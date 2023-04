Monday, 3 April 2023, 17:56 HKT/SGT Share:

來源 Champion REIT 冠君及旗下朗豪坊商場舉辦「1+1捐贈LP CLUB積分」慈善活動 捐贈5,000份愛心飯盒及200隻流浪貓狗兩個月食糧

香港, 2023年4月3日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託(「冠君產業信託」或「信託」)(股份代號:2778)與朗豪坊商場(「商場」)和兩間本地非牟利組織「惜食堂」及「香港拯救貓狗協會」合作,於商場舉辦「1+1捐贈LP CLUB積分」慈善活動,共同為社會創造共享價值。

1+1捐贈LP CLUB積分

朗豪坊商場LP CLUB會員每捐贈5,000分積分,便可將積分轉為港幣20元的捐款,給予「惜食堂」或「香港拯救貓狗協會」,為有需要人士送上愛心飯盒或幫助流浪貓狗,以生命影響生命。為了令活動發揮雙倍力量,冠君產業信託將捐贈同額款項予有關慈善機構,以達致「1+1」雙倍效果。



該活動自今年三月起推出以來反應非常熱烈,有見及此,信託決定再接再厲加推「1+1捐贈LP CLUB積分」的名額。活動前後合共的捐款相等於約5,000份愛心飯盒以及200隻流浪貓狗兩個月的食糧。



此外,商場同時參與「惜食堂」智能食物捐贈項目 - 「智・惜食夥伴」計劃,於地庫一層設有智能食物捐贈機。訪客人士及租戶可捐贈未曾開封的剩食,協助「惜食堂」製作飯餐或食物包,幫助社會弱勢社群。此外,朗豪坊商場一直為本地寵物友善商場之一,商場曾與「香港拯救貓狗協會」合辦「狗狗領養日」,鼓勵大眾「以領養代替購買」動物,延續無私的愛。



冠君產業信託行政總裁侯迅女士表示:「我們非常榮幸能夠同時與兩間非牟利組織攜手合作。信託一直積極回饋社會,務求推動可持續發展理念。我們近年尤其關注珍惜食物、鼓勵大眾領養寵物及推廣寵物共融等議題。因此,我們期盼能夠藉著這個別具意義的活動,善用信託的業務及資源,提升大眾珍惜食物的意識,並傳達『以領養代替購買』的訊息,齊心合力為社會出一分力,一同感受可持續發展帶來的長遠裨益。」



有關冠君產業信託 (股份代號:2778)

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業,並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane,總樓面面積約300 萬平方呎,讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。自 2015 年起,信託被納入為恒生指數的恒生可持續發展企業基準指數的成份股。



網站:https://www.championreit.com/



關於LP CLUB

LP CLUB為朗豪坊推出的會員獎賞計劃,為顧客帶來精彩的購物、餐飲、生活品味等多元化優惠,更會搜羅不同主題活動及獨特文化體驗,讓會員盡享消費以外的意外驚喜。顧客只需下載朗豪坊APP並完成簡單登記程序,即可成為LP CLUB會員,隨時掌握朗豪坊最新購物優惠及推廣活動資訊,更可將購物消費轉換為積分,兌換會員尊享的非凡禮遇。



關於「惜食堂」

「惜食堂」於2011年開展食物回收及援助計劃,致力向本地回收仍可安全食用之剩餘食物,通過嚴格的食物安檢程序,再經中央廚房烹煮成營養均衡的膳食或預備成食物包,最後由物流團隊免費派發給社會上有需要人士。



關於「香港拯救貓狗協會」

香港拯救貓狗協會 (簡稱HKSCDA) 是一個於2007年4月1日正式成立的本地非牟利組織。HKSCDA一直致力為流浪貓狗提供糧食、醫療、絕育及領養等服務。除了主動援救流浪街頭的受傷貓狗外,本會亦會接收被市民遺棄的小動物,並盡力為牠們尋覓可信的主人覓尋一個永遠的家。





