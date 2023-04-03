Monday, 3 April 2023, 17:38 HKT/SGT Share: 聯控2022年三大關鍵詞：科技創新、以實賦實、綠色發展

香港, 2023年4月3日 - (亞太商訊) - 據香港信報報道，2月，在政策利率預期大幅調整背景下，股票市場大量遭到拋售。亞洲股市MSCI亞太指數跌3%，其中主要是香港恆生指數和MSCI中國指數分別跌9.4%和10.4%，表現相對遜色。市場動盪之際，政策的重要性和影響力不言而喻，投資者更為謹慎，期望從政策的出台與變更窺探資本市場的趨勢與方向，規避風險，把握投資機會。



國統局局長康義在2022全年國民經濟運行記者會上表示，2022年，百年變局與世紀疫情交織疊加，地緣政治局勢動盪，全球通脹加劇，美聯儲持續大幅加息，導致世界整體經濟下行風險大。國內經濟同樣受到相關不確定性反覆衝擊，發展環境的複雜性、嚴峻性和不確定性上升。



此等紛複繁雜的內外部因素，以及全球資本市場與經濟環境的變化，為企業的經營帶來較大壓力與挑戰，受到波及的企業亦不在少數，譬如聯想控股（3396.HK）剛剛公佈其2022全年業績，亦受到一定影響。公告顯示，公司於報告期內實現收入人民幣4,836.63億元，與去年同期基本持平，歸屬於公司權益持有人淨利潤人民幣11.67億元，同比下降八成。對此，聯想控股CEO李蓬表示，「報告期內業績出現較大幅度下降，但公司堅持以實現高質量發展為目標，以『產業運營，科技創新』為長期發展戰略的核心，基本盤穩健，旗下各板塊若干企業具備較好的長期增長潛力。當前的主要任務是進一步夯實現有業務基礎，提升產業競爭力，同時要積極調整業務組合，優化業務模式，提升回報。」



科技創新再加碼

為加快經濟發展實現質的穩步提升及量的合理增長，必須堅持高質量發展，創新驅動發展。當被問及聯想控股未來的發展思路時，李蓬強調，「聯想控股未來在產業選擇和資源配置上將進一步向科技創新領域聚焦，並在選定的產業裏長期耕耘。」



跟蹤聯想控股的業績公告可發現，有一點是始終在做的，公司持續擴大科技創新的投入，科技部也曾提出，「把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐」，通過「科技創新驅動國家高質量發展」戰略。2022年，聯想控股研發費用同比增長21%至153億元，近三年研發費用的總投入達到378億元，年復合增長率達到27%，擁有授權專利超2萬項。同時，公司還成立了創新發展中心，從早期技術入手，加強與頂尖高校和國際機構的交流合作。



提及作為聯控旗下支柱型資產的聯想集團，公眾應該並不陌生。聯想集團2022年度研發投入同比提升21%，同時不斷擴大研發人才團隊，持續朝著「未來五年研發總投入將超過1000億，研發人員翻番」的承諾邁進。作為在IT領域保持著穩固的市場領導地位的聯想集團，在把握住了2022年全球數字經濟加速轉型以及人工智能帶動的新算力革命機遇的情況下，三大業務齊頭並進，所有主營業務連續五個季度全部盈利。



作為聯想控股旗下高新技術企業的聯泓新科2022年繼續保持在新材料細分領域的領先優勢，深耕新能源材料、生物可降解材料和特種材料等重點領域；採用「自主研發+合作開發」的協同創新模式，優化研發佈局，全年研發投入同比提升21%，申請專利53項，新增授權專利58項。



除此之外，聯控還推動旗下基金，在國家戰略性產業上積極投資，2022年累計投資科技企業近150家。看來，聯控十分清楚，若要科技創新集群化，促進科創企業的培育、賦能實體經濟的轉型升級，亦十分關鍵。



扶持專精特新 踐行以實賦實

在今年全國兩會上，關於建設多層次資本市場的話題掀起一波熱度，投資者越來越關注企業的成長性，專精特新中小企業成為未來關注重點。為了支持專精特新企業，2023年2月，工信部組織開展第五批專精特新「小巨人」企業培育，力爭到2023年底，全國專精特新中小企業超過8萬家、「小巨人」企業超過1萬家。



多年來，聯控推動旗下基金緊扣國家產業規劃和政策導向，在新一代信息技術、芯片、新能源、新材料、人工智能等戰略性產業上進行投資佈局，持續擴大對具有突出科創實力的中小企業的培育，2022年，聯控新投資的科技企業中累計有95家入選國家級專精特新企業名單。



除了掌握核心技術的專精特新企業，傳統企業如何數字化升級也是國家關注的重點。《數字中國建設整體佈局規劃》中提到，到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數字中國建設取得重要進展。



2022年，聯想集團的天津、深圳自有製造基地陸續投產，合肥基地入選世界經濟論壇全球 「燈塔工廠」。此外，聯想控股新IT智能化轉型解決方案已成功應用到近千家各行業企業的轉型之中。佳沃集團深耕農業食品場景，依託自身累積行業數智化經驗，助力多家實體企業數智化轉型升級，例如與清華長三角研究院就農食產業數實融合達成合作，雙方將在智慧營養服務領域深入開展數字化科研與實踐探索。



錨定具有自身特色的低碳發展之路

聯想控股一直以來高度重視並推動旗下企業篤行可持續發展理念，通過科技創新降碳增效，錨定綠色低碳發展。近期，中共中央、國務院印發《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，以及國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》，不僅從頂層設計上聚焦於「雙碳」目標，更是將「雙碳」工作的推進落到了實處，聯控體系在這方面可以說走在了前列。



聯想集團在國內率先通過科學碳目標倡議組織（SBTi）淨零目標驗證，其武漢基地拿下ICT行業首張零碳工廠證書，天津產業園也完成了ICT行業「零碳工廠」標準試點。而作為國家級「綠色工廠」，聯泓新科提升光伏產業核心原材料自給率，落地了新型生物可降解材料PPC項目。此外，公司旗下多家企業還通過綠色金融助力雙碳目標的實現，如盧森堡國際銀行幫助中資企業發行海外綠債，助力綠色金融發展等。



在履行企業社會責任方面，聯想控股還堅持在創業幫扶、鄉村振興、科技公益等領域進行長期投入。自2018年起，公司便與中國婦女發展基金會合作，通過「母親創業循環金項目」，幫扶農村低收入家庭女性開展當地特色項目創業；自2004年起，設立聯想控股鄉村教育基金，持續深耕鄉村教育，幫助家庭經濟條件有限的學生實現大學夢。此外，還有早前公司與國科大教育基金會訂立捐贈協議，捐資6000萬元設立「聯想控股科創計劃基金」；旗下君聯資本也設立「君聯學者計劃」，助力中國創新人才高地的建設；聯想集團先後與上海交大、清華大學達成合作並發起捐款，助力高校研發人才培養等等。



2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，隨著中央經濟工作會議成功召開，各項政策效果開始逐步顯現，中國經濟再次迎來廣闊的發展空間，聯想控股董事長、執行董事寧旻先生表示，「聯想控股將上下一心，緊抓機遇，持續發揮全員積極性和創造力，堅持創新引領，促進產業升級，奮發實幹，積極投身於國家高質量發展大局之中，為建設中國式現代化不斷貢獻力量。」





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