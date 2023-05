Monday, 15 May 2023, 18:00 HKT/SGT Share:

來源 Loop Industries, Inc Loop Industries 宣布與 On AG 簽署意向書,以確保計劃中位於韓國蔚山的 Infinite Loop(TM) 製造工廠的產量

加拿大蒙特利爾, 2023年5月15日 - (亞太商訊) - Loop Industries, Inc. (納斯達克股票代碼:LOOP)(“Loop”),一家清潔技術公司,其使命是通過製造 100% 回收的聚對苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 塑料和聚酯纖維來加速循環塑料經濟和 On AG (“On”),運動服品牌和 On Holding AG 的子公司,今天宣布 On 簽署了一份意向書(LOI),以確保從即將在韓國蔚山建造的 Asian Infinite Loop™ 製造工廠,Loop 正與其戰略合作夥伴 SK Geo Centric 共同規劃。蔚山製造工廠預計將於今年年底破土動工。



簽署意向書之前,Loop 和 On 進行了為期兩年的合作,在此期間完成了技術盡職調查,驗證了 Loop 的技術,並在 On 的產品中測試了 Loop™ PET 樹脂。該合作夥伴關係將使 On 能夠使用回收材料生產可持續的鞋類和服裝,而無需使用化石燃料製成的聚酯纖維,這有助於減少 PET 浪費和 On 的製造足跡。



“循環性是 On 可持續發展過程的主要支柱。我們很高興看到 Loop 正在將他們的技術推向商業規模,”On 創新主管 Ilmarin Heitz 說。 “這標誌著在紡織行業內關閉纖維到纖維循環又邁出了一大步。”



“Loop 的技術實現了纖維到纖維的回收,為 On 等品牌的供應鏈提供了閉環解決方案,”銷售和業務發展副總裁 Giovanni Catino 說。 “我們預計我們計劃在蔚山的商業製造工廠使用的原料中有 60% 來自聚酯纖維,這為這種材料的循環利用提供了重要機會。”



Loop Industries 在 PET 廢料的可持續和循環解決方案方面處於領先地位,使材料可以在不損失質量或性能的情況下無限循環利用。 Loop 的突破性技術可將低價值 PET 廢料升級回收為 100% 可回收的原生品質 Loop™ PET 樹脂,可用於塑料產品和食品級包裝以及聚酯纖維應用。除了低價值的 PET 塑料廢料,Loop 還在其工藝中利用聚酯纖維廢料作為原料。通過對這些材料進行升級再造,Loop 的技術幫助品牌提供可持續的再生聚酯面料,並為紡織行業提供閉環解決方案。這種獨特的纖維到纖維回收過程是通過 Loop 的專利解聚技術實現的。



通過利用 Loop 的技術並確保即將建成的韓國蔚山製造工廠的產量,On 正在業內實施大膽且可持續的鞋類戰略,在循環利用方面向前邁出了一大步。 Loop Industries 和 On 之間的合作展示了品牌如何過渡到可持續、環保的解決方案,其中材料可以無限回收。



關於 On

On 誕生於瑞士阿爾卑斯山,只有一個目標:讓所有人都能在雲端跑步,從而徹底改變跑步的感覺。上市 13 年後,On 為高性能跑步、戶外和全天活動提供了顛覆行業的優質鞋類、服裝和配飾創新。在客戶推薦的推動下,On 屢獲殊榮的 CloudTec® 創新、有針對性的設計和在運動服循環經濟方面的突破性進展吸引了快速增長的全球粉絲群——激發人們去探索、發現和夢想。 On 在全球 60 多個國家開展業務,並與 www.on.com 上的數字社區互動。



關於 Loop Industries

Loop Industries 是一家技術公司,其使命是加速世界向可持續 PET 塑料和聚酯纖維的轉變,並擺脫我們對化石燃料的依賴。 Loop Industries 擁有專利和專有技術,可以解聚無價值和低價值的廢 PET 塑料和聚酯纖維,包括塑料瓶和包裝、任何顏色、透明度或條件的地毯和紡織品,甚至是被太陽和鹽降解的海洋塑料, 到它的基礎構件(單體)。這些單體經過過濾、純化和聚合,製成適合用於食品級包裝和聚酯纖維的原生品質 Loop™ 品牌 PET 樹脂,從而使我們的客戶能夠實現他們的可持續發展目標。 Loop™ PET 塑料和聚酯纖維可以在不降低質量的情況下無限循環利用,成功地閉合了塑料循環。 Loop Industries 通過減少塑料垃圾和回收廢塑料以實現可持續發展的未來,為全球走向循環經濟做出貢獻。



公司普通股在納斯達克全球市場上市,代碼為“LOOP”。欲了解更多信息,請訪問 www.loopindustries.com。在 Twitter 上關注 Loop:@loopindustries , Instagram:loopindustries , Facebook:Loop Industries 和 LinkedIn:Loop Industries



投資者關係:

Kevin C. O'Dowd,

Vice-President Communications & Investor Relations, Loop Industries, Inc.

Tel: +1-617-755-4602, Email: kodowd@loopindustries.com



傳媒查詢:

Andrea Kostiuk,

VP Marketing & Communications, Loop Industries, Inc.

Tel: +1-450-951-8555, Email: akostiuk@loopindustries.com



資料來源: Loop Industries, Inc., Terrebonne, Quebec, Canada



