁程騫博士現場發佈

發佈會首次亮相的啟晨電池包



第十二屆科技大會啟晨電池發佈會現場

系統能量密度190Wh/kg,可實現續航1000KM



這款電池的發佈者是國軒高科國際業務板塊執行總裁程騫博士,當他健步跑上舞臺時,引發現場一陣歡呼。程騫表示:近年來磷酸鐵鋰(LFP)技術重獲市場認可,市場份額持續提升。與此同時,量產的磷酸鐵鋰電池能量密度增長已進入瓶頸,進一步提高需要化學體系的提升,因此摻雜錳元素的磷酸鐵鋰應運而生。



“啟晨L600 LMFP電芯實現240Wh/kg的品質能量密度,525Wh/L的體積能量密度,常溫迴圈4000圈,高溫迴圈1800圈,輕鬆實現18分鐘的快充,並且通過了所有的安全測試。採用了L600電芯後,體積成組率達到76%,超越現在量產三元體系的pack能量密度,系統能量密度達到190Wh/kg。正因為啟晨材料的高能量密度,我們不用三元材料,同樣可以做到續航1000km。”程騫說。



程騫介紹,國軒高科經過十年時間自研磷酸錳鐵鋰(LMFP)材料,並通過共沉澱合成工藝,先進的摻雜包覆技術和新型的造粒技術解決了高溫Mn溶出、導電率低、壓實密度低這等棘手問題。國軒在磷酸錳鐵鋰的突破,一方面得益於公司在材料端前瞻性的佈局,2014年就已獲得了《IFP1865140-15Ah方形磷酸鐵錳鋰鋰離子蓄電池新產品證書》;2016年又獲得了《鋰離子電池用碳複合磷酸錳鐵鋰正極材料新產品證書》;2019年,國軒高科自主研發方形磷酸錳鐵鋰鋰離子蓄電池獲得了“安徽省新產品”榮譽稱號;另一方面也得益於公司國際化研發視野,位於美國俄亥俄州的克利夫蘭研究院研發出了針對LMFP的新型電解液,大大改善了高溫迴圈和存儲性能。採用自研的LMFP材料和電解液,國軒高科成功開發了啟晨L600電芯。



程騫博士介紹,這款“十年磨一劍”的LMFP啟晨L600電芯,公司計畫2024年開始量產。



實現18min1800次快充 自研隔熱材料可耐1200°C高溫



據程騫博士透露,除了電池材料體系的全新升級和創新外,基於該款電芯打造的啟晨電池包,也有多項技術的突破與創新。



啟晨電池包採用了三明治結構的雙面液冷技術和極簡設計思路。極簡結構設計使得電池包的結構件數量降低45%,重量降低32%;極簡的電氣設計使得電池包的線束長度甚至只有之前的26%,從原來的303米的線束降到了80米,體積成組效率卻達到了76%,pack能量密度達到了190Wh/kg,超越了目前市場上的三元電池能量密度。



也就是說,在不採用三元電池體系的前提下,國軒高科啟晨電池包也在業內首次做到了1000公里續航,並可滿足18分鐘1800次全時快充。



此外,本征安全也是啟晨電池包主打優勢:所採用的材料熱分解溫度遠高於三元材料,做到了材料本征安全;自主研發的隔熱材料可耐1200°C高溫,相當於給電芯穿了一層隔熱皮膚,並通過極端情況快速散熱通道和主動安全的BMS,做到了四層極致安全保護。目前,該產品基於新國標的針刺,熱箱,過充,過放,熱失控,擠壓和短路的所有測試,並且全部通過。







