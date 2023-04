Monday, 24 April 2023, 11:00 HKT/SGT Share:

來源 HKTDC 香港國際授權展吸引逾320家展商參與 亞洲授權業會議近30名行業精英 剖析行業多元發展

香港, 2023年4月24日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局(香港貿發局)主辦的第20屆香港國際授權展(授權展),實體展部份閉幕,這項為期三天(4月19至21日)的亞洲授權業旗艦活動與第12屆亞洲授權業會議(ALC)同期舉行。授權展吸引逾320家展商參與,帶來超過550個品牌及授權項目,而會議則雲集近30位國際授權業翹楚,分享亞洲授權業務的新機遇和策略,探討環球授權業務市場概況、疫後的新消費模式,以及影響行業發展的關鍵因素等多項焦點議題,活動成功讓國際授權商及授權代理商於疫情後面對面洽商及交流,為與會者提供最新市場資訊,擴展亞洲業務。

香港貿發局副總裁劉會平(中)、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局副局長劉震(右二),與一眾嘉賓為第20屆香

港國際授權展及第12屆亞洲授權業會議揭開序幕。

今屆香港國際授權展網羅超過550個品牌及授權項目,匯聚全球頂尖授權商及授權代理商。

會場展示世界各地的卡通授權品牌,吸引訪客眼球。

香港貿發局副總裁劉會平表示:「中國內地與香港恢復通關,有助促進兩地交流,為香港出口增長及經濟復蘇提供有力的支持;我們樂見香港在授權業繼續發揮國際橋樑的角色,向外展示環球授權業龐大的發展空間。」他補充指,現今消費者需求多變,提升品牌認知度是企業成功的重要一環,授權可以增強企業競爭力,有效提升品牌價值並吸引消費客群。香港憑藉嚴謹的知識產權保護制度、緊密的分銷網絡及敏銳的市場觸覺等優勢,成為全球頂尖品牌和國際授權代理商拓展亞洲市場的重要平台。



連繫環球合作夥伴 促進多元化授權商機



香港在亞洲地區一直擔當授權業樞紐的角色,是亞洲區主要的授權活動中心。香港國際授權展及亞洲授權業會議是國際授權業重要的交流平台。今屆授權展更重新定位,全方位涵蓋各生活層面及多個全新範疇,包括以品牌、藝術、文化、設計及娛樂等,應用在不同領域。



不少品牌、授權項目及創意設計,成功透過授權展拓展業務至亞洲以至海外市場。參展商之一的知識產權管理及品牌授權管理營運商Medialink羚邦集團主席趙小燕表示:「我們十分高興再次回歸實體展,今屆授權展吸引到不少來自東南亞、澳洲以至印度的客戶與我們直接交流。」



行業翹楚親臨會議分享真知灼見



亞洲授權業會議邀得香港特別行政區政府文化體育及旅遊局副局長劉震擔任開幕典禮主禮嘉賓,他表示:「電子商貿在疫情期間大行其道,間接促進了國際授權業務的發展。愈來愈多品牌和授權項目紛紛提高電子商貿的投資,以擴大其授權商品的客戶基礎。香港特區政府一直重視知識產權的保護,並透過各種大型活動,推廣本港的知識產權貿易和專業服務。」



品牌授權推廣中國傳統文化



香港作為中外文化藝術交流中心,致力推動中華文化到國際市場。中華人民共和國文化和旅遊部港澳台辦副主任孔倫出席「中國內地館」開幕典禮時表示:「文化和旅遊部高度重視文化與相關產業融合發展。近年來,我們積極發展品牌授權產業,加強具有中國文化特色的IP的開發和轉化,助推品牌授權賦能實體經濟,拉動內需消費,提高相關產業的文化內涵、創意水平和附加價值。我相信,中國授權行業將迎來更大的發展機遇。」



IMG 亞洲授權高級副總裁Miki Yamamoto在環球授權業務市場概況的環節分享了一些有趣的示例,包括梵高博物館與FILA和Converse的合作,Jimmy Choo和美少女戰士的聯乘均給消費者帶來驚喜。她更給與會者一個小貼士:「跟知名的品牌合作,是小企業最簡單的起步方式。」會議亦請來日本熊本縣政府香港代表事務所首席代表板東良明親臨現場,分享熊本縣吉祥物熊本熊的成功案例,討論「免版稅」營銷的獨特優勢和其衍生的重要知識產權議題。



解構運動授權市場 聯乘合作助提高商品價值



瑞盈體育文化(北京)有限公司總經理周顯觀分享在運動授權方面的成功要訣,他認為透徹瞭解行業的發展局勢和對手的營銷策略、緊扣自身品牌的優勢、借助大型運動賽事推廣企業道德價值觀,可助提高品牌知名度。



相關網頁

- 香港貿發局新聞中心:http://mediaroom.hktdc.com/tc

- 香港國際授權展:https://www.hktdc.com/event/hklicensingshow/tc

- 亞洲授權業會議:https://www.hktdc.com/event/hklicensingshow/tc/programme?category=all&date=all

- 圖片下載:https://bit.ly/41QJ6r7



香港貿易發展局



香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構,負責促進、協助和發展香港貿易。貿發局在世界各地設有50個辦事處,其中13個設於中國內地,致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團,為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平臺,提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊,請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。



傳媒查詢

請聯絡香港貿發局傳訊及公共事務部:

陳可欣 電話:(852) 2584 4239 電郵:kate.hy.chan@hktdc.org

梁彩燕 電話:(852) 2584 4298 電郵:frankie.cy.leung@hktdc.org



話題 Press release summary



部門 展会, 消费者, 业务, Local Biz, Government

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network