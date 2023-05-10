日清食品公布2023年首季度業績



香港, 2023年5月10日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）今天公布截至2023年3月31日止三個月（「報告期」）未經審核之首季度業績。



集團收入為1,024.4百萬港元（2022年：1,061.8百萬港元）。毛利按年上升8.8%至362.1百萬港元（2022年：332.8百萬港元），毛利率顯著上升至35.3%（2022年：31.3%），主要由於實施價格調整及原材料成本回落所致。公司擁有人應佔溢利增加22.3%至110.5百萬港元（2022年：90.3百萬港元）。



來自香港業務的收入為348.4百萬港元（2022年：357.9百萬港元）。集團的銷售超越2019年疫情前的水平，顯示隨著市場逐漸恢復正常，其業務已經重回增長軌道。至於中國內地的業務，集團於報告期錄得收入達676.0百萬港元（按當地貨幣計：+3.3%)（2022年：703.9百萬港元），此乃由於人民幣兌港元貶值所致。



日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示：「我們很高興看到集團的利潤與疫情前相比錄得雙位數的增幅。這足證高端化策略的成效，當市場恢復正常時業務仍能實現持續增長。消費市場仍然充滿競爭和挑戰，因此我們對前景保持審慎樂觀。未來，我們將繼續利用旗下多元化的產品組合，制訂各種營銷策略以推動銷售表現，從而增強集團的整體競爭力，為股東創造長期價值。」



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司（「集團」；股份編號：1475）為一間在中國内地及香港知名的食品公司，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛，並為香港最大的即食麵公司。集團於1984年正式於香港設立營業據點。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、冷凍食品及其他食品。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。



日清食品被納入8項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國内地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數及恒生小型股 （可投資） 指數。日清食品現可通過滬港通及深港通下港股通進行交易。詳情請瀏覽 www.nissingroup.com.hk。





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