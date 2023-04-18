天韵國際: 集團主席兼行政總裁榮登福布斯中國「2023大灣區ESG企業家30評選」



香港, 2023年4月18日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司（「天韵國際」及其附屬公司統稱「集團」，股份代號 : 6836.HK）欣然宣佈，集團主席兼行政總裁楊自遠先生，榮登福布斯中國「2023大灣區ESG企業家30評選」，頒獎典禮早前於「福布斯2023大灣區ESG經濟論壇」上進行，楊主席出席頒獎典禮並獲頒發榮譽。該評選為表揚於ESG上有卓越表現之企業，福布斯中國以國際ESG標準評審企業，分別以企業領導力、行業前瞻力、創新驅動力及個人影響力為核心維度，遴選出30位大灣區ESG企業先行者，以作業內之表率，冀望借此肯定企業的努力及貢獻，同時宣揚ESG的重要性。

集團主席兼行政總裁楊自遠先生獲頒發榮譽

楊自遠先生手握集團新運動飲料產品接受福布斯中國的訪問

集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「今次獲選為『2023大灣區ESG企業家』之一，本人深感榮幸。天韵國際作為一家肩負社會責任的企業，我們的綠色產品、人才、企業管治以及綠色低碳發展方向皆遵循可持續發展的ESG理念，並以帶動行業踐行高質量發展為己任。為配合中國實現『雙碳』目標，集團制訂環境相關指引及目標，引入加強環境管理項目，以減少碳足跡。我們亦不斷提升企業管治水平，提升核心團隊凝聚力，履行企業社會責任，以回饋各界持份者的支持及信任。」



「產品方面，我們連續獲得國家高新技術企業稱號，擁有多項發明、實用新型、外觀設計專利，通過全面推動產品研發創新和提升食品生產工藝水準，向國內外消費者提供優質、多元化的產品。隨著大眾健康意識日益增強，功能性運動飲料的市場需求日益上升，我們成功完成研發水果粒維生素運動飲料及水果酵素運動飲料，旨在為消費者提供營養補充和維持身體健康的優質產品。我們堅信，只有在不斷提高產品質量和創新能力的同時，才能夠真正實現企業的社會責任和ESG發展目標。」



「感謝社會各界一直以來對集團的支持及信任，我們將繼續堅定履行企業社會責任，提升業務及可持續發展能力，將ESG全面納入企業營運和業務發展，與員工、客戶及社區攜手前行，與持份者共同努力以提升其ESG表現，推動可持續高質量發展，為社會、消費者及環境做出更多貢獻。」



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯、玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品、(ii) 生產及銷售飲料產品及(iii) 新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「天同時代」和「果小懶」及原廠委託製造代工銷售的方式出售。特色飲料產品以自家品牌「享派Shiok Party」及「妖果季」出售。



集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴 格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時，在國內，集團作爲「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產 品達到相同的品質水準。自2016年起，集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可， 並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標志」的榮譽及資格。



集團在2017年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及榮獲「2017年度臨沂市市長質量獎」榮譽。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018年也榮獲國家級的「發明專利證書」。於 2019 年及 2022 年，集團連續兩次榮獲國家級的《高新技術企業證書》。於 2020 年，集團連續第四年入選中國品牌價值評價榜單。欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com



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