Wednesday, 10 May 2023, 11:53 HKT/SGT Share:

來源 EC Healthcare 醫思健康訂立可持續發展表現掛鈎銀團貸款 開創香港醫療健康市場先河

香港, 2023年5月10日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構*──醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，集團首次與五間銀行組成的銀團訂立可持續發展表現掛鈎銀團貸款（「可持續發展銀團貸款」）。是次貸款總值由初始的7億港元增發至10億港元，展現了各銀行對集團的鼎力支持及其對醫療健康行業增長潛力的信心。



是次訂立的可持續發展銀團貸款由循環信貸和定期貸款組成，開創了香港醫療健康服務市場先河，不僅強化了集團行業領導地位，亦證明了可持續發展在集團未來發展策略中的重要地位。貸款所得額將用作支持集團擴張及運營資金需求。



牽頭行、簿記行及可持續發展協調行包括東亞銀行有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司和星展銀行有限公司。



香港通用檢測認證有限公司為領先的可持續發展顧問服務公司，擔任本次訂立可持續發展銀團貸款的ESG顧問，以確保新設立的環境及社會責任相關的目標與受認可的最新國際標準相一致。



醫思健康執行董事兼首席策略總監及首席投資總監王家琦女士表示︰「是次訂立可持續發展銀團貸款是集團可持續發展之路的另一重要里程碑。是次訂立貸款體現了集團在可持續發展方面所做出的不懈努力，也代表了銀行界夥伴對集團戰略及願景的充分認可。此外，集團在連續兩年內兩次訂立可持續發展表現掛鈎貸款，展現了集團在醫療健康永續融資領域的領先地位，及集團對於長期可持續發展做出的承諾。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為恆生綜合指數成份股及MSCI香港小型股指數。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN、專業健發中心發森及多元化多維度的醫學服務包括：健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、普通科門診未來醫生、全港最大一站式痛症管理平台紐約脊骨物理治療中心、全方位牙科服務中心庇利積臣牙科醫務所，EC DENTAL CARE及恆健牙科醫務所、高端影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心進匯醫務中心，聯匯專科，新醫療中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、柏立醫學化驗所、醫思眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入計算進行的獨立研究



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