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Saturday, May 13, 2023
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Saturday, 13 May 2023, 07:00 HKT/SGT
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Mitrade 用卓越表現說明一切：贏得兩大經紀商獎項，同時推出全新的 iPad 應用程式
澳大利亞墨爾本, 2023年5月13日 - (亞太商訊) - Mitrade （
https://mytd.cc/2Ox
）榮獲由 Global Brands Magazine 頒發兩個獎項——分別為“亞太區最佳流動差價合約交易平臺”和“全球增長最快的外匯金融科技經紀商”。這些尊爵不凡的榮譽證明了 Mitrade 一直堅守持續創新、傲視同儕和令顧客戶滿意的服務承諾。
Mitrade 被 Global Brands Magazine 評為全球增長最快的外匯金融科技經紀商（左）和亞太區最佳流動差價合約交易平臺（右）
Mitrade（
https://mytd.cc/2Ox
）一直承諾為亞太區尊貴的客戶提供無縫且使用者友好的交易體驗，而‘亞太區最佳流動差價合約交易平臺’ 獎正正肯定了我們的努力。，藉著這些增強功能改善了 CFD 交易平臺的發展，使用者滿意度也隨之上升，令Mitrade 得以在 2023 年取得了顯著進步。
Mitrade 將其交易平臺帶入 iPad
Mitrade（
https://mytd.cc/2Ox
） 在 2023 年 三月iPad專用的交易平臺，從而 擴大業務範圍。交易者現在可以在 iPad 上即時地參與市場交易，同時能夠靈活地切換設備，確保交易者身處何地也能緊貼市場，掌握每個交易機會。此次發佈重申 Mitrade 對用戶滿意度的堅定承諾以及保持行業領先地位的決心。
通過雙因素身份驗證 (2FA) 令交易更安全
為了保持平臺安全維持在最高級別， Mitrade（
https://mytd.cc/2Ox
） 已經實施雙重身份驗證（ 2FA） 提高令登入過程變得更安全，此舉減低了未經授權登入的風險，保護用戶的敏感資訊和使平臺更安全。有了 2FA，Mitrade 繼續為為客戶打造安全可靠的交易環境。
改善交易使用者介面
Mitrade 平臺為用戶提供了在“紅色上漲”和“綠色下跌”選項之間無縫切換的能力，並具有適應和個性化功能，以迎合交易者的偏好和既有習慣。
憑藉最先進的流動應用程式，Mitrade 使交易者能夠隨時隨地瀏覽全球金融市場，讓他們能夠把握投資機遇並輕鬆做出明智的交易決策。
除了‘亞太區最佳流動差價合約交易平臺’ 獎項外，Mitrade 也被公認為‘增長最快的外匯金融科技經紀商’。這個全球享負盛名的獎項表彰了 Mitrade 的快速發展、致力打造創新交易平臺的決心、出色的客戶服務和孜孜不倦地教育世界各地的交易者貿易 。
隨著 Mitrade 繼續開拓其全球足跡並加強其在行業中的地位，本公司仍然決意提供最高標準的客戶服務、安全、創新和教育。 Mitrade 專注於以用戶為本的設計，同時致力提供無縫的交易體驗，期望引領行業進入線上交易的新時代。
關於 Mitrade：
Mitrade（
https://mytd.cc/2Ox
）是領先的線上交易平臺，為交易者提供進入廣泛金融市場的途徑，包括外匯、指數、商品和加密貨幣。憑藉使用者友好的介面和強大的交易工具，Mitrade 使所有級別的交易者都能充滿信心和成功地進行交易。該平臺提供一套全面的功能，包括高級圖表、風險管理工具、教育資源和專門的客戶支援團隊。 Mitrade 致力於提供卓越的交易體驗，將尖端技術與以客戶為中心的方法相結合。
媒體垂詢，請聯繫：
品牌: Mitrade
連絡人：媒體團隊
電郵：
branding@mitrade.com
網站：
https://www.mitrade.com/
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部門 Exchanges & Software, 金融, Crypto, Exchange, Funds & Equities
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