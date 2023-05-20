中美新加的院士都要來合肥！國軒高科第十二屆科技大會19日在肥開幕

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|Friday, 19 May 2023, 16:53 HKT/SGT
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香港, 2023年5月19日 - (亞太商訊) - 5月19-20日，國軒高科第12屆科技大會將在安徽合肥舉辦。本次大會以“擁抱能源新世界”為主題，邀請了16位元海內外院士，以及100多位來自全球一流科研院所、研究機構、高等院校的教授專家學者齊聚一堂，暢論電池科學，見證新品發佈，並揭曉2022科技成果獎。
本屆大會，吸引了16位海內外院士齊聚合肥，來自全球一流科研院所、研究機構、高等院校的百余位專家學者共赴盛會，百余名戰略客戶和供應商等也將受邀出席。大會除了主旨論壇外，還開設了材料科學、數字科學、固態電池、新能源產業、科學家創新五大論壇。中國科學院院士孫世剛、新加坡工程院院士藍欽揚、美國國家科學院院士Héctor Abruña、加拿大皇家科學院院士張久俊等業界大咖應邀進行主旨演講。與會專家還將圍繞“智慧時代的技術態勢”、“固態電池關鍵技術進展”、“新能源和智慧汽車產業發展新格局”等話題展開深入探討。
此外，大會期間，還將舉行國軒電池新品發佈會，揭曉2022年度國軒高科優秀科技成果獎。國軒高科科技大會自2011年開始，至今已成功舉辦十一屆，已經發展成為新能源行業重要交流平臺。
大會還將通過國軒高科官方平臺（視頻號、抖音號）、新華社雲直播、合肥晚報抖音號、江淮晨報視頻號、高工鋰電視頻號、機械工業出版社視頻號、東方財富網等平臺即時直播。
話題 Press release summary
部門 通用汽车, 替代能源
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