來源 VSFG 林家禮博士正式加盟意博金融為榮譽主席 帶領意博金融結合傳統財富管理和未來金融

全力參與香港虛擬資產中心及綠色金融樞紐建設

香港, 2023年5月16日 - (亞太商訊) - 為推動創新金融服務的戰略部署,意博金融控股有限公司(下稱「意博金融」/「集團」)今天正式宣布林家禮博士 銅紫荊星章 太平紳士(「林博士」)加盟為榮譽主席,帶領意博金融結合傳統財富管理和未來金融,並全面配合香港特別行政區政府,促進香港家族辦公室業務及虛擬資產行業發展,助力打造香港成為國際虛擬資產中心及綠色金融樞紐,鞏固香港作為國際金融中心的領導地位。

意博金融控股有限公司榮譽主席 林家禮博士 銅紫荊星章 太平紳士

林博士在推動數字化轉型、金融科技、創新創業、可持續發展、綠色金融及「環境、社會及管治」(ESG)投資方面一向不遺餘力。林博士曾任香港數碼港主席、香港特別行政區政府中央政策組非全職顧問及創新科技及再工業化委員會委員、麥理浩爵士信託基金投資顧問委員會委員、金融發展局拓新業務小組非官方成員等公職。林博士現為香港特別行政區政府「香港增長組合」管治委員會成員及發展局空間數據共享諮詢委員會非官方成員、聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會(UN ESCAP)可持續發展企業網絡(ESBN)主席兼可持續及普惠金融專案組主席、太平洋地區經濟理事會(PBEC)副主席、香港貿易發展局一帶一路及大灣區委員會委員、一帶一路總商會科技創新委員會主任委員等。



林博士表示:「是次接受意博金融主席諸承譽先生之邀請,主要由於大家對香港金融業的未來發展理念一致,希望可充分發揮協同效應,在推動更多海外及內地家族辦公室落戶香港的同時,亦大力及快速推動香港虛擬資產及綠色金融發展,加強香港金融業的競爭優勢。」意博金融為香港首家獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)批准的數字資產管理人;早在2018年,意博金融已與證監會討論如何合規對接傳統和虛擬資產,發展創新金融服務。這正與林博士一直推行的鞏固及提升香港自身國際金融中心獨特優勢,促進金融科技的理念不謀而合。



意博金融主席諸承譽先生亦衷心感謝林博士加盟支持意博金融:「林博士高瞻遠矚,一向致力推動新經濟及傳統經濟融合,更不時強調監管及公司管冶的重要性。我們銳意結合傳統財富管理和未來金融,首要合規並有效地連接傳統資產及虛擬資產,內部監控非常重要。林博士乃香港高等法院律師(前大律師)、香港仲裁師學會及香港董事學會資深會員、澳洲管理會計師公會(CMA)資深會員、澳洲會計師公會(CPA)榮譽資深會員。他不但在法規及公司管冶上給予我們寶貴建議,同時亦在集團可持續發展方針上作出提點,令我們的金融服務全面提升至另一層次。」



憑籍林博士的豐富行業經驗,不論在企業管冶、策略諮詢、政策倡議、國際合作、投資銀行、直接投資或資產管理等方面,林博士將引領意博金融充分發揮自身綜合實力,全力參與香港虛擬資產中心及綠色金融樞紐建設,結合傳統財富管理和未來金融,與香港金融發展一同邁向新里程。



關於意博金融



意博金融控股有限公司(「意博金融」)是一間總部設於香港的環球金融服務平台。



意博金融銳意結合傳統財富管理和未來金融。在2020年,意博金融旗下之附屬公司 – 意博資本亞洲有限公司成為香港首家獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)批准的數字資產管理人,可管理高達100%比例的加密資產投資組合。 意博金融一直致力於研究和開發在合規監管框架下, 連接傳統和虛擬資產的產品及服務,幫助個人客戶和機構配置資產在傳統和虛擬世界。與此同時 ,意博金融更與關聯公司一同致力積極開發、篩選和提供相關服務,全力推動香港家族辦公室業務及虛擬資產發展,助力鞏固香港作為國際金融中心的領導地位。



有關意博金融,請瀏覽 www.vsfg.com。



