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Wednesday, April 5, 2023
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Wednesday, 5 April 2023, 18:15 HKT/SGT
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Mitrade推出Mitrade Academy：輕鬆有趣學習交易的方式
澳大利亞墨爾本, 2023年4月5日 - (亞太商訊) - 領先的線上差價合約交易平臺Mitrade宣佈推出Mitrade學院。Mitrade 學院旨在滿足各個層次交易者的需求，為他們在各自的學習過程中提供逐步指導。使用者可以涵蓋交易全方面，廣泛的互動課程、教程和資源。可以通過手機或desktop網頁觀覽學院。
Mitrade Academy可以通過移動設備和網頁流覽器訪問，為用戶提供隨時隨地方便靈活的學習方式。
Mitrade 學院平臺預覽
Mitrade學院的關鍵功能提供了隨時隨地保存進度並繼續學習的能力。這個功能使學習者能夠從他們離開的課題繼續學習，無論他們身在何處或任何時間都能使用。此外，用戶可以用統一的帳號在教育和交易平臺之間任意切換
Mitrade學院的開發由一支交易專家團隊指導，憑藉他們的經驗和致力於説明交易者在市場上成功的決心，該團隊致力於實現Mitrade通過學院提供簡化交易體驗的目標。您可以從這裡 (
https://mytd.cc/2pf
) 開始學習交易。
豐富的交易課程任你選擇
Mitrade學院提供涵蓋交易各個方面的廣泛課程，包括適合所有等級的課題；如技術分析、風險管理和交易心理學。課程互動性強，提供實用示例和案例研究，説明交易者將所學應用于現實世界的交易場景。Mitrade學院計畫每月發佈新課程，為交易者提供持續的新鮮學習材料。
按照自己的節奏學習
Mitrade學院意識完成線上課程的時間難以找到。這就是為什麼該平臺設計為繞用戶性質，並允許用戶隨時隨地保存，繼續課程
如何開始使用Mitrade學院學習
-- 點擊此處 (
https://mytd.cc/2pf
) 在Mitrade註冊一個帳戶。
-- 點擊 投資學習 > Academy
-- 點擊“開始學習”並查看 Mitrade 提供的各種課程。
關於Mitrade
Mitrade 提供廣泛的金融市場，包括外匯、指數、商品和加密貨幣。該平臺對用戶友好、直觀，並具有滿足各個層次交易者需求的先進交易工具和功能。Mitrade致力於為其使用者提供安全可靠的交易環境，並提供24/5客戶服務，以協助解決任何疑問或問題。
要開始在Mitrade學院學習並體驗輕鬆有趣的交易方式，更多詳情Mitrade學院 (
https://mytd.cc/2pf
) 。
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媒體聯繫
Brand: Mitrade
Contact: Media team
E-mail:
branding@mitrade.com
Website:
https://www.mitrade.com/
話題 Press release summary
部門 Exchanges & Software, 金融, Crypto, Exchange, Funds & Equities
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Jan 12, 2023, 15:57 HKT/SGT
Mitrade達到240萬用戶，比去年增加90萬
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