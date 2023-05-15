Monday, 15 May 2023, 12:35 HKT/SGT Share: 易點雲啟動招股：身處黃金賽道 靚麗業績彰顯硬核實力

香港, 2023年5月15日 - (亞太商訊) - 得益於企業數量及其數字化需求不斷增加，中國企業辦公IT服務市場快速成長。根據弗若斯特沙利文的資料，企業辦公IT服務的市場規模預計將由2021年的人民幣1,560億元增加至2026年的人民幣2,139億元，是條公認的黃金賽道，想像空間巨大。



為更好地抓住行業發展契機，進一步夯實核心競爭力與綜合實力，5月15日-5月18日，中國知名的辦公IT服務企業——易點雲有限公司（「易點雲」或「公司」；股份代號：2416.HK）正式在港啟動招股，赴港IPO進入衝刺階段。公司擬全球發售0.59億股股份，其中香港公開發售初步占比10%，國際配售初步占比90%。發售價為每股10.00港元-12.00港元，每手500股，預計將於5月25日登陸港交所主板，中金公司為獨家保薦人。



知名辦公IT綜合解決方案供應商 用戶群龐大留存率高



易點雲是中國主要的辦公IT綜合解決方案供應商，以訂閱方式為企業客戶（主要包括中小企業）提供一站式辦公IT服務。根據弗若斯特沙利文的資料，就2021年收入、服務設備數量及再製造能力而言，位居中國辦公IT綜合解決方案行業首位，超過第二名至第五名的總和。



生產方面，易點雲具備著行業領先的再製造能力，其核心再製造工廠位於武漢，同時亦在北京、上海、深圳及成都建立四個其他設施，實現與公司的客戶拓展協同發展。公司行業領先的再製造技術通過芯片級維修技術，可以將設備的使用年期從平均三年延長到平均七至十年，大幅提高設備利用率，實現可擴展性及盈利能力。根據弗若斯特沙利文的資料，公司擁有中國唯一年產能超過600,000台設備的個人電腦再製造工廠網絡。於往績記錄期間，易點雲的平均再製造時間是傳統IT服務供應商設備維修或更換過程時間的一半，公司在核心市場的響應時間較行業平均水平快約十倍，大大提升了服務能力及客戶滿意度。



同時，易點雲致力於通過廣泛的服務內容、及時的客戶服務及系統化的質量控制來提高客戶滿意度，繼而能夠擴大公司的客戶覆蓋，培育公司與現有客戶的關係，以及增強公司的客戶黏性。



根據招股書，於2020年、2021年及2022年，公司實現了高客戶留存，淨現金留存率分別為110.6%、128.5%及101.6%。截至2022年12月31日，易點雲擁有約42,000家訂閱企業客戶及約110萬台訂閱設備，龐大用戶群體無疑將為公司業績增長提供有力支持。



專有基礎設施串聯業務運營 財務數據表現亮眼



自主開發的星雲系統，是易點雲業務的基礎及動力，連接了從前端到後端的營運。在該系統的支撐下，公司得以高效率地為企業客戶提供廣泛的辦公IT服務，包括設備配置、設備/工程師部署、運維支持、性能優化及設備管理服務，如設備的下單、訂閱管理、現場檢查及批量付運。



通過專有基礎設施，公司能夠有效地大規模管理設備，提供量身定製和及時的客戶服務。根據弗若斯特沙利文的資料，於2021年，易點雲在中國用量付費辦公IT行業的收入、服務設備數量及再製造能力方面分別排名第一，綜合實力進一步得到彰顯。



全面的業務佈局及優質的服務，也給易點雲帶來了業績上的提升。根據招股書，公司收入由2020年的人民幣8.13億元增加45.6%至2021年的11.84億元，並進一步增加15.9%至2022年的13.72億元。毛利由2020年的人民幣3.37億元增加67.7%至2021年的5.65億元，再進一步增加10.8%至2022年的人民幣6.27億元。截至2021年和2022年底，公司分別實現經調整淨利潤人民幣9348.1萬元及1.35億元，同比增長44.6%，成功連續盈利，且增速較為可觀。可以預期，隨著公司持續增長帶來的供應鏈、服務效率、再製造等多方面的規模效應，公司的淨利潤仍具備進一步上升空間。



總體而言，依託龐大的客戶和設備基數、超高客戶留存、強大的再製造能力及自主開發的高效運營系統等優勢，易點雲在過去的深入佈局中幫助客戶最大限度地延長辦公IT穩定運行時間，提高效率，提升僱員生產力並推動業務增長，鑄就了長期價值，廣受市場認可。未來，相信有了資本市場的加持，公司的造血能力會更加強大，有望獲得更大的突破，成長空間十分可期。





來源：彭博終端機





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