BLUETTI EP600 和 AC500 榮獲 2023 年紅點設計大獎

澳大利亞悉尼, 2023年4月5日 - (亞太商訊) - BLUETTI,領先的便攜式電站提供商,自豪地宣布其產品 EP600 和 AC500 獲得了 2023 年紅點設計獎。該獎項表彰了兩款產品的傑出設計,並肯定了 BLUETTI 設計團隊的創新和卓越。



紅點設計大獎是世界上最著名的設計競賽之一,吸引了來自不同國家和行業的數千名參賽者。該獎項旨在表彰表現出卓越設計、品質和創新的產品。贏得該獎項是 BLUETTI 的一項重大成就,它證明了公司致力於創造不僅實用而且美觀的產品。



EP600&B500 是 BLUETTI 去年 11 月在歐洲推出的最新儲能係統 (ESS)。它專為並網或離網使用而設計,安裝方便,操作簡單。憑藉模塊化設計和尖端技術,它是以可持續的方式實現電力獨立的完美解決方案。



AC500&B300S 是用於家庭備用或離網生活的模塊化電站。它採用可靠的磷酸鐵鋰電池,不含有害重金屬和先進技術,可實現快速充電、分相功能和 UPS 保護。它具有簡單而美觀的設計和卓越的性能,是功能與美觀的真正結合。



“我們很高興贏得 2023 年紅點設計獎,”BLUETTI 發言人 Jame Ray 說。 “我們的設計團隊孜孜不倦地創造出不僅性能出色而且外觀精美的產品。贏得這個獎項證明了他們的辛勤工作和奉獻精神,我們為取得的成就感到自豪”。



BLUETTI 憑藉其創新和環保的能源產品多次獲得此獎項。創新、可持續發展和卓越已寫入其 DNA。 EP600 和 AC500 目前可在 BLUETTI 網站上購買,它們分別提供 10 年和 4 年保修。



從一開始,BLUETTI 就一直致力於通過室內和室外使用的綠色儲能解決方案來實現可持續發展的未來,同時為我們的家庭和我們的世界提供卓越的環保體驗。這就是 BLUETTI 在 70 多個國家開展業務並受到全球數百萬客戶信賴的原因。如需了解更多信息,請訪問BLUETTI 網站或在 YouTube、Facebook 和 Instagram 上關注 BLUETTI。



Amanda Yan

Integrated Marketing for BLUETTI

資料來源: BLUETTI ENERGY PTY LTD



