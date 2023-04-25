尚晉國際旗下多維體驗品牌藝術空間Artelli進駐上海張園

繼去年10月Artelli於澳門開業後， Artelli品牌於短短6個月內便把業務從澳門擴展至香港、大陸及台灣四站，且場址皆位處當地的黃金地段，包括澳門黃金大道新濠天地、香港中環市中心的皇后大道中、台北遠百信義A13及上海張園，銳意在當地打造文化藝術新地標。「Children of this Planet 下田光藝術星球之旅」能夠同時於多個地方舉辦，正正突顯尚晉集團與藝術家關係密切，資源豐富並具備深厚的策展能力，是為尚晉國際發展藝術業務的一大優勢。
上海Artelli所處的張園，是著名中國文化地標：上海市黃浦區的一個著名古典花園，曾經是明清時期上海城中心地帶的豪華住宅區，也是上海最早的西式花園之一。此區位處南京西路站商圈樞紐，每天人流量超過300萬人次。是次，下田光的全新系列「Children of this Planet下田光藝術星球之旅」將於上海張園作全球首發，繼而分別於澳門新濠天地及台北信義A13呈獻給藝術與潮玩愛好者，這也是她自2019年的香港個展後，第二次將作品帶來中國。「Children of this Planet 下田光藝術星球之旅」一大看點為下田光最新巨型雕塑作品，高160cm的超大1：1真人比例雕塑《Amitābha》。該雕塑作品此前曾於上海廿一當代藝術博覽會中亮相，但此次在三地Artelli展出的作品配色為獨一無二。尚晉集團有意促成下田光到訪澳門與粉絲及當地社區會面，進行簽名會並交流創作經驗，進一步豐富當地的文化多樣性。
活動詳情 「Children of this Planet 下田光藝術星球之旅」以下田光典型的創作風格，描繪了一個可愛與恐怖並存的世界。她描繪星光熠熠的孩子，並為角色穿上類似於超人和魔法少女的英雄服裝。這些角色是我們幻想中的英雄的一面鏡子，它們也代表了成年人養育兒童以及保衛世界的願望。「Children of this Planet 下田光藝術星球之旅」展示了藝術家多幅充滿想像力和感性表達的作品，包括巨型雕塑、平面作品和裝置等多種藝術形式，旨在引起觀眾對於當代社會和人類命運的思考和關注。