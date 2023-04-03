黑桃資本全力支持香港發展家族辦公室業務

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|Black Spade Capital Limited
|Sept 29, 2022, 18:41 HKT/SGT
|醫脈平台合資公司榮獲2022年港澳台創新創業大賽優勝獎
|June 14, 2022, 17:29 HKT/SGT
|iRad於今年內開設三間全新醫學掃描診斷中心
|Apr 11, 2022, 16:51 HKT/SGT
|黑桃資本推出首個採用L’OCCITANE en Provence產品的限量版禮品套裝
|Sept 16, 2021, 20:00 HKT/SGT
|黑桃資本宣佈加入合格境內有限合夥人試點計劃
|July 16, 2021, 18:53 HKT/SGT
|Black Spade Acquisition Co Announces Pricing of $150 Million Initial Public Offering
|Mar 22, 2021, 15:31 HKT/SGT
|黑桃資本宣布收購卓智醫療控股有限公司
|Feb 22, 2021, 17:16 HKT/SGT
|黑桃資本冀建立以SPAC為主題的投資組合
|June 10, 2020, 08:54 HKT/SGT
|何猷龍家族辦公室黑桃資本首次進軍醫療科技企業醫脈平台 – My Platform
|Jan 21, 2019, 09:05 HKT/SGT
|華潤電力控股攜手黑桃資本打造環保世界 雙方簽訂戰略合資合作協議
|Oct 30, 2018, 18:45 HKT/SGT
|何猷龍先生創立的黑桃資本發行全球首個澳門元債券 規模達20億兩年期債券 為大灣區的經濟注入新動力
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