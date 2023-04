Tuesday, 11 April 2023, 18:24 HKT/SGT Share:

來源 Hypebeast Limited Hypeart於紐約及香港首度舉辦藝術聯合展覽

香港, 2023年4月11日 - (亞太商訊) - 全球時尚流行文化平台Hypebeast Limited(香港聯交所:00150,「Hypebeast」或「公司」)及其當代藝術平台Hypeart分別於紐約及香港策劃了《NOISY REALITY》及《Global Citizens - Asia》聯合展覽。2023年2月至4月期間,該聯合展覽旨在邀請Hypeart的線上社群以實體形式體驗藝術,為他們在不斷演變的藝術世界中提升個人的探索旅程。

紐約《NOISY REALITY》

香港《Global Citizens - Asia》

紐約《NOISY REALITY》

香港《Global Citizens - Asia》

紐約的《NOISY REALITY》聯合展覽於SOHO中心舉行,展出了16件由4位駐美藝術家創作的超凡作品,包括山口歴、Heather Benjamin、Eny Lee Parker和B.Thom Stevenson。透過繪畫、雕塑、混合媒材和家具設計,藝術家以創造力擺脫日常生活的喧囂,並於混亂中尋找美態,分享了對捕捉城市精粹並將能量注入作品的渴望。《NOISY REALITY》由Hypeart策劃,於4月1日至20日公開展出(地址:89 Crosby Street, New York)。



Hypeart亦與活化古蹟藝術空間THE SHOPHOUSE合作,舉行《Global Citizens - Asia》聯合展覽,展現了14位來自世界不同地區的亞洲新晉藝術家的傑作。聯合展覽於大坑1930年代建成的戰前唐樓、屬三級歷史建築的藝術空間舉行,展出藝術家反映現今社會態度及方式新穎的肖像畫作品。《Global Citizens - Asia》由Hypeart與THE SHOPHOUSE攜手策劃,已於2月24日至3月15日在香港大坑公開展出。



圖片由Hypeart提供。



相片請於此下載:

https://www.dropbox.com/sh/i98jwys5d1ml4hn/AAAPowDx5h_w5a8iXE6JGSfha?dl=0



關於Hypeart

Hypeart作為當代藝術平台,聚焦資深及新晉藝術家的作品,旨在聯繫世界各地的收藏家、藝術家和讀者群。成立於二零一九年,平台透過深度的編採內容、協作策劃實體及數碼展覽等方式,於不斷演變的藝術世界中提升社群的個人探索旅程。



關於Hypebeast Ltd.

Hypebeast 是全球知名的文化及生活潮流資訊平台,以編輯為主導的角度提供不同內容及推介最新的潮流商品。Hypebeast網站由馬柏榮創立於2005年,公司於2007年正式成立,並於2016年正式成為上市公司。至今Hypebeast 在北美、亞太地區以及歐洲等地擁有龐大的讀者群。近年Hypebeast 積極發展更多元化的業務,當中包括Hypebeast以及多個資訊平台、網上商店HBX.com, 及創意製作公司 Hypemaker。更多資訊請參閱hypebeast.ltd ( https://hypebeast.ltd/ )。





話題 Press release summary



部門 时尚服装, Design & Art

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network