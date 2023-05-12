Thursday, 11 May 2023, 18:21 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC與Veeam深化合作，提供簡易、安全、可靠的備份和災難恢復，增強全球企業的業務可持續性 中信國際電訊CPC連續六年榮獲香港地區Veeam雲端與服務供應商（VCSP）年度合作夥伴

香港, 2023年5月11日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（簡稱「中信國際電訊CPC」）為全球跨國企業提供高度可擴展且量身定制的ICT解決方案，以滿足企業特定的業務需求。中信國際電訊CPC 今天欣然宣布，獲得兩項Veeam® Customer Ready專業認證：異地備份（ Off-site Backup ）（https://www.veeam.com/cn/managed-backup-as-a-service.html） 和Microsoft 365備份即服務（BaaS）（https://www.veeam.com/cn/backup-as-a-service-for-microsoft-365.html）， 下一個目標是獲得第三個專業認證：災難恢復即服務（DRaaS）（https://www.veeam.com/cn/disaster-recovery-as-a-service-draas.html）。

中信國際電訊CPC榮獲Veeam 雲端與服務供應商合作夥伴 (VCSP) 白金級認證，並連續六年成為香港地區Veeam雲端與服務供應商年度合作夥伴

中信國際電訊CPC自2010年與Veeam合作，成為亞太區首家提供由Veeam Cloud Connect支援的虛擬至雲端備份服務的雲端服務供應商。中信國際電訊CPC非常高興榮獲Veeam 雲端與服務供應商合作夥伴 (VCSP) 白金級認證，並連續六年成為香港地區Veeam雲端與服務供應商年度合作夥伴。中信國際電訊CPC與Veeam持續深化合作關係，憑藉多項夥伴認證建立更緊密的夥伴關係，並以專業的行業知識支援雲端解決方案，滿足客戶的需求。



Veeam Software香港及台灣地區高級業務經理鄧展權先生表示：「作為我們頂級的VCSP合作夥伴之一，中信國際電訊CPC為全球近160個國家的跨國企業提供服務。結合Veeam以客為本的能力及價值代表著行業的最佳實踐，深受跨國企業的認同。我們更希望藉此表揚中信國際電訊CPC SmartCLOUD™ BRR備份（https://www.citictel-cpc.com/zh-hk/product-services/smartcloud-brr）、 複製和災難恢復解決方案持續達到雙位數的年增長率成績。」



憑藉全面的雲端運算方案，中信國際電訊CPC 致力為企業實現創新未來，助力企業轉型及建立其IT環境，並保障客戶的數據資料。作為「服務在地、連接全球」的數智通訊管理服務供應商（DICT MSP），中信國際電訊CPC 為客戶提供高度定制化的雲端產品組合，包括基礎設施即服務（IaaS）、平台即服務（PaaS）、軟件即服務（SaaS）、一切即服務（XaaS）、多雲連接和管理服務。其中， SmartCLOUD™ BRR （多功能託管雲備份及災難復原解決方案）提供全方位的現場及異地備份和複製服務，包括備份即服務（BaaS）和災難恢復即服務（DRaaS），以防數據違失，確保業務連續性。



Veeam Data Platform（https://www.veeam.com/cn/service-providers-modern-solutions.html） 及 Veeam Backup for Microsoft 365（https://www.veeam.com/cn/backup-as-a-service-for-microsoft-365.html） 鞏固了SmartCLOUD™ BRR方案。它們提供安全、可靠且簡單的跨平台數據保護，以及簡單靈活的價格。此外，通過對數據的加密以及具有不可變性的備份副本來防止勒索軟件攻擊，確保數據可隨時存取。



中信國際電訊CPC SmartCLOUD BRR結合Veeam Data Platform的Veeam備份和複製™技術，為客戶提供多功能備份和災難恢復解決方案。Veeam Data Platform是一個資料保護單一平台， 為IT環境內的雲端、虛擬、實體、SaaS 和Kubernetes 應用程式提供保護。此外，中信國際電訊CPC採用Veeam Backup for Microsoft 365進行靈活的數據恢復，及強大的電子化搜尋eDiscovery，以查找每個Microsoft 365項目，有效為客戶提供快速可靠的數據保護解決方案。



中信國際電訊CPC雲端服務高級經理鄧志明表示：「Veeam全面的數據保護方案，使我們能夠滿足客戶的災難恢復和業務連續性的要求，支援不同緊急情況下的備份和複製工作，包括從實體到雲端（P2C），從雲端到雲端（C2C），從虛擬機到雲端（V2C）和SaaS備份。此外，Veeam支援多種跨平台應用，例如客戶可從傳統的虛擬機轉移到容器，因此Veeam的Kasten K10（https://www.veeam.com/cn/kubernetes-native-backup-and-restore.html） 能夠保護其Kubernetes工作負載。」



鄧志明先生強調：「客戶的數據得到全面備份、保護和易於恢復，這對於達到服務水平協議（SLA）和防止勒索軟件攻擊至關重要。客戶可以驗證備份的可恢復性（https://www.veeam.com/cn/backup-security-capabilities.html）， 並在需要時立即恢復數據（https://www.veeam.com/cn/instant-vm-recovery.html）。 他指出，例如用戶在Microsoft 365中意外或故意刪除數據，可以使用自助還原門戶 (Self-service restore portal) （https://www.veeam.com/blog/self-service-backup-copy-microsoft-365.html） 即時恢復數據。此外，中信國際電訊CPC更提供24/7的監管和管理服務，確保持續保護客戶的數據。」



鄧志明先生表示：「我們會持續跟進客戶的動態，若出現問題，我們可以立即採取行動，並在問題影響客戶日常營運之前解決問題。這些增值服務是引領客戶選擇中信國際電訊CPC成為其管理服務供應商（MSP）的重要因素。」



值得信賴的合作夥伴，打造賦能創新的數據保護服務



作為VCSP合作夥伴，中信國際電訊CPC 具備強大的專業能力，提供全面的方案項目讓企業按其數據保護需求選擇合適的服務水平。從自我管理的異地備份存儲選項，到全面管理的BaaS和DRaaS解決方案，包括實施、管理、監控、測試和恢復，服務的級別都可因時制宜。然而，可以肯定的就是 - 網絡安全是至關重要。



鄧志明先生補充指：「中信國際電訊CPC團隊致力追求智能創新，安全更是重中之重。我們非常榮幸獲得2023 年網絡安全卓越獎 (Cybersecurity Excellence Awards) 的兩項金獎，分別是最佳人工智能（AI）威脅檢測 - 亞洲和最具創新網絡安全公司 - 亞洲。這個非凡的成就肯定我們在激發創新方面的努力，並奠定我們在網絡安全行業的領先地位。」



中信國際電訊CPC一直堅持其「創新 ‧ 不斷」的服務理念賦能智慧創新。是次獲獎的 AI Visual Security 利用AI和視覺計算技術，以快速、準確的方式快速，識別惡意程式家族。 AI Visual Security採用正在申請專利的人工智能算法並應用於檢測惡意軟件的系統和方法，該算法使用3D RGB彩色圖像、專門的自編碼器和弱監督學習網絡，獨特的設計使安全專業人員能夠以最高的準確性檢測惡意軟件。這項技術的突破，為中信國際電訊CPC客戶提供更快、更有效的處理複雜惡意軟件分析任務的方式，同時減少其碳足跡。是此獎項彰顯了中信國際電訊CPC 在持續創新和發展的能力，在數據保護專業領域扮演一個獨特的位置：既是Veeam的服務提供商，也是客戶的ICT解決方案最佳合作夥伴。



根據最近的一份調查報告（https://www.veeam.com/wp-cloud-protection-trends.html）， 訪問了1,700名IT業界領袖，針對業界在生產和保護情境中曾使用雲服務的情況，旨在了解他們的企業從自我管理模式轉為以託管模式的數據保護情況。調查顯示，48％的受訪者最初使用自我管理的雲備份，但最終透過他們對MSP的專業知識，轉而使用託管雲備份服務。同時，Veeam提供了一個VCSP合作夥伴目錄，使企業能夠輕鬆找到符合其精確需求的MSP，其中包括中信國際電訊CPC。



中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、60個SDWAN 網關；21個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布约160個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際標準服務認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及服務資源，專業的在地服務及交付能力，同時，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。

請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。



Veeam Software簡介

Veeam®通過數據安全、數據恢復和數據自由為企業的混合雲提供彈性。 Veeam Data Platform為雲端、物理、虛擬、SaaS和Kubernetes環境提供單一平台，讓企業的應用程序和數據得到保護並始終可用，以便他們保持業務運行，為企業解除後顧之憂。 Veeam總部位於美國俄亥俄州的哥倫布市，在30多個國家設有辦事處，為全球超過45萬客戶提供保護，其中包括82％的財富500強企業和72％的全球2000強企業。 Veeam的全球生態系統包括35000多家技術合作夥伴、經銷商和服務提供商以及聯盟合作夥伴。了解更多信息，請訪問 http://www.veeam.com/cn/ 。



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Catherine Yuen (阮穎珊)

中信國際電訊CPC

電話 (852) 2170 7536

電郵 catherine.yuen@citictel-cpc.com





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