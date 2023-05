Friday, 19 May 2023, 13:50 HKT/SGT Share: 深挖露營經濟,朝雲集團(6601.HK)打造8小時不帶“包”沉浸式露營新體驗

香港, 2023年5月19日 - (亞太商訊) - 把露營搬到都市商圈是一種怎樣的體驗?5月14日,朝雲集團(6601.HK)旗下驅蚊行業領導品牌“超微”在廣州悅匯城舉辦一場8小時不帶包露營活動,以沉浸式戶外露營場景的新方式,帶來了都市中別樣的露營體驗,為大眾解決戶外露營“拎大包小包、預防蚊子包”的煩惱。

















8小時不帶包沉浸式露營體驗,一起快樂躺“坪”。



在城市核心生活圈裡,超微品牌複刻了一個綠色自然、具有特色的露營地。帳篷、天幕、折疊椅、公路咖啡、飛盤、盆栽DIY、特色超微蚊學說巡展點等一應俱全,到場的市民朋友紛紛打卡體驗,快樂躺“坪”。據瞭解,“超微8小時不帶包露營”,旨在為露營“帶包”的痛點提供解決方案。市民可以享受一場不必去遠郊也能逃離生活包袱的8小時城市露營,沉浸式感受一次在長效驅蚊8小時產品守護下,不帶大包小包、不帶蚊子包的露營輕體驗。



中國國家地理官方使用驅蚊品牌,超微現場展示產品硬實力



超微作為中國國家地理官方使用驅蚊品牌,除還原戶外露營天然舒適的場景,進一步詮釋品牌的天然、安全的開發理念外,還在場內設置產品體驗區以及驅蚊挑戰實驗,直接將產品的硬核實力從實驗室複刻到露營現場,與消費者進行產品試用、體驗與功效交流,讓消費者切身體驗超微產品的驅蚊實力。



露營作為一種近距離、輕度假、自由度高的出遊方式,逐漸成為當下旅遊休閒的一大優選,但解鎖“露營家”身份,如何選擇露營地、如何挑選露營裝備、如何防止蚊蟲叮咬等各種問題也接踵而至。超微作為朝雲集團旗下專業殺蟲驅蚊品牌,深度洞察消費者喜愛和痛點需求,借露營的場景將品牌與消費者需求深度綁定,讓消費者直接體驗“有超微,沒蚊子”的硬核實力。





