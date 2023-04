Wednesday, 26 April 2023, 11:04 HKT/SGT Share:

來源 FREED GROUP 全旅達及FREED GROUP推動“A New Dimension of Travel” 為商務旅客帶來變革

香港, 2023年4月26日 - (亞太商訊) - 全旅達Connexus Travel Limited(Connexus)和 FREED GROUP(FREED)於2023 年 4 月 20 日假香港港麗酒店舉辦 “A New Dimension of Travel” 酒會,並獲得知名旅遊業領導者如LOTTE HOTELS AND RESORTS、阿聯酋航空、長榮航空和半島酒店等一起參與。該酒會見證著FREED於年初成功收購Connexus後的首個科技發展。

圖一:(左中)全旅達行政總裁曁FREED GROUP聯合創辦人兼行政總裁Abel Zhao 以及(左一)FREED GROUP聯合創辦人兼首席產品官Kenneth Lee 與(右一)全旅達總經理 Eric Lau 和(右中)LOTTE HOTELS CO. LTD.香港區域總監 Patrick Tong在 2023 年 4 月 20 日的 A New Dimension of Travel 酒會上,向各旅遊業合作夥伴和商戶展示充滿機遇的旅遊新時代



圖二及三:全旅達行政總裁曁FREED GROUP聯合創辦人兼行政總裁Abel Zhao表示,配合FREED 的技術和服務,將革新旅行規劃體驗

圖四:全旅達總經理 Eric Lau歡迎來賓體驗旅遊新時代的蛻變

圖五:FREED GROUP聯合創辦人兼首席產品官Kenneth Lee向客戶和合作夥伴介紹標誌性產品 Harmony Corporate Services Solutions (CSS)







圖六至九:本地和海外嘉賓在全旅達Connexus Travel Limited和FREED GROUP舉辦的A New Dimension of Travel酒會上聚首一堂,度過了一個愉快的夜晚

關於全旅達國際旅遊有限公司

全旅達國際旅遊有限公司(前稱太古旅遊)於1948年成立,是首間在香港註冊的旅遊代理,在香港、北京和上海設有辦事處,並自2009年起在北京取得當地牌照,為追求卓越和高水準旅遊服務的企業客戶服務。全旅達為國內外遊客提供全方位的旅遊服務,包括機票和其他票務預訂、酒店預訂、旅行團和旅遊套票以及簽證申請。全旅達70年來致力提供優越服務,現已發展成為具區域性領導地位的旅遊管理公司,專注為商務、休閒和會議及展覽旅遊提供客戶服務及科技支援。公司亦在個人數據處理和存儲方面達到國際安全標準。



關於FREED GROUP

FREED GROUP 勇於創新科技,開啟數碼商業的未來。FREED 以其端對端數碼轉型及商務賦能解決方案,結合全球不同商家於同一平台及資料庫,幫助《財富》500強的公司、品牌和各地區的中小企, 創造新的收入來源、增加客戶互動及提升服務水平。



FREED GROUP 的總部設於香港及新加坡,在全球設有十多 個辦事處,聘用逾200名員工。集團的客戶和合作 夥伴來自世界各地,包括三星、中國移動、中國人壽、BMW和LG等主要品牌。FREED GROUP於 2022年被世界經濟論壇評為「技術先鋒」,並獲得2021年德勤科技新星獎、2021年聯合國世界旅 遊組織旅遊創新大賽和2018年亞太信息通信技術大獎等等。 2023年FREED GROUP被《金融時報》評為亞太地區十大高增長公司之一。







