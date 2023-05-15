Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Monday, May 15, 2023
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Monday, 15 May 2023, 12:35 HKT/SGT
Share:
易點雲啟動招股：身處黃金賽道 靚麗業績彰顯硬核實力

香港, 2023年5月15日 - (亞太商訊)  - 得益於企業數量及其數字化需求不斷增加，中國企業辦公IT服務市場快速成長。根據弗若斯特沙利文的資料，企業辦公IT服務的市場規模預計將由2021年的人民幣1,560億元增加至2026年的人民幣2,139億元，是條公認的黃金賽道，想像空間巨大。

為更好地抓住行業發展契機，進一步夯實核心競爭力與綜合實力，5月15日-5月18日，中國知名的辦公IT服務企業——易點雲有限公司（「易點雲」或「公司」；股份代號：2416.HK）正式在港啟動招股，赴港IPO進入衝刺階段。公司擬全球發售0.59億股股份，其中香港公開發售初步占比10%，國際配售初步占比90%。發售價為每股10.00港元-12.00港元，每手500股，預計將於5月25日登陸港交所主板，中金公司為獨家保薦人。

知名辦公IT綜合解決方案供應商 用戶群龐大留存率高

易點雲是中國主要的辦公IT綜合解決方案供應商，以訂閱方式為企業客戶（主要包括中小企業）提供一站式辦公IT服務。根據弗若斯特沙利文的資料，就2021年收入、服務設備數量及再製造能力而言，位居中國辦公IT綜合解決方案行業首位，超過第二名至第五名的總和。

生產方面，易點雲具備著行業領先的再製造能力，其核心再製造工廠位於武漢，同時亦在北京、上海、深圳及成都建立四個其他設施，實現與公司的客戶拓展協同發展。公司行業領先的再製造技術通過芯片級維修技術，可以將設備的使用年期從平均三年延長到平均七至十年，大幅提高設備利用率，實現可擴展性及盈利能力。根據弗若斯特沙利文的資料，公司擁有中國唯一年產能超過600,000台設備的個人電腦再製造工廠網絡。於往績記錄期間，易點雲的平均再製造時間是傳統IT服務供應商設備維修或更換過程時間的一半，公司在核心市場的響應時間較行業平均水平快約十倍，大大提升了服務能力及客戶滿意度。

同時，易點雲致力於通過廣泛的服務內容、及時的客戶服務及系統化的質量控制來提高客戶滿意度，繼而能夠擴大公司的客戶覆蓋，培育公司與現有客戶的關係，以及增強公司的客戶黏性。

根據招股書，於2020年、2021年及2022年，公司實現了高客戶留存，淨現金留存率分別為110.6%、128.5%及101.6%。截至2022年12月31日，易點雲擁有約42,000家訂閱企業客戶及約110萬台訂閱設備，龐大用戶群體無疑將為公司業績增長提供有力支持。

專有基礎設施串聯業務運營 財務數據表現亮眼

自主開發的星雲系統，是易點雲業務的基礎及動力，連接了從前端到後端的營運。在該系統的支撐下，公司得以高效率地為企業客戶提供廣泛的辦公IT服務，包括設備配置、設備/工程師部署、運維支持、性能優化及設備管理服務，如設備的下單、訂閱管理、現場檢查及批量付運。

通過專有基礎設施，公司能夠有效地大規模管理設備，提供量身定製和及時的客戶服務。根據弗若斯特沙利文的資料，於2021年，易點雲在中國用量付費辦公IT行業的收入、服務設備數量及再製造能力方面分別排名第一，綜合實力進一步得到彰顯。

全面的業務佈局及優質的服務，也給易點雲帶來了業績上的提升。根據招股書，公司收入由2020年的人民幣8.13億元增加45.6%至2021年的11.84億元，並進一步增加15.9%至2022年的13.72億元。毛利由2020年的人民幣3.37億元增加67.7%至2021年的5.65億元，再進一步增加10.8%至2022年的人民幣6.27億元。截至2021年和2022年底，公司分別實現經調整淨利潤人民幣9348.1萬元及1.35億元，同比增長44.6%，成功連續盈利，且增速較為可觀。可以預期，隨著公司持續增長帶來的供應鏈、服務效率、再製造等多方面的規模效應，公司的淨利潤仍具備進一步上升空間。

總體而言，依託龐大的客戶和設備基數、超高客戶留存、強大的再製造能力及自主開發的高效運營系統等優勢，易點雲在過去的深入佈局中幫助客戶最大限度地延長辦公IT穩定運行時間，提高效率，提升僱員生產力並推動業務增長，鑄就了長期價值，廣受市場認可。未來，相信有了資本市場的加持，公司的造血能力會更加強大，有望獲得更大的突破，成長空間十分可期。


來源：彭博終端機


話題 Press release summary

部門 Cloud & Enterprise
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Latest Press Releases
Hitachi Establishes New "Generative AI Center" to Accelerate Value Creation and Improve Productivity in the Lumada business by promoting the use of Generative AI  
Monday, May 15, 2023 6:35:00 PM
Palladium One Announces Exercise of Anti-Dilution Right by Strategic Shareholder  
May 15, 2023, 18:30 HKT/SGT
NEWS FLASH: 450SX Crown Fulfills Honda's '23 AMA SX Championship Sweep  
Monday, May 15, 2023 6:13:00 PM
Isuzu Selects Honda as Partner to Develop and Supply Fuel Cell System for its Fuel Cell-Powered Heavy-duty Truck Scheduled to be Launched in 2027  
Monday, May 15, 2023 6:04:00 PM
Malaysian Genomics Inks Agreement in Expansion to Bangladesh  
May 15, 2023, 18:00 HKT/SGT
Loop Industries signs LOI with On AG to secure volumes from planned Infinite Loop(TM) manufacturing facility in Ulsan, South Korea  
May 15, 2023, 18:00 HKT/SGT
HKTDC and Dun & Bradstreet Hong Kong join forces to help SMEs enhance ESG competitiveness  
May 15, 2023, 14:00 HKT/SGT
Tokyo International Fire and Safety Exhibition 2023  
Monday, May 15, 2023 2:00:00 PM
2023 CAP Consumer Surveys Continue to Show the Benefits of Effective Site Blocking  
May 15, 2023, 12:44 HKT/SGT
Bring the Cinematic Thrill Home with JBL's Most Advanced Soundbars Yet  
May 15, 2023, 12:00 HKT/SGT
More Press release >>
Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       