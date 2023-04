Thursday, 6 April 2023, 16:19 HKT/SGT Share: 優然牧業2022年營180.51億元 同比增長17.6% 四支業務均實現雙位數增長

香港, 2023年4月6日 - (亞太商訊) - 2022年對於乳業上游考驗重重,在疫情多點散發蔓延、地緣政治環境不利、氣候異常變化等諸多因素挑戰下,乳業上游龍頭優然牧業交出了一份來之不易的成績單。



3月30日,優然牧業發佈2022全年業績公告,實現總收入180.51億元,同比增長17.6%,行業領先優勢進一步提升。公司管理費用率及銷售費用率分別由5.4%、3.6%下降至4%和3.3%,連續三年下降,大幅領先于行業,營運效率持續提升。此外,董事會已通過2022年利潤分配提案,擬每股派息0.022元。



同期,優然牧業各業務板塊均實現兩位數以上高增長,乳業上游全產業鏈規模領先優勢持續擴大。具體來看,原料奶業務收入108.5億元,同比增長13.8%;反芻動物養殖系統化解決方案收入71.97億元,同比增長23.9%。其中,飼料業務收入同比增長23.4%,奶牛超市業務收入同比增長13.9%,育種業務收入同比增長120.8%。



從更長的時間維度來看,過去三年,原料奶業務的年均複合增速為24.6%,飼料業務年均複合增速為22.3%,奶牛超市年均複合增速為17.4%,育種業務收入年均複合增速達到72.72%。公司主營業務連續三年實現快速增長,規模優勢持續提升。



此外,在多重超預期因素影響下,優然牧業2022年實現現金EBITDA為35.91億元,與去年基本持平,展現出企業良好的經營基本盤。



仔細閱讀年報可以發現,其短期利潤下滑主要受非業務性因素影響:其一,公司通過擴繁和進口,加大後備牛儲備,短期內導致成母牛占比下降,低於行業水準,但有利於強化長期規模優勢及原料奶業務可持續增長。其二,受生物資產評估影響,熟悉牧業的人都知道,生物資產評估是畜牧等養殖業和農業等行業滿足國際準則報表列示要求的,實質上並不會引起企業實際現金流變化,更不會影響企業的正常經營和生產。第三,公司加速戰略佈局,短期內導致財務費用增加,但有利於快速搶佔稀缺牧場土地資源優勢,利好公司業績的長期發展。



2022年是優然牧業科技戰略升級的開局之年,也是公司發展的戰略投入期。以高品質發展為核心,優然牧業對主業進行科技賦能,拓展產業鏈高科技、高附加值業務,全面提升公司科技價值。而隨著新建牧場陸續投產、奶牛單產穩步提升,產品矩陣進一步豐富等增長邏輯支撐下,以2023年為新起點,優然牧業即將迎來戰略收穫期,核心業務有望繼續保持齊頭並進,並於2027年實現“收入翻番”目標。





