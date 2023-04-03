冠君及旗下朗豪坊商場舉辦「1+1捐贈LP CLUB積分」慈善活動

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|捐贈5,000份愛心飯盒及200隻流浪貓狗兩個月食糧
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香港, 2023年4月3日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託（「冠君產業信託」或「信託」）（股份代號：2778）與朗豪坊商場（「商場」）和兩間本地非牟利組織「惜食堂」及「香港拯救貓狗協會」合作，於商場舉辦「1+1捐贈LP CLUB積分」慈善活動，共同為社會創造共享價值。
|1+1捐贈LP CLUB積分
朗豪坊商場LP CLUB會員每捐贈5,000分積分，便可將積分轉為港幣20元的捐款，給予「惜食堂」或「香港拯救貓狗協會」，為有需要人士送上愛心飯盒或幫助流浪貓狗，以生命影響生命。為了令活動發揮雙倍力量，冠君產業信託將捐贈同額款項予有關慈善機構，以達致「1+1」雙倍效果。
該活動自今年三月起推出以來反應非常熱烈，有見及此，信託決定再接再厲加推「1+1捐贈LP CLUB積分」的名額。活動前後合共的捐款相等於約5,000份愛心飯盒以及200隻流浪貓狗兩個月的食糧。
此外，商場同時參與「惜食堂」智能食物捐贈項目 - 「智・惜食夥伴」計劃，於地庫一層設有智能食物捐贈機。訪客人士及租戶可捐贈未曾開封的剩食，協助「惜食堂」製作飯餐或食物包，幫助社會弱勢社群。此外，朗豪坊商場一直為本地寵物友善商場之一，商場曾與「香港拯救貓狗協會」合辦「狗狗領養日」，鼓勵大眾「以領養代替購買」動物，延續無私的愛。
冠君產業信託行政總裁侯迅女士表示：「我們非常榮幸能夠同時與兩間非牟利組織攜手合作。信託一直積極回饋社會，務求推動可持續發展理念。我們近年尤其關注珍惜食物、鼓勵大眾領養寵物及推廣寵物共融等議題。因此，我們期盼能夠藉著這個別具意義的活動，善用信託的業務及資源，提升大眾珍惜食物的意識，並傳達『以領養代替購買』的訊息，齊心合力為社會出一分力，一同感受可持續發展帶來的長遠裨益。」
有關冠君產業信託 (股份代號：2778)
冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業，並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane，總樓面面積約300 萬平方呎，讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。自 2015 年起，信託被納入為恒生指數的恒生可持續發展企業基準指數的成份股。
網站：https://www.championreit.com/
關於LP CLUB
LP CLUB為朗豪坊推出的會員獎賞計劃，為顧客帶來精彩的購物、餐飲、生活品味等多元化優惠，更會搜羅不同主題活動及獨特文化體驗，讓會員盡享消費以外的意外驚喜。顧客只需下載朗豪坊APP並完成簡單登記程序，即可成為LP CLUB會員，隨時掌握朗豪坊最新購物優惠及推廣活動資訊，更可將購物消費轉換為積分，兌換會員尊享的非凡禮遇。
關於「惜食堂」
「惜食堂」於2011年開展食物回收及援助計劃，致力向本地回收仍可安全食用之剩餘食物，通過嚴格的食物安檢程序，再經中央廚房烹煮成營養均衡的膳食或預備成食物包，最後由物流團隊免費派發給社會上有需要人士。
關於「香港拯救貓狗協會」
香港拯救貓狗協會 (簡稱HKSCDA) 是一個於2007年4月1日正式成立的本地非牟利組織。HKSCDA一直致力為流浪貓狗提供糧食、醫療、絕育及領養等服務。除了主動援救流浪街頭的受傷貓狗外，本會亦會接收被市民遺棄的小動物，並盡力為牠們尋覓可信的主人覓尋一個永遠的家。
話題 Press release summary
部門 Real Estate & REIT
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