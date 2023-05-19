Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Friday, May 19, 2023
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Friday, 19 May 2023, 13:50 HKT/SGT
Share:
深挖露營經濟，朝雲集團（6601.HK）打造8小時不帶“包”沉浸式露營新體驗

香港, 2023年5月19日 - (亞太商訊)  - 把露營搬到都市商圈是一種怎樣的體驗？5月14日，朝雲集團（6601.HK）旗下驅蚊行業領導品牌“超微”在廣州悅匯城舉辦一場8小時不帶包露營活動，以沉浸式戶外露營場景的新方式，帶來了都市中別樣的露營體驗，為大眾解決戶外露營“拎大包小包、預防蚊子包”的煩惱。









8小時不帶包沉浸式露營體驗，一起快樂躺“坪”。

在城市核心生活圈裡，超微品牌複刻了一個綠色自然、具有特色的露營地。帳篷、天幕、折疊椅、公路咖啡、飛盤、盆栽DIY、特色超微蚊學說巡展點等一應俱全，到場的市民朋友紛紛打卡體驗，快樂躺“坪”。據瞭解，“超微8小時不帶包露營”，旨在為露營“帶包”的痛點提供解決方案。市民可以享受一場不必去遠郊也能逃離生活包袱的8小時城市露營，沉浸式感受一次在長效驅蚊8小時產品守護下，不帶大包小包、不帶蚊子包的露營輕體驗。

中國國家地理官方使用驅蚊品牌，超微現場展示產品硬實力

超微作為中國國家地理官方使用驅蚊品牌，除還原戶外露營天然舒適的場景,進一步詮釋品牌的天然、安全的開發理念外，還在場內設置產品體驗區以及驅蚊挑戰實驗，直接將產品的硬核實力從實驗室複刻到露營現場，與消費者進行產品試用、體驗與功效交流，讓消費者切身體驗超微產品的驅蚊實力。

露營作為一種近距離、輕度假、自由度高的出遊方式，逐漸成為當下旅遊休閒的一大優選，但解鎖“露營家”身份，如何選擇露營地、如何挑選露營裝備、如何防止蚊蟲叮咬等各種問題也接踵而至。超微作為朝雲集團旗下專業殺蟲驅蚊品牌，深度洞察消費者喜愛和痛點需求，借露營的場景將品牌與消費者需求深度綁定，讓消費者直接體驗“有超微，沒蚊子”的硬核實力。


話題 Press release summary

部門 消费者
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Mar 29, 2023, 12:37 HKT/SGT
朝雲集團（6601.HK）戰略收購廣東中科研，打造龍頭產品搶市場先機
Mar 28, 2023, 12:28 HKT/SGT
朝雲集團 (6601.HK) 戰略投資爪爪科技，佈局寵物線下實體服務業態
Mar 28, 2023, 11:16 HKT/SGT
朝雲集團（6601.HK）戰略收購廣東中科研，孵化多品類爆品搶佔市場先機
Mar 28, 2023, 11:10 HKT/SGT
朝雲集團（6601.HK）戰略投資爪爪科技，開啟線下寵物千店佈局
Mar 27, 2023, 11:17 HKT/SGT
朝雲集團（6601.HK）戰略收購廣東中科研，增強孵化龍頭產品能力
Mar 27, 2023, 11:12 HKT/SGT
朝雲集團（6601.HK）戰略收購廣東中科研 快速複製多品類爆品能力
Mar 27, 2023, 11:08 HKT/SGT
朝雲集團（6601.HK）戰略收購廣東中科研 持續深化多品類戰略
Aug 31, 2022, 14:45 HKT/SGT
朝雲集團寵物業務合作夥伴交流會暨經銷商大會勝利召開
Aug 31, 2022, 09:35 HKT/SGT
朝雲集團（6601.HK）持續盈利，現金流充沛，寵物板塊亮眼
Apr 20, 2022, 10:22 HKT/SGT
朝雲集團（6601.HK）戰略注資中博綠亞，強勢佈局寵物藥及保健品市場
Apr 19, 2022, 15:18 HKT/SGT
朝雲集團（6601.HK）戰略投資中博綠亞，成為其第二大股東，大力佈局寵物藥及寵物保健品業務
Apr 6, 2022, 15:00 HKT/SGT
朝雲集團（6601.HK）寵物板塊翻倍增長，推進寵物品類兼併購，提升核心競爭力
Apr 6, 2022, 10:03 HKT/SGT
朝雲集團（6601.HK）寵物品類增長138.9%，深化寵物主糧業務，加速度增長
Mar 31, 2022, 14:20 HKT/SGT
原料價格上漲之下毛利率不降反增，朝雲集團（6601.HK）可持續發展能力顯著
Mar 30, 2022, 14:49 HKT/SGT
朝雲集團（06601.HK）持續盈利：現金流充裕，自我造血能力強
Mar 29, 2022, 15:19 HKT/SGT
朝雲集團業績穩健增長，寵物板塊亮眼，派息率或提至約80%
Mar 29, 2022, 12:25 HKT/SGT
朝雲集團（6601.HK）公佈2021年度業績，各業務線穩健增長且盈利，派息率或高達約80%
Mar 11, 2022, 10:36 HKT/SGT
朝雲集團（6601.HK）發力寵物主糧，從站穩賽道到價值躍升
Nov 9, 2021, 15:12 HKT/SGT
朝雲集團(6601.HK)攜手山東帥克達成戰略合作，深化寵物主糧供應鏈佈局
Sept 28, 2021, 10:49 HKT/SGT
上市以來首次實施股權激勵 朝雲集團（6601.HK）如何帶飛業績
Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       