Thursday, 11 May 2023, 17:04 HKT/SGT Share:

來源 AVIA 充满活力的台灣視频產業- 境内外的演進

台北，台灣, 2023年5月11日 - (亞太商訊) - 亞洲影音產業協會 (AVIA) 邀請到文化部政務次長王時思女士作為貴賓致開幕詞並歡迎 100 多位嘉賓參加“Taiwan in View 會議。





王次長強調台灣視頻產業的重要性，並宣布將修訂《文化與創意產業發展法》以促進該行業的發展。她表示，政府基於與視頻營運商密切合作的原則下，敦促營運商應全面投資視頻行業，且不侷限在投資電影事業，更應拓展本地的視頻創作。她還強調保障本地視頻事業免受盜版侵蝕的必要性，並承認並不完全滿意目前努力的成果。她還分享了文化部的願景，即在所有平台上提高台灣內容的質量和可用性。



國家通訊傳播委員會(NCC)王正嘉委員在開幕致詞時特別強調支持本地視頻產業的發展和成長， 是國家通信委員會的優先處理事項，此論調為當天會議奠定了研討的基調。他還指出，討論多年的 OTT 電視法案仍在審議之中。然而，NCC 充分了解台灣正積極開發 5G 的期間中，更需要在保護消費者權益與視頻消費需求之間找出平衡點。



CATCHPLAY 首席執行官楊麗貞女士在關於流媒體戰爭的座談會上重申對本地視頻產業的關注， 強調在本地和國際平台上保護和推廣本地故事和視頻產業的重要性。 她表示由於台灣缺乏原創視頻，所以 OTT 播放公司仍需與資訊彙集公司合作以接觸更廣泛的受眾。同樣地，台灣大哥大新媒體事業部董事長兼新媒體服務事業部副總裁李芃君女士也表示，全球 OTT 廠商將成為像她這樣的移動營運商的重要合作夥伴。與該地區許多市場一樣，在台灣獲取和製作視頻的成本正在增加， 這對所有人都構成了挑戰。然而，市場肯定有更多有潛力的視頻供應商會參與競爭，營運商亦希望看到他們的合作夥伴能製作更多優質的視頻。



Portico Media 和 GagaOOLaLa 創始人兼首席執行官林志杰先生在關於提升本地內容產業的會議上分享了他從小眾走向主流的策略，即“小步穩走，大步前進”。林還分享說，過去視頻的流動只能通過平台和 IP，但現在趨勢也轉向經由流媒體傳輸視頻。瀚草影視總裁湯昇榮先生也看到了一種趨勢，即本地內容製作人正在與本地 OTT 平台合作，將內容推向國際，他的劇集《模仿犯》在Netflix 上的巨大成功就證明了這一點。



由於台灣長期以來一直是亞洲最重要的有線電視市場之一，因此很高興聽到有線電視行業負責人 的不同觀點。中嘉數位股份有限公司副董事長賴弦五先生認為，有線電視會逐漸衰落，寬頻才是 行業的救星。他還預計由於寬頻能提供良好的傳輸以及實惠的價格，將來寬頻會變得更有競爭力。賴先生還強調需要更強大的打擊盜版行動來為有線電視提供更好的前景。與此同時，凱擘大寬頻 總裁 王鴻紳先生強調有線電視行業缺乏統一監管，這正是制約有線電視行業發展的問題所在。



會議還花時間關注阻礙該行業發展的一些問題。國際通商法律事務所知識產權和技術部負責人邵瓊慧女士、中華網路頻道事業協會 (CICCA) 秘書長 李立威先生和華納音樂董事總經理楊國修先生討論了透明度和問責制的必要性以及視頻行業和音樂收藏協會之間的關係。音樂對於視頻行業來說是必不可少的，不乏確保為版權付費的願望，但協會的數量、所代表的藝術家和收費標準並不明確，使得這個問題比在其他地區更具挑戰性。



隨著盜版在台灣氾濫，需要解决这问题的逼切性更大。台灣有線寬頻產業協會 (CBIT) 秘書長彭淑芬女士與中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會 (STBA) 秘書長陳依玫女士都同意當務之急是需解決在線盜版問題，特別是通過非法機頂盒的盜版是一個緊急問題，他們敦促政府實施高效和有效的反盜版措施，如域名服務響 應政策區（DNS RPZ）。同時 李泰缜 Taejin Lee，韓國版權保護局（Korea Copyright Protection Agency, KCOPA）發展部高級經理代理機構，也談論韓國在推廣和保護其視頻方面所取得的成就，與會者都滿懷希望地結束了會議。



Taiwan in View 是由 A+E Networks、Brightcove、Broadpeak、IP Systems、Irdeto、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會 (STBA)、Portico Medio 以及中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會贊助。



亞洲影像產業協會簡介



亞洲影音產業協會(AVIA)是亞太地區視頻行業和生態系統的貿易協會。該協會通過促進成員的共同利益， 令視頻行業更強大、更健康。AVIA 是行業與該地區政府的對話單位，通過其反盜版聯盟 (CAP) 領導打擊視頻盜版的鬥爭，並通過旨在支援充滿活力的視頻行業的報告和會議提供對視頻行業的見解。



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