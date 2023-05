Tuesday, 9 May 2023, 17:12 HKT/SGT Share:

來源 Hypebeast Limited Hypebeast首次於韓國主辦Hypegolf高爾夫球邀請賽,並於亞斯島呈獻BRED Abu Dhabi文化節

香港, 2023年5月9日 - (亞太商訊) - Hypebeast Limited(聯交所股份代號:00150,「Hypebeast」或「公司」),全球時尚流行文化平台,於4月24日在韓國主辦由Callaway冠名的Hypegolf邀請賽,其後再於4月26日在阿布扎比亞斯島呈獻首屆BRED Abu Dhabi文化節。這些活動為Hypebeast的全球線上社群呈現一系列精心策劃且具教育意義的節目,其中包括多種令人意想不到的展覽,啟動全面沉浸式的文化體驗。





首屆Hypegolf Invitational presented by Callaway於4月24日在韓國抱川市著名的日東湖高爾夫俱樂部(Ildong Lake GC)隆重舉行,以嶄新視角重新詮釋高爾夫文化。擁有不同經驗的藝人、創意者、音樂家、專業人士、高爾夫球手聚首一堂,全日盡情享受此項融合時尚、互動裝置、友誼賽事、DJ表演及美食體驗的活動。圍繞日東湖高爾夫俱樂部壯觀的18球洞,有一系列來自頂級品牌的裝置展示,包括高性能豪華SUV展示、電動自行車及最新高爾夫球模擬器的親身體驗等。此外,活動上演的最遠距離推桿、最近旗桿球洞、一桿進洞等友誼賽及為鼓勵高爾夫球手在球場上展現獨特的個人時尚風格而設的最佳衣著獎,既營造了競爭氛圍,亦為活動增添趣味。大會亦邀請了非高爾夫球手參與,一同享受時尚、音樂及美食。而韓國領先的Hip Hop和R&B唱片公司AOMG的DJ Collective AOMIX精心策劃了多位DJ的駐場表演,現場亦設有多輛餐車提供各類美食和飲品,確保球手們隨時可以充電和補給。



由Hypebeast呈獻的BRED Abu Dhabi,於4月26日至4月30日一連五天首次在亞斯島舉行,涵蓋音樂、時尚、藝術、美食、文化、體育和遊戲以及Hypebeast特設專區的全新文化慶典。在以籃球場佈局為靈感的Hypebeast專區,設有一個重現具標誌性的創意合作展覽,以及HBX專區用作展示PLEASURES、Filling Pieces和Mallet等品牌的阿聯酋限定產品。Hypebeast旗下咖啡室Hypebeans亦特地推出了兩種限定口味的特色咖啡飲品及開設悠閒區。於活動期間,除了有多名DJ表演之外,大會亦設有匯集頂尖業界人士的座談會、電影放映會以,以沉浸式的模式讓參與者在實體活動中盡情享受各種藝術、創意及時尚的體驗。



相片請於此下載:https://t.ly/yplK



關於 Hypebeast

Hypebeast是全球領先的當代文化和潮流時尚平台,以編採主導的新聞及商業熱選躋身網站主流之列。創立於2005年,並於2016年上市發展成全方位媒體集團,平台讀者群遍佈北美洲、亞洲、歐洲等多個地區。除旗艦平台Hypebeast外,集團亦拓展業務至多個資訊平台、創意媒體服務Hypemaker以及電子商務和零售平台HBX。更多資訊請參閱 https://hypebeast.ltd。



關於Hypegolf

Hypegolf為集結創意、運動及高爾夫球的社群,將時尚潮流、運動及社群活動融合,聚集不同經驗水平的高爾夫球愛好者,並提供匯聚各種品味和愛好的精選內容。更多資訊請參閱 https://hypebeast.com/tags/hypegolf/。



關於HBX

全球電商平台及零售店HBX雲集250多個男女裝和生活時尚的著名及新興品牌,專門為客戶提供引領潮流的最新時裝、配飾、鞋履及生活時尚用品,務求打造一個真正全球期待的潮流文化集中地。HBX電商平台覆蓋全球80多個市場,並於香港及紐約設立零售店。更多資訊請參閱 https://hbx.com。





話題 Press release summary



部門 时尚服装, Sports

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network