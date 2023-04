黑桃資本全力支持香港發展家族辦公室業務

香港, 2023年4月3日 - (亞太商訊) - 近年來,香港特區政府積極推動本地成為家族辦公室的設立地點,許多全球富豪紛紛將目光投向香港,並考慮在此設立家族辦公室。香港成熟的金融市場和完善的法律制度,為家族辦公室提供了高度的信心和保障。此外,香港特區政府為吸引更多家族辦公室在本地設立而推出多項優惠政策,例如減稅措施、專業培訓和諮詢等,讓企業家及其家族辦公室可以更輕鬆地管理和營運家族財富。相信在不久的將來,香港將成為更多全球富豪設立家族辦公室的首選之地。

花旗集團首席執行官范潔恩 (Jane Fraser) 女士 (左) 及 黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉先生 (右)

黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉先生 (左) 及 瑞銀集團全球財富管理總裁及董事局成員伊克巴爾•汗 (Iqbal Khan) 先生 (右)

黑桃資本總裁兼首席執行官譚志偉先生表示:「黑桃資本作為以總部設於香港的家族辦公室,我們一直深信香港是成立家族辦公室的理想目的地。香港擁有令人引以為傲的穩健金融系統,其得天獨厚的地理位置更是無可比擬。我們樂見香港特區政府銳意鞏固香港為全球領先家族辦公室樞紐的決心,亦非常歡迎與之有關的一連串舉措及政策。我們相信,香港作為家族辦公室的理想選擇,將為來自世界各地的家族企業帶來充裕的發展機遇和成長空間。」



適逢近日香港舉辦多項財金盛事,黑桃資本亦有機會與各地的銀行家領袖聚首,其中包括花旗集團首席執行官范潔恩女士(Jane Fraser)以及瑞銀集團全球財富管理總裁及董事局成員伊克巴爾•汗(Iqbal Khan)先生。譚先生說:「香港始終具備作為資產及財富管理中心所需的優勢,這個城市滙聚各地不同行業的專業精英尋覓並開拓商機。此完善的金融法規生態系統正正為家族辦公室業務的長遠發展提供所需土壤。在香港發揮其貫通東西聯繫人角色的同時,黑桃資本也一如既往與其他家族辦公室和相關機構保持緊密合作,共同推動家族辦公室在香港的發展。」



有關黑桃資本有限公司

黑桃資本有限公司乃何猷龍先生的家族辦公室,負責管理何先生的私人資產發及財富項目。總部設於香港,公司的全球投資組合包涵廣泛的跨境投資項目,而公司亦致力發掘新的投資機遇。黑桃資本的投資策略旨在廣泛覆蓋地理區域及行業,同時保持多元化資產類別,投資組合包括股票、債券、房地產、醫療科技、文化產業、綠色能源和上市前投資的項目。







