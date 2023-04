Monday, 3 April 2023, 14:35 HKT/SGT Share: 陽光保險:業務均衡發展齊頭並進 履行社會責任踐行可持續發展

香港, 2023年4月3日 - (亞太商訊) - 近期,上市險企陸續公佈2022年業績。其中,上市不久的陽光保險(06963.HK),堅守保險主業,以陽光文化為引領,以客戶為中心,堅定不移推進基礎能力與核心能力建設,持續強化公司的價值發展能力,總體經營業績保持了良好的增長態勢。



數據顯示,2022年,陽光保險實現總收入1,285.8億元,同比增長7.2% 。實現歸屬母公司股東的淨利潤48.8億元。內含價值為1,012.7億元,較上年末增長8.0% 。一年新業務價值人民幣30.2億元,實現行業內罕見的正增長。



業務均衡發展 壽財險及投資端均有亮眼表現



分業務來看,陽光保險壽財險業務以及投資端均呈現了較強的經營韌性,負債資產雙輪驅動,鞏固集團競爭優勢。



2022年,保險行業壓力較大。陽光人壽秉持銷售渠道多元化協同發展的經營模式,在保持當前銀保渠道優勢的前提下,加快代理人渠道改革轉型,同時積極培育新的潛力渠道,進一步夯實公司「多線並進」的良好基礎。並且,圍繞客戶家庭全生命週期,深挖客戶需求,不斷完善「保險+服務」產品及生態服務體系建設。同時,運用科技手段賦能代理人渠道,助力人均產能提升,也以數字化轉型提升客戶服務、運營效率等。2022年,陽光人壽總保費同比增長12.3%,一年新業務價值在壽險行業整體表現趨弱的情況下,依然實現了行業少有的正增長,達到30.2億元。



財險業務方面,陽光財險逐步夯實高質量發展基礎,業務結構持續優化,成本管控能力不斷增強。其中,陽光財險賠付率從2021年的66.6%下降至2022年的65.0%,費用率由2021年的38.5%下降至2022年的34.9%。值得一提的是,陽光財險積極拓寬戰略性業務板塊,多項業務全面提速,家用車保費增速7.5%,新能源車保費增速97.1%,農險保費增速61.7%。



在資產端,陽光資管踐行長期價值投資理念,以資產負債管理為著力點,不斷提高多資產多策略多客戶的綜合投資管理能力和客戶服務水平,在資本市場大幅波動的情況下,實現了投資業績的穩健增長。2022年,陽光資管實現總投資收益201.3億元,同比增長5.4%,總投資收益率為5.0%。其中,第三方資產管理規模達4,149.8億元,同比增長21.4%。



罕見行業正增長 企業家精神的落地實踐

2022年是極不尋常、極不平凡的一年,面對風高浪急的國際環境和國內改革發展穩定的任務,陽光壽險仍實現新業務價值正增長,成為上市壽險系公司中唯一實現正增長的企業。陽光保險的成功案例,證明以企業家精神的公司治理在當下的經濟環境中尤為關鍵,也為其他企業提供了寶貴的經驗和啟示。正如國務院總理李強在全國兩會後的記者會上表示,時代呼喚廣大民營企業家譜寫新的創業史,希望民營企業家大力弘揚優秀企業家精神,堅定信心再出發,期待企業家為促進經濟社會發展、增強綜合國力不斷作出重要貢獻。陽光保險集團用行動證實,如何以其強大的企業家創業精神和務實的企業文化,得以在競爭激烈的市場環境下脫穎而出,穩步跨越不確定性週期,獲得業績的高速成長。



隨著中國經濟邁入高質量發展階段,未來經濟增長將越來越依賴於創新發展,而企業家精神則是創新發展的核心驅動因素之一。相信陽光保險未來將在其傑出的企業家精神奠定的發展基礎下,順應發展趨勢,不斷充分發揮其獨特優勢,共塑高質量發展生態。



牢記保險初心使命 積極踐行社會責任



保險業作為金融的重要支柱,在服務國家地區建設與國民經濟發展中起到十分重要的積極作用。作為保險行業的一員,陽光保險在聚焦保險主業發展的同時,堅守服務實體經濟宗旨,深入踐行社會責任,推動公司實現可持續發展。



2022年,陽光保險為實體經濟提供風險保障44.5萬億元;為「一帶一路」項目提供風險保障822億元;為1.2萬家中小微企業提供風險保障1,700餘億元,幫助小微企業獲得融資金額145億元,有力支持了實體經濟發展。在綠色發展方面,2022年陽光保險共計為1,635萬家企業及個人提供綠色保險保障近60萬億元,可持續投資餘額達427.2億元。



此外,陽光保險還有效發揮金融科技、醫療資源優勢作用,積極組織參與教育、助老、扶貧等各類公益活動。截至2022年末,在全國24個省份援建的71所博愛學校惠及師生超2.8萬人;累計培訓鄉村醫生16,372人次惠及近1,100萬村民;真誠關愛員工及家人,累計為33,200名員工發放父母津貼。



未來,陽光保險將繼續堅守保險主業,在服務中國式現代化大格局中尋找自身發展定位,加快公司高質量發展、高價值成長的步伐,主動服務經濟社會大局,充分發揮保險保障功能,向打造客戶驅動型的高價值保險集團的目標持續進發。





