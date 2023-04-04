AEON信貸財務2022財年收益上升17.3%至12.3億港元，銷售額增長32.7% ，應收款項超疫情前水平創新高



香港, 2023年4月4日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務（亞洲）有限公司（「AEON信貸財務」或「集團」；股份代號：00900）今天公布截至2023年2月28日止年度之全年業績（「2022財年」或「報告年度」）。



2022財年，集團收入對比上個財年上升17.3%至1,231,600,000港元，營運溢利增長25.8%至556,700,000港元。報告年度的稅後溢利錄得9.1%的增長，達到373,600,000港元，每股盈利上升至89.22港仙（2021財年：81.81港仙）。董事會建議派發末期股息每股22.0港仙，全年股息為每股44.0港仙，派付股息比率為49.3%。



2022財年收入穩步增長，主要由於集團推出了首款現金回贈信用卡AEON Card Wakuwaku（「Wakuwaku卡」），配合成功的大規模推廣和品牌建設活動，信用卡及私人貸款銷售額顯著增長，從而推動利息收入增加。集團的整體銷售額對比上個財年增長32.7%，而於2023年2月28日，客戶貸款及應收款項總餘額較2022年2月28日錄得36.5%的增長。由於信用卡銷售額增加及就永旺百貨推出非AEON卡收單服務，信用卡業務的徵收費用及佣金顯著增長38.8%，亦從而推動整體收入增長。



隨著一系列經濟刺激措施推出，海外旅遊逐步恢復，香港消費市場在下半年顯著復蘇，集團適時採取多項舉措，使報告年度內銷售及應收款項實現穩健增長，並保持優質的信貸組合。除舉辦數個大型促銷活動外，集團亦聘請了名人推廣私人貸款及其Wakuwaku卡，以吸引更多主要在網上購物，且更熟悉消費獎賞及獎勵的客戶。



在徵收費用方面，集團的信用卡收單業務規模顯著擴大，持續吸納交易量相對可觀及／或具有多重分銷網絡的新商戶。此外，集團在第二季度訂立新分銷合作協議，以擴大線下及線上的保險銷售渠道，讓公司客戶可更方便地接觸及購買各式各樣的保險產品。



為加快數碼化轉型，集團新信用卡及貸款系統項目的發行階段、更換網上客戶服務和手機應用程式系統以及數據湖項目已於2023年3月初成功推出。該等系統運用，有助集團提供新支付方案和靈活提供產品優惠，以及輕鬆獲得更好的數據分析工具及服務。



在可持續發展方面，集團在第三季度建立了可持續發展表現掛鈎貸款框架，並訂立可持續發展表掛鈎貸款（「該貸款」）協議，貸款總賬面價值為320,000,000港元，為期三年。該貸款為集團首項可持續發展融資計劃的一部分，將貸款利息幅度與集團環境、社會及管治關鍵績效指標聯繫起來，彰顯集團對可持續發展的承諾。



展望未來，隨著《放債人條例》對利率上限及過高利率門檻的監管變更，集團可趁機利用其強大的資本基礎進行業務擴張，並在來年向競爭對手收購資產組合。



為迎合疫情過後消費者金融行為的轉變，集團將繼續加強數碼化體驗，並通過提供現金回贈為網上購物創造更多「價值」，同時改造分行網絡，照顧客戶面對面獲取咨詢服務的需求。隨著信用卡及貸款系統完成升級，以及新移動應用程式及網上會員平台推出，集團將在來年持續提供移動錢包、虛擬信用卡解決方案等的新服務及獎勵，以適應市場變化，更妥善照顧客戶的新需求。



鑑於美國聯邦基金利率和香港最優惠利率預期於2023/24財年維持高企，集團將擴大徵收費用等其他收入來源，以緩解息差下降對淨利息收入的影響。信用卡收單業務方面，集團將升級收單系統平台，並與其他支付解決方案供應商合作，擴展商戶網絡及新增服務。保險代理業務方面，集團將擴大直銷團隊及探索新保險產品，以滿足客戶需求。



至於技術發展，隨著信用卡及貸款系統更換項目完成，集團能通過加強數碼營銷，以及為客戶提供優質用戶體驗或全新支付方案，加強新產品的優點。此外，數據分析工具預期有助提高集團營銷、信用評估及信貸管理活動的成效。



AEON信貸董事總經理深山友晴先生表示:「集團很高興能在過去一年透過適時實施不同舉措，抓住市場情緒改善的機遇，實現良好增長。經濟全面複甦的時間難以預測，但憑藉應集團的應變能力及與合作夥伴的牢固業務關係，以及穩健的流動資金和資產負債表，我們對未來的增長前景充滿信心，期待來年再創佳績。」



關於AEON信貸財務（亞洲）有限公司（股份代號：00900）

AEON信貸財務（亞洲）有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司（東京證券交易所編號：8570）及AEON集團旗下公司，成立於1987年，並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務，包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、信用卡付款處理服務、保險代理及顧問業務，以及於中國內地從事小額融資業務。

詳情請瀏覽公司網址：www.aeon.com.hk。





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