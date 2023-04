Tuesday, 11 April 2023, 15:45 HKT/SGT Share: ESG推動企業價值提升 光大環境優勢凸顯

香港, 2023年4月11日 - (亞太商訊) - 日前,中國光大環境(集團)有限公司(257.HK)公布了2022年度業績,除了穩固的行業龍頭地位和持續穩健的經營業績,該公司良好的ESG(環境、社會和公司治理)表現也讓人印象深刻。



年內,公司於境內外斬獲多項殊榮:連續十二年穩居中國固廢十大影響力企業榜單榜首、連續四年蟬聯中國環境企業50強榜首、連續十年獲納入MSCI中國指數、連續兩年入選《財富》中國500強、連續七年獲納入道瓊斯可持續發展指數系列、連續十二年獲納入恒生可持續發展企業基準指數、連續六年獲納入富時社會責任指數、於年內獲頒香港品質保證局「實現碳中和」證書及「碳中和貢獻先鋒機構」嘉許、更多次入選標普全球《可持續發展年鑒》。



作為「一帶一路」綠色發展國際聯盟和長江經濟帶生態大保護的戰略合作夥伴,光大環境在發展過程中不忘探索企業公民的責任內涵、展現企業公民的責任擔當。



環境方面,光大環境始終以高標準運營旗下環保項目服務,助力生態保護和人居環境整治。公告顯示,公司於年內生活垃圾處理、危固廢處理和農林廢棄物處理提供綠色電力約247.62億千瓦時,可供2,063.5萬個家庭一年使用,相當於節約標煤990.5萬噸,減少二氧化碳排放2,046.3萬噸。通過污水和垃圾發電廠滲濾液處理,減少化學需氧量排放82.4萬噸。



多年來,光大環境堅持進行高質量的環境管理和環境信息披露,並向公眾開放環保設施,僅2022年,公司位於江蘇、浙江、山東、湖南、河南等省份的環保項目先後取得20多項國家、省、市、縣級公眾開放單位、環保科普基地等相關稱號。疫情期間,公司更率領項目團隊對內防疫情、對外保民生,既確保員工健康安全、項目穩定運行,也通過持續的優質環境服務阻斷病毒通過廢棄物二次傳播,保障各地環境安全與居民健康。



公司亦以旗下項目為載體,圍繞「世界環境日」、「世界水日」、「中國水周」等宣傳主題開展主題活動,帶動周邊社區關注綠色生活理念,助力國家「雙碳」戰略目標在基層社區的深入落實。



社會方面,光大環境以環保項目為依托,因地制宜開展社區共融工作,積極打造「政企民」利益共同體。年內,光大環境河北張家口垃圾發電項目保障北京冬季奧運會生活垃圾、冬奧委會重點管控垃圾與醫療廢棄物無害化處理,助力國際賽事順利舉辦,傳遞綠色奧運理念。光大環境還在海南博鰲零碳示範區建設中積極發揮了主力軍作用,體現實力與擔當,為可持續發展的「中國樣板」貢獻了獨特的「光大力量」。



面對2022年多地突發的新冠疫情衝擊,公司各項目團隊對內防疫情、對外保民生,既確保員工健康安全、項目穩定運行,亦通過持續的優質環境服務阻斷了病毒通過廢棄物二次傳播,保障各地環境安全與居民健康。在香港遭受新冠疫情最嚴峻考驗之時,公司不僅保障在港員工的健康安全,亦積極參與和組織義工活動,向當地社區捐獻抗疫物資,與香港市民共度時艱。公司還於秋季秸稈收儲期間,依托生物質綜合利用項目通過「政府主導、企業運作、市場運行」的幫扶機制收購秸稈,不僅保障生物質原材料供應穩定,令逾千萬農民受益,帶動近五千人就業,積極服務國家鄉村振興戰略。



光大環境還不斷創新技術質量水平,為社會創造精品工程。年內,海南儋州垃圾發電項目建設工程入選2022-2023年度魯班獎第一批獲獎名單,這是光大環境第四次獲此國家建築工程最高榮譽;浙江富陽垃圾發電項目建設工程獲評國家優質工程獎;江蘇丹陽垃圾發電廠安裝工程獲評中國安裝工程優質獎。



公司治理方面,光大環境於年內被中國上市公司協會評為2022年上市公司董辦優秀實踐案例,被中國公益節授予中國年度責任品牌獎(連續第八年)。旗下光大水務榮獲鳳凰網港股、香港am730聯合頒發的「傑出上市公司大獎」(連續第三年),首次獲頒「東盟優質資產上市公司獎」;旗下光大綠色環保獲香港會計師公會頒發「企業管治獎」、獲BDO頒發「ESG最佳表現大獎」和「最佳ESG報告大獎」。



良好的ESG表現,不僅幫助企業樹立良好的形象,作為一種無形資產,它更能夠直接增加企業經營效益,進而推升公司價值和市值,體現為一種核心競爭優勢。期待光大環境這樣有實力有擔當的行業龍頭,在建設人與自然和諧共生的中國式現代化過程中發揮更大力量。





