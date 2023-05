Friday, 12 May 2023, 11:03 HKT/SGT Share: 復星瘦身健體初見成效,境外銀團貸款推出市場

香港, 2023年5月12日 - (亞太商訊) - 據知情人士透露,復星國際境外多幣種銀團貸款5月初正式推出市場,截至目前已獲得超過4.5億美元等值貸款。本次境外銀團貸款由中國銀行、東亞銀行、德國商業銀行、恒生銀行、匯豐銀行、法國外貿銀行、渣打銀行七家銀行作為主牽頭薄記行聯合發起邀請。從銀團籌組至今,已有超過十家銀行參與,後續有約三個月時間供有意參與的銀行通過「綠鞋機制」加入。



而今年1月,復星的境內主體也拿到了一筆120億人民幣的銀團貸款。彼時,中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行作為聯合牽頭行,中國民生銀行、中國進出口銀行、上海浦東發展銀行作為參貸行,共同組成銀團,向復星國際境內運營主體復星高科提供人民幣貸款。



市場分析人士認為,雖然前段時間復星一直身處南鋼交易的糾紛等事件當中,但境內外銀行先後為復星提供大額信貸支持,也能反映主流金融機構仍然認可復星向市場承諾的加速非核心資產出售、回籠現金進行債務管理的一系列動作和成果。銀行大額資金支持,有利於復星降低對公開市場融資的依賴度,而優化的債務結構也能支持後續的流動性管理和業務持續發展。



去年復星曾一度陷入評級下調的負面輿論等陰霾之中,當時也給市場帶來不少的猜測,市場投資人情緒受到不少影響,境內外債券價格也出現了暴跌的現象。但與此同時,復星陸續於去年10月兌付3.8億歐元、今年1月兌付4.5億美元,而近日再兌付3.5億歐元境外歐元債,合計已兌付12.5億美元境外債。同時,2023年一季度內,境內公開市場高科債成功兌付人民幣59.3億元。市場此前對其流動性的質疑可謂不攻自破,也能看得出來公司的用心,後續復星如何進一步提升市場和銀行的認可程度,依然值得期待。



而在子公司業務層面,2022年復星經歷了由海外加息、地緣衝突、以及疫情反覆導致的利潤衝擊。2023年以來隨著防疫政策的放開,加速聚焦家庭消費主業且收到成效,今年第一季度各板塊業務呈現強勁向上態勢。快樂板塊,豫園股份實現營業收入人民幣152.44億元,同比增長22.61%;其中,消費核心業務復蘇趨勢明顯,珠寶時尚營收達114.94億元,同比增長28.55%。受益於全球範圍旅行限制的全面放鬆及公司戰略的有效實施,復星旅文一季度歸母利潤較2022年同期倍增,Club Med地中海俱樂部營業額達人民幣50.04億元,較2022年同期增長約44.2%;今年五一假期,Club Med中國區度假村總營業額超2022年同期約8倍,超過2019年同期約110%。健康板塊,復星醫藥一季度實現營業收入108.71億元,同比增長4.68%,歸屬於上市公司股東的扣非凈利潤9.19億元,同比增長14.78%,新品和次新品收入貢獻進一步提升。



此前,高盛、大和資本、國泰君安、東吳證券等國內外券商投行連續發表研報,看好復星壓降債務、優化資產結構、堅定聚焦主業的一系列舉措,認為復星後市業績可期,並給予復星國際「買入」或「增持」評級。





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network