業聚醫療旗下產品Scoreflex TRIO展開註冊臨床研究 完成中國首例高壓三導絲刻痕球囊導管系統PCI介入術



香港, 2023年5月8日 - (亞太商訊) - 專營經皮冠狀動脈介入治療（PCI）及經皮腔內血管成形術（PTA）手術介入器械的全球主要醫療器械製造商業聚醫療集團控股有限公司（「業聚醫療」或「集團」；股份代號：6929）欣然公布，由旗下全資附屬公司業聚醫療器械（深圳）有限公司研發及生產的Scoreflex TRIO高壓三導絲刻痕球囊導管系統，獲採用於為一位65歲的冠脈重度狹窄伴鈣化患者施行的PCI介入治療，手術非常成功。該產品臨床研究首例入組成功，標誌著產品在全國多中心註冊臨床研究正式啟動。



是次臨床研究由復旦大學附屬中山醫院葛均波院士團隊擔任主要研究者。在Scoreflex TRIO高壓三導絲刻痕球囊導管系統首例手術完成後，葛均波院士團隊對產品性能予以高度評價，表示產品對患者提供了一項安全有效的治療選擇。



業聚醫療董事長、執行董事兼行政總裁錢永勛先生表示：「業聚醫療已先後在中國內地推出Scoreflex 及Scoreflex NC刻痕球嚢，這兩款產品分別是獲國家藥監局批准的首款刻痕球囊及首款高壓刻痕球囊。Scoreflex TRIO現於中國內地正式展開註冊臨床研究，並順利完成臨床研究首例，可見集團將繼續致力為中國內地患者提供更多治療選擇。Scoreflex TRIO的操作方式可以最大程度減少血管內膜損傷，提高手術安全性及成功率。這款產品於2021年於日本面市，不僅為集團2022年的當地銷售額帶來可觀的增長，亦為無數患者提供有效和安全的醫療解決方案。產品的臨床研究由業界翹楚葛均波院士團隊帶領，憑藉團隊的專業知識及豐富的臨床經驗，我們有信心能加快整個研究進程。過去二十餘年，業聚醫療建立了實力雄厚的研發及生產團隊，並與臨床人員緊密合作，不斷研發及推出緊貼巿場需要的PCI及PTA手術介入器械產品。未來，集團將在這堅實的基礎上，繼續致力提供各種血管內和結構性心臟介入產品，有效改善患者的生活質量。」



關於Scoreflex TRIO

Scoreflex TRIO是由業聚醫療器械（深圳）有限公司自主原研的首款國產冠脈三導絲刻痕球囊導管。該產品通過橈或股動脈路徑將其沿導引導絲輸送至冠狀動脈的靶病變處，由球囊自帶的兩根固有導絲與導引導絲形成外部刻痕元件，可在球囊的管腔表面產生局部高壓，使得球囊在較低壓力下就能打開冠脈病變和擴張狹窄的冠狀動脈，有效擴張病變，並且避免明顯內膜撕裂及夾層形成，進而改善血流和心肌灌注。Scoreflex TRIO三導絲刻痕球囊導管作為PCI手術中的預擴張球囊，其聚力縱向切割的擴張模式一方面較普通球囊擴張進一步降低殘餘狹窄，提高手術成功率； 另一方面降低了血管內膜撕裂的發生率，減少血管損傷，降低炎症反應，提高手術安全性，降低再狹窄發生率。高壓三導絲刻痕球囊導管利用集中、較低的擴張壓力，對血管壁進行聚力縱向切割，而且其縱向切割方式為逐級遞增的漸進式擴張切割模式，這種擴張切割模式可以最大程度減少血管內膜損傷，增加最小管腔直徑，降低殘餘狹窄。



關於業聚醫療集團控股有限公司

業聚醫療是一家主要的全球醫療器械製造商，專門生產用於經皮冠狀動脈介入治療（PCI）及經皮腔內血管成形術（PTA）的介入器械。總部位於中國香港，業聚醫療的產品銷往全球超過70個國家和地區。根據灼識諮詢報告，就2021年PCI球囊的銷量而言，集團亦是唯一一家總部設在中國，且在包括日本（排名第二）、歐洲（排名第四）及美國（排名第六）在內的所有主要海外PCI球囊市場排名前六的公司。此外，就2021年PTA球囊的銷量而言，集團在日本市場排名第三，在美國市場排名第四。集團亦專攻冠狀動脈支架產品，並積極將業務擴展至神經血管介入及結構性心臟病領域。於2022年12月，業聚醫療在全球擁有超過180項授權專利。集團內部研發團隊有逾20年積累的產品開發經驗，並已開發出世界領先的專有技術。



如需了解更多詳情，請訪問集團官網：https://orbusneich.com/





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