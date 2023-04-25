Monday, 24 April 2023, 16:09 HKT/SGT Share: 海通恒信年度業績出爐：營收淨利雙增 ESG管理水準再上新台階

香港, 2023年4月24日 - (亞太商訊) - 2023年3月30日，境內首家上市的券商背景融資租賃公司——海通恒信國際融資租賃股份有限公司（以下簡稱“海通恒信”或“公司”，股份代號：1905.HK）發佈2022年業績報告，在複雜多變的國內外環境下，公司充分發揮屬地優勢，多措並舉優化資產配置，經營成果再傳捷報，彰顯出強大的綜合實力。



報告顯示，截至2022年12月31日，公司資產總額達到人民幣1,245.14億元，較上年末增長8.5%；權益總額達到人民幣188.27億元，較上年末增長6.9%。2022年，公司實現收入總額人民幣85.25億元，實現年度溢利人民幣15.33億元，年度溢利同比增長8.5%；生息資產平均收益率為6.81%，加權平均淨資產回報率為9.16%，均較上一年度小幅上升，盈利狀況良好。公司營收、淨利雙雙實現穩健增長並跨上新台階，發展前景蔚為可觀。



深入服務實體經濟 有效夯實資產品質



2022年，海通恒信秉持服務實體經濟的宗旨，深耕屬地化區域佈局，不斷優化資產結構，取得不俗成績。年內，公司實現業務投放人民幣715.74億元，同比增長7.2%。其中，相關高端裝備製造業務全年投放超140億元人民幣，投放占比近20%；綠色租賃業務實現全年投放超130億元人民幣，投放占比逐年遞增至近20%，近五年累計投放超350億元人民幣；數字經濟業務全年投放超20億元人民幣。



與此同時，公司深入打造小微產業鏈金融生態圈，發揮融資租賃“融資”+“融物”的天然優勢，專注提升小微企業發展質效，海通恒信小微子公司高端裝備製造部以超過90%的直租產品，累計為中小微企業提供超人民幣450億元的資金支援，獲“上海市國資委系統青年文明號”榮譽稱號；恒運子公司發揮交通物流領域的經驗優勢、資源優勢、網絡優勢，圍繞國家“雙碳”戰略，打造貫穿交通物流各產業鏈的生態型業務佈局，推出了“東風風神E70”海通恒信聯名款新能源綠色共用營運車定制車型。



2022年，海通恒信不斷創新融資工具，拓寬多元且穩定的融資渠道，同時保持流動性風險合理可控，優化負債結構，提高資金使用效率，實現資產負債良性循環。



業績公告資料顯示，截至2022年12月31日，海通恒信與76家金融機構建立授信關係，累計授信額度約為人民幣1,163億元，其中未使用的授信餘額約為人民幣559億元。2022年，公司實現融資提款人民幣735億元，其中，通過銀團貸款、銀行雙邊貸款及銀行承兌匯票等渠道，實現間接融資提款人民幣375億元，占比51%；實現直接融資提款人民幣360億元，占比49%。通過創新融資工具，拓寬融資渠道，公司的融資成本有效降低，2022年計息負債平均付息率為3.73%，較上年下降0.20個百分點，進一步降低了公司的融資成本。



海通恒信亦積極回應國家號召，引導資本市場和金融機構資金流向小微企業、科技創新、綠色低碳等領域，踐行金融服務實體經濟的初心使命。2022年，公司成功發行行業首單科創公司債、行業首單科技創新可續期公司債、上海地區行業首單ESG掛鉤銀團貸款等創新融資工具。同時，公司榮獲2022年度上海證券交易所“資產證券化業務優秀發起人”，公司的租賃2號綠色定向資產支援商業票據榮獲銀租聯動“重大綠色低碳專案”、ESG掛鉤銀團貸款專案榮獲銀租合作“綠色低碳創新案例”。



持續提升ESG管理水準 積極履行企業社會責任



值得一提的是，2022年，海通恒信立足租賃本源，通過科技賦能深入服務實體經濟，推進綠色金融、普惠金融業務發展，常態化開展社區公益活動，向所在街道及防疫抗疫一線多次捐款捐物，並參與困難青少年群體在線幫扶等公益活動。



近年來，海通恒信持續將金融活水引入鄉村沃土，發展環保產業生態圈的同時，將觸角延伸至助力鄉村振興多元發展的實踐中去，從鄉村振興的多元化需求特點出發，探尋助推鄉村振興的新思路、新方向。2022年，海通恒信以對口幫扶助力鄉村振興，助力黃浦區對口支援地區孟連縣娜允鎮景吭村太陽能路燈安裝項目；亦黃浦區對口支援地區雲南省普洱市發展，為促進地區繁榮穩定提供金融保障，向雲南省普洱市有關部門進行捐贈，支持當地發展建設、促進群眾生活條件進一步改善。



2022年，海通恒信榮獲第七屆“社會價值共創”中國企業社會責任卓越案例評選“ESG治理示範獎”，憑藉良好的社會責任口碑，受到了上海市黃浦區政府的肯定，榮獲2021年度“企業社會責任傑出貢獻獎”。



總體而言，2022年，海通恒信在“一體兩翼”、“一大一小”的戰略定力下，憑藉敏銳的市場嗅覺、豐富的業務模式以及先進的金融科技實力，交出了一份靚麗的成績單。未來，公司將緊抓“擴大內需”、“碳達峰、碳中和”、“十四五”規劃等所帶來的市場機遇，大力推進國家產業政策鼓勵方向的“高端裝備製造”、“綠色租賃”、“數位經濟”等行業投放，並持續優化資產配置，進一步擴大全國性區域網路佈局，加強風險防控與資產管理，全面提升公司數字化水準，保持領先地位和競爭優勢，推動公司專業化、高品質、可持續發展。





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