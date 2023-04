尚晉國際旗下多維體驗品牌藝術空間Artelli進駐上海張園

香港, 2023年4月25日 - (亞太商訊) - 尚晉(國際)控股有限公司(「尚晉國際」或「集團」;股份代號:2528)欣然宣布旗下多維體驗品牌藝術空間Artelli正式進駐上海張園,並於上海、澳門及台灣三地聯合展出日本當代藝術家下田光Hikari Shimoda的全新系列「Children of this Planet 下田光藝術星球之旅」。

日本當代藝術家下田光的全新系列「Children of this Planet 下田光藝術星球之旅」於上海、澳門及台灣三地聯合展出

尚晉集團旗下多維體驗品牌藝術空間Artelli正式進駐上海張園

「Children of this Planet 下田光藝術星球之旅」於上海張園展出

下田光最新巨型雕塑作品,高160cm的超大1:1真人比例雕塑《Amitābha》

近年尚晉國際正積極進行業務提升及進一步豐富品牌組合,致力於成為一家富有創造力,融合時尚、藝術及生活品味三大業務板塊之綜合運營集團。尚晉國際充份利用其豐富的零售經驗、IP渠道資源,持續引進時尚品牌與文化藝術跨界合作的獨家、首發聯乘項目,不斷擴展其在大中華地區的品牌影響力。



繼去年10月Artelli於澳門開業後, Artelli品牌於短短6個月內便把業務從澳門擴展至香港、大陸及台灣四站,且場址皆位處當地的黃金地段,包括澳門黃金大道新濠天地、香港中環市中心的皇后大道中、台北遠百信義A13及上海張園,銳意在當地打造文化藝術新地標。「Children of this Planet 下田光藝術星球之旅」能夠同時於多個地方舉辦,正正突顯尚晉集團與藝術家關係密切,資源豐富並具備深厚的策展能力,是為尚晉國際發展藝術業務的一大優勢。



尚晉集團創始人兼執行董事范榮庭先生表示:「我們非常期待在張園開設Artelli,這是一個充滿歷史人文氣息的地方,也是上海市中心商圈的重要樞紐。透過此次活動,我們相信Artelli將能夠吸引更多當地的藝術愛好者和消費者,為他們帶來全新的藝術體驗。尚晉國際一直致力於打造具有創造力的綜合運營實體,並透過促成時尚品牌與藝術家的跨界合作,為大眾帶來更多元、豐富的文化藝術體驗。」



上海Artelli所處的張園,是著名中國文化地標:上海市黃浦區的一個著名古典花園,曾經是明清時期上海城中心地帶的豪華住宅區,也是上海最早的西式花園之一。此區位處南京西路站商圈樞紐,每天人流量超過300萬人次。是次,下田光的全新系列「Children of this Planet下田光藝術星球之旅」將於上海張園作全球首發,繼而分別於澳門新濠天地及台北信義A13呈獻給藝術與潮玩愛好者,這也是她自2019年的香港個展後,第二次將作品帶來中國。「Children of this Planet 下田光藝術星球之旅」一大看點為下田光最新巨型雕塑作品,高160cm的超大1:1真人比例雕塑《Amitābha》。該雕塑作品此前曾於上海廿一當代藝術博覽會中亮相,但此次在三地Artelli展出的作品配色為獨一無二。尚晉集團有意促成下田光到訪澳門與粉絲及當地社區會面,進行簽名會並交流創作經驗,進一步豐富當地的文化多樣性。



下田光藝術星球之旅進行展出的同時,也將同步進行限量售賣。《Amitābha》採用玻璃鋼材質,為全球限量20尊的高級定制雕塑,以20款獨立配色完美呈現下田光糖果色調的藝術風格,每一款都精雕細琢、獨一無二。在其明亮的色彩與可愛的角色中還隱藏著更深層次的含義,透過《Amitābha》,下田光希望可以引發人們對生命與死亡、全球環境的變化、以及社會與人之間的關係的思考。



除真人等比雕塑外,下田光也首次推出15cm尺寸的小型雕塑,精細零件完美契合展現超高的工藝水準。下田光在此系列中創造了多個形象,其中包含人間、天堂與地獄,這些角色仿佛身處幻想的空間,即使被複雜多變的環境和不同的場域所包圍,卻仍提醒著觀眾繼續前行所需要的能量和意志。



此外,下田光還為大家來了不同尺寸的雕塑和銅雕、運用了創意冷光片技術的版畫、擴香器等,對活動和藝術藏品感興趣的觀眾們可以關注Artelli官方微信公眾號或官網:www.artelli-meta.com,瞭解更多相關資訊。



活動詳情

「Children of this Planet 下田光藝術星球之旅」以下田光典型的創作風格,描繪了一個可愛與恐怖並存的世界。她描繪星光熠熠的孩子,並為角色穿上類似於超人和魔法少女的英雄服裝。這些角色是我們幻想中的英雄的一面鏡子,它們也代表了成年人養育兒童以及保衛世界的願望。「Children of this Planet 下田光藝術星球之旅」展示了藝術家多幅充滿想像力和感性表達的作品,包括巨型雕塑、平面作品和裝置等多種藝術形式,旨在引起觀眾對於當代社會和人類命運的思考和關注。



憑藉其獨特且令人印象深刻的作品風格,下田光在日本、美國、加拿大、歐洲等世界多地知名畫廊舉辦了展覽,成為當今藝術界最炙手可熱的日本當代藝術家之一。她的各種IP合作與藝術衍生品合作也層出不窮,並且在拍賣市場屢次獲得好成績,奠定了她在超扁平藝術領域的一席之地。作為這個夏季不得不打卡的藝術體驗,讓我們跟隨下田光一起進入她絢爛又憂鬱的藝術世界。



「Children of this Planet 下田光藝術星球之旅」- 上海

展期 :2023/04/24 - 05/24

地點:上海市靜安區威海路588弄張園W1



「Children of this Planet 下田光藝術星球之旅」- 澳門

展期 :2023/04/26 - 06/20

地點:澳門路氹連貫公路新濠天地The Showroom



「Children of this Planet 下田光藝術星球之旅」- 台灣

展期 :2023/05/01 - 05/28

地點:台北信義區A13遠東百貨1樓



關於Artelli

Artelli是多維體驗品牌藝術空間 ,致力與藝術家共同創作及引進獨家、首發系列等聯乘項目,未來將加入元宇宙及數碼藝術領域。有別於傳統零售及藝術展覽模式,Artelli創造獨一無二的藝術體驗氛圍。透過品牌與文化藝術跨界合作,Artelli為藝術愛好者提供多維度、多元化、跨領域的全新空間,重新詮釋前所未有的沉浸式多維藝術體驗。Artelli將致力從大灣區起動藝術與商業新里程,目標於未來五年拓展至東京、首爾、紐約、倫敦、巴黎等地,以原創品牌成為文化藝術新地標。



網站:https://www.artelli-meta.com/zh

Facebook:www.facebook.com/artelli.official

Instagram:www.instagram.com/artelli.official

微博: Artelli-Official

小紅書:Artelli

微信:Artelliofficial



關於尚晉(國際)控股有限公司(Forward Fashion (International) Holdings Company Limited)

尚晉(國際)控股有限公司是一家具創造力,融合時尚、藝術及生活品味三大業務板塊之綜合運營集團。作為引領零售業務模式的先鋒,尚晉集團管理超過100個品牌,並積極為大中華地區引進品牌首店。近年,集團致力於提升業務,並建立自營品牌,如Artelli、UMJ、WF Fashion等,進一步豐富品牌組合。憑藉其豐富的零售經驗和IP資源,集團積極開展品牌與文化藝術跨界合作,引進獨家、首發聯乘項目,開拓國際市場。



尚晉國際創始人、主席兼執行董事范榮庭先生自2005年在香港創立集團首家運營公司以來,將集團的時裝零售業務拓展至大中華地區。2020年,尚晉國際在香港聯合交易所主板上市,注重開拓線上銷售平台發展的同時,持續引進國內外不同潮流藝術品牌,為大中華地區帶來更多前瞻性的國際藝術項目,推動集團業務的多元化發展。集團將會在未來發展中,進一步豐富品牌組合,提升服務質量,拓展市場版圖。





