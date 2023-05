Thursday, 4 May 2023, 09:56 HKT/SGT Share: 國軒高科2022財報,全年營收增長122.59%,海外營收增4倍

香港, 2023年5月4日 - (亞太商訊) - 4月27日,國軒高科發佈了2022年報和一季報。財報顯示,2022年公司營收突破兩百億,達230.52億元,同比增長 122.59%;其中海外營收29.8億元,同比增長464.76%;2022年公司營業利潤達1.99億元,同比上升408.87%;歸母淨利潤3.12億元,同比增長206.15%。此外,國軒高科2023年一季報顯示,公司一季度營收達71.77億元,同比增長83.26%。



報告期內,公司持續加大研發投入,不斷提升產品性能和交付能力,市場份額保持穩定。據中國汽車動力電池產業聯盟資料,2022年公司裝機量為13.33GWh,同比增長66.2%,國內排名第四。



技術引領,貢獻綠色能源

作為一家技術驅動型企業,國軒高科將技術革新能力作為核心競爭力。2022年度,國軒高科研發投入達到 24.16 億元,同比增長107.09%,連續4年占營收比例超過 10%,為行業領先。公司研發團隊規模也在持續擴大,截至2022 年末,研發技術人員達6267 人,占比超32%;其中研發人員2578人,同比增長 34.41%,碩博占比 76.76%。



由此,國軒高科高鎳三元 7 系電芯市場應用成功,低溫鐵鋰材料實現全面量產;鐵鋰電芯和半固態三元電芯研發關鍵技術取得新突破;104Ah 鐵鋰電芯、儲能萬次迴圈壽命 300Ah 電池實現量產,成功開發零熱失控電池包。



對於製造業面臨的轉型問題,國軒高科研發了電池製造數位化平臺,通過提升數位化、智慧化、資訊化水準,以提升製造水準、研發能力、品質管控能力,其中包括自主研發智慧診斷系統,保證產品全生命週期可靠性。



近年來,鋰電行業競爭不斷加劇,行業集中度進一步提升。國軒高科以前沿技術突破與應用,保持行業龍頭地位。據統計,截至2022年底國軒高科專利申請6344項,累計授權專利4274項,技術研發水平據行業前列。



國際視野,市場穩步開拓

在鋰電業紛紛出海的大背景下,早先佈局的國軒高科已經搶佔先機,成績斐然。2022年,公司海外銷售收入為29.8億元,同比增長464.76%。全年新增海外定點客戶超15家,包括海外乘用車、商用車、儲能等戰略性客戶。成績的背後是多年來國軒高科從市場開拓、研發製造佈局,以及資本全球化的全方位落子。



2022年公司全球化節奏加速,收購博世集團的德國哥廷根工廠於去年6月開始改造,開始歐洲當地語系化運營;在南亞、東南亞,通過與當地企業塔塔、Vinfast、Nuovo Plus等合作,海外製造基地建設穩步推進。值得一提的是,國軒還在阿根廷落地上游資源碳酸鋰的佈局。當地語系化生產一方面降低部分生產成本,另一方面依託本土市場優勢的合作夥伴也將加速在當地市場的擴張。可以預見的是,在全球多個市場,公司的業務即將迎來新增量。



生產基地及研發中心的全球佈局也進一步推動海外高級研發人員引進,此外海外運營、市場團隊達800餘人,為公司全球化戰略落地提供強力支撐。去年7月公司在瑞交所成功發行GDR,募資約6.85億美元,伴隨國際資本的引入,公司國際化戰略迎來跨越式發展。



全球佈局,產能加速提升

過去一年,全球新能源汽車市場滲透率進一步提升,儲能市場快速爆發。國軒高科加速產能佈局。南京基地智慧製造20GWh動力電池專案、宜春基地10GWh動力電池專案、廬江基地年產20萬噸高端正極材料專案、桐城基地年產40GWh動力電池專案一期、柳州基地年產10GWh電池專案等多個專案相繼投產,進一步提升了公司產業化水準,滿足下游客戶對高性能電池產品的需求。



應對行業產能過剩的質疑,公司一方面僅靠市場,針對下游客戶需求佈局新增產能,另一方面,借助先進研發與製造能力,通過更先進技術與工藝滿足日益提升市場要求。



產能提升的同時,國軒在”雙碳政策“引領下積極落地節能減碳專案114項 ,實現供應商碳核查100%,實現減少溫室氣體排放59,637.4 噸CO2e,單位能耗同比下降24.6%。2022年2月國軒在內蒙古烏海市打造的全球首個零碳負極材料基地開工,建成後預計可消納新能源電量40億度。一方面展現了公司全產業鏈的宏大佈局,為產能提升提供供應鏈保障;另一方面從產業鏈上游開始的低碳策略,也彰顯了領先行業的遠見。據規劃,國軒高科2025 年產能將突破300GWh,助力全球碳中和實現。





話題 Press release summary



部門 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network