來源 Kingworld Medicines Group 持續拓展上游供應鏈 金活醫藥參股日本大幸藥品

香港, 2023年4月25日 - (亞太商訊) - 2023年4月24日,醫藥大健康分銷領先企業——金活醫藥集團有限公司(「金活醫藥」或「集團」,股份代碼:01110.HK)公告,集團同意認購日本大幸藥品株式會社(「大幸藥品」,股票代碼:4574.JP)2,178,400股股份,佔大幸藥品經擴大已發行股本的約4.68%,總代價為832,148,800日元(約48,431,060港元)。



大幸藥品為金活醫藥總經銷藥品--喇叭牌正露丸之供應商,1946年成立於日本大阪,主要業務包括醫藥產品以及感染管理(衛生控制)產品等板塊。大幸藥品旗下醫藥產品「喇叭牌正露丸」擁有120年以上的悠久歷史,對於腹瀉、上吐下瀉等症狀均具有良好療效,在亞洲具有高品牌知名度。深圳金活醫藥自1996年成立以來即為喇叭牌正露丸國內唯一總經銷商。經過金活醫藥近三十年的精心耕耘,喇叭牌正露丸走進國內千家萬戶,服務廣大消費者,2021-2022年被評為中國家庭常備藥腸胃·用藥上榜品牌,銷售逐年攀升,尤其是近兩年在國內市場銷量增長加速,2022年增長率達64%。中國內地成為喇叭牌正露丸除日本以外的第二大市場,同時,喇叭牌正露丸也成為金活醫藥藥品分部中的支柱產品之一。



本次參股大幸藥品,符合金活醫藥五五戰略中的產業化佈局,有利於促進雙方業務協同、強化合作關係;亦有助於集團開拓新產品業務,引進更多日本漢方藥產品。未來,金活醫藥還將借此契機與日本公司合作成立科研中心,更好地傳承和發揚漢方製劑,服務大眾健康。



此外,參股大幸藥品亦是金活醫藥實施前向一體化戰略的重要舉措。通過佈局上游供應鏈,有助於金活醫藥更快地將市場一線消費者需求及時傳達到產品研發和生產環節、擴大產能、增加產品組合、完善產業鏈,生產出更多優秀的產品為消費者服務,造福人類;同時進一步夯實品牌核心競爭力,為金活醫藥產品矩陣的佈局發展提供有力支撐。



近年以來,金活醫藥啟動整合上下游供應鏈,延伸集團產業佈局。2021年,金活醫藥與蘭州佛慈合資經營香港佛慈,金活醫藥持股佔比49%,合作期間香港岷山牌系列產品增長喜人;2022年,金活醫藥完成收購法國Innopharm,正式進軍歐洲市場。本次參股大幸藥品,有助於金活醫藥上游供應鏈的進一步擴展,促進集團產業鏈上下游戰略協同,提升整體競爭力和銷售規模。



關於金活醫藥集團有限公司

金活醫藥集團(股份代號:01110.HK)二十多年來致力於搭建完善的醫藥大健康產業上下游供應鏈體系,目前業務區域遍佈全國34餘省市。為適應消費升級的新常態,金活醫藥全面構建線上線下新零售生態圈。旗下深圳金活醫藥主要在中國從事品牌進口藥品及保健品的代理,經銷代理了京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏、喇叭牌正露丸、金活依馬打正紅花油、美國康萃樂益生菌等多種名牌健康產品,在業界確立了名牌代理地位。



如欲獲得更多資料,請瀏覽 http://www.kingworld.com.cn。





