Thursday, 27 April 2023, 09:20 HKT/SGT Share:

來源 Edvantage Group Holdings Limited 中滙集團公佈2023財年中期業績 辦學高質量發展 持續深化產教融合 學校品牌不斷提升

香港, 2023年4月27日 - (亞太商訊) - 粵港澳大灣區最大的民辦商科高等及職業教育集團中滙集團控股有限公司(「中滙集團」或「集團」,股份代號:0382.HK)公佈截至2023年2月28日止六個月(「報告期」)之未經審核之2023財年中期業績。報告期內,在國家對職業教育大力支持的背景下,集團一直緊跟國策,堅持高質量高合規辦學,業務運營呈現高質量可持續發展,業績穩健提升。

(香港辦事處)左起:首席財務官兼公司秘書黃成滿先生、執行董事兼首席執行官廖伊曼女士、投融資及投資者關係部總監印國庭先生

(廣州辦事處)首席運營官劉文琦女士

業績亮點(截至2023年2月28日止六個月未經審計之相關數據)



-- 收入同比增長18.3%至約972.8百萬元(人民幣,下同);

-- 毛利同比增長19.1%至約491.8百萬元;

-- 本公司擁有人應佔期內利潤同比增長18.9%至約298.7百萬元;

-- 在校學生人數同比增加12.2%至85,603人;

-- 中期每股股息9.0港仙。



於報告期內,集團錄得收入約人民幣972.8百萬元,較去年同期增加18.3%,主要歸因於集團華商學院、華商職業學院、城市職業學院及城市技師學院的學生入讀人數增加,以及截至2022年8月31日止財政年度收購的學校(即華商技工學校)產生的收入。本公司擁有人應佔期內利潤約為298.7百萬元,較去年同期增加18.9%,集團董事會欣然就截至2023年2月28日止六個月宣派中期股息每股9.0港仙。



緊跟國家政策及市場的導向 培養社會需求的應用型人才

2022年5月1日,新修訂的《中華人民共和國職業教育法》正式施行,新法規定職業教育與普通教育具有同等重要地位。於報告期內,國家持續出臺了一系列利好職業教育政策,鼓勵企業投資辦學,促進職業教育高品質可持續性發展。隨著科技的進步,數字科技化的發展,集團旗下學校開設新專業以符合國家政策及市場導向,如藥學、人工智能、跨境電子商務、智能網聯汽車技術等。在政策不斷鼓勵的背景下,集團緊跟國策,深化校企合作與產教融合,實現了經營業績連續多年穩健增長、在校學生人數創歷史新高。



持續深化校企合作 全面推動產教融合

於報告期內,集團積極回應國家政策,持續聚焦內涵建設,圍繞國家在數字經濟、大健康等領域的人才需求,集團與多家行業龍頭企業進一步深化校企合作,全面推動產教融合。



未来展望

展望未來,集團將一如既往緊跟國策,堅持人才戰略,堅持產教融合的高質量發展,以及不斷加大探索「產、學、研」的協同發展。培育具國際視野的創新型、複合型的應用型人才,服務社會,貢獻國家。



關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司(「中滙集團」或「集團」,股份代號:0382.HK)為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等及職業教育集團,及教育行業中拓展國際市場的早期先行者,於2019年7月16日在香港主板上市。截至2023年2月28日,集團的全日制在校學生人數約85,600人,旗下擁有9間民辦教育機構,分別是:位於中國廣東省的廣州華商學院(應用型本科)、廣州華商職業學院(高等學歷職業教育)、廣東華商技工學校(中等學歷職業教育);位於中國四川省的四川城市職業學院(高等學歷職業教育)、四川城市技師學院(中等學歷職業教育);位於中國香港的大灣區商學院 GBA Business School(GBABS);位於澳大利亞的澳洲國際商學院Global Business College of Australia(GBCA)、澳大利亞中滙學院Edvantage Institute Australia(EIA);以及位於新加坡市區的新加坡中滙學院Edvantage Institute (Singapore)(EIS)。



集團在專注辦學的同時,也積極承擔企業社會責任,在慈善民生、鄉鎮扶貧、教育振興等社會公益事業廣泛開展社會貢獻活動,以實際行動主動履責,積極回饋社會。自上市以來,集團在ESG領域貢獻突出,並於2021年榮獲「InnoESG Care Prize」獎項,2022年榮獲格隆滙「年度中小市值社會責任」獎、智通財經「最具社會責任上市公司」獎。





話題 Press release summary



部門 教育

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network