國軒高科獲大眾汽車集團海外市場定點

香港, 2023年5月11日 - (亞太商訊) - 5月10 日,國軒高科發佈公告,近日公司全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司(下稱“合肥國軒”)收到Volkswagen AG(大眾汽車集團,以下簡稱“大眾汽車”)的採購定點函,公司成為大眾汽車海外市場定點供應商。這是繼國軒高科2022年初獲得大眾中國三元和鐵鋰產品量產定點後的又一重要成果。



據公告,本次採購訂單涉及的磷酸鐵鋰標準電芯產品將應用於大眾汽車中國以外市場相關車型。該款電芯採用與中國市場相同的設計樣式和規格,面向大眾汽車集團全系列新能源汽車。



國軒高科與大眾汽車在標準電芯方面合作已久。2021年7月,雙方達成戰略合作框架協議,合肥國軒為大眾汽車(中國)其常規量產車型開發第一代標準電芯,根據大眾汽車的規劃,標準電芯通過採用統一的設計標準,大幅降低電芯成本,預計未來將覆蓋大眾汽車旗下80%的車型。2022年年初,公司取得大眾汽車中國市場標準電芯三元和鐵鋰的正式量產定點。今年2月,公司又獲得了大眾汽車集團電芯測試實驗室資質認證。



此外,由大眾汽車定增建設的高鎳三元材料專案,目前已在合肥廬江縣施工建設中,將於年內正式投產。位於合肥新站高新區的20GWh大眾標準電芯專案,目前車間及配套樓主體已基本完工,預計將於今年下半年投產,未來將為大眾相關車型提供動力電池產品配套。



本次海外市場定點合作是公司引入戰略投資者產業化合作的重大進展,是對公司動力相關產品性能和供貨資格的認可,標誌著公司在開拓全球知名汽車品牌客戶方面進入了重要的里程碑階段,有利於增強公司在新能源汽車電池領域的綜合競爭力。





