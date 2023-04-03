Monday, 3 April 2023, 14:35 HKT/SGT Share: 陽光保險：業務均衡發展齊頭並進 履行社會責任踐行可持續發展

香港, 2023年4月3日 - (亞太商訊) - 近期，上市險企陸續公佈2022年業績。其中，上市不久的陽光保險（06963.HK），堅守保險主業，以陽光文化為引領，以客戶為中心，堅定不移推進基礎能力與核心能力建設，持續強化公司的價值發展能力，總體經營業績保持了良好的增長態勢。



數據顯示，2022年，陽光保險實現總收入1,285.8億元，同比增長7.2% 。實現歸屬母公司股東的淨利潤48.8億元。內含價值為1,012.7億元，較上年末增長8.0% 。一年新業務價值人民幣30.2億元，實現行業內罕見的正增長。



業務均衡發展 壽財險及投資端均有亮眼表現



分業務來看，陽光保險壽財險業務以及投資端均呈現了較強的經營韌性，負債資產雙輪驅動，鞏固集團競爭優勢。



2022年，保險行業壓力較大。陽光人壽秉持銷售渠道多元化協同發展的經營模式，在保持當前銀保渠道優勢的前提下，加快代理人渠道改革轉型，同時積極培育新的潛力渠道，進一步夯實公司「多線並進」的良好基礎。並且，圍繞客戶家庭全生命週期，深挖客戶需求，不斷完善「保險+服務」產品及生態服務體系建設。同時，運用科技手段賦能代理人渠道，助力人均產能提升，也以數字化轉型提升客戶服務、運營效率等。2022年，陽光人壽總保費同比增長12.3%，一年新業務價值在壽險行業整體表現趨弱的情況下，依然實現了行業少有的正增長，達到30.2億元。



財險業務方面，陽光財險逐步夯實高質量發展基礎，業務結構持續優化，成本管控能力不斷增強。其中，陽光財險賠付率從2021年的66.6%下降至2022年的65.0%，費用率由2021年的38.5%下降至2022年的34.9%。值得一提的是，陽光財險積極拓寬戰略性業務板塊，多項業務全面提速，家用車保費增速7.5%，新能源車保費增速97.1%，農險保費增速61.7%。



在資產端，陽光資管踐行長期價值投資理念，以資產負債管理為著力點，不斷提高多資產多策略多客戶的綜合投資管理能力和客戶服務水平，在資本市場大幅波動的情況下，實現了投資業績的穩健增長。2022年，陽光資管實現總投資收益201.3億元，同比增長5.4%，總投資收益率為5.0%。其中，第三方資產管理規模達4,149.8億元，同比增長21.4%。



罕見行業正增長 企業家精神的落地實踐

2022年是極不尋常、極不平凡的一年，面對風高浪急的國際環境和國內改革發展穩定的任務，陽光壽險仍實現新業務價值正增長，成為上市壽險系公司中唯一實現正增長的企業。陽光保險的成功案例，證明以企業家精神的公司治理在當下的經濟環境中尤為關鍵，也為其他企業提供了寶貴的經驗和啟示。正如國務院總理李強在全國兩會後的記者會上表示，時代呼喚廣大民營企業家譜寫新的創業史，希望民營企業家大力弘揚優秀企業家精神，堅定信心再出發，期待企業家為促進經濟社會發展、增強綜合國力不斷作出重要貢獻。陽光保險集團用行動證實，如何以其強大的企業家創業精神和務實的企業文化，得以在競爭激烈的市場環境下脫穎而出，穩步跨越不確定性週期，獲得業績的高速成長。



隨著中國經濟邁入高質量發展階段，未來經濟增長將越來越依賴於創新發展，而企業家精神則是創新發展的核心驅動因素之一。相信陽光保險未來將在其傑出的企業家精神奠定的發展基礎下，順應發展趨勢，不斷充分發揮其獨特優勢，共塑高質量發展生態。



牢記保險初心使命 積極踐行社會責任



保險業作為金融的重要支柱，在服務國家地區建設與國民經濟發展中起到十分重要的積極作用。作為保險行業的一員，陽光保險在聚焦保險主業發展的同時，堅守服務實體經濟宗旨，深入踐行社會責任，推動公司實現可持續發展。



2022年，陽光保險為實體經濟提供風險保障44.5萬億元；為「一帶一路」項目提供風險保障822億元；為1.2萬家中小微企業提供風險保障1,700餘億元，幫助小微企業獲得融資金額145億元，有力支持了實體經濟發展。在綠色發展方面，2022年陽光保險共計為1,635萬家企業及個人提供綠色保險保障近60萬億元，可持續投資餘額達427.2億元。



此外，陽光保險還有效發揮金融科技、醫療資源優勢作用，積極組織參與教育、助老、扶貧等各類公益活動。截至2022年末，在全國24個省份援建的71所博愛學校惠及師生超2.8萬人；累計培訓鄉村醫生16,372人次惠及近1,100萬村民；真誠關愛員工及家人，累計為33,200名員工發放父母津貼。



未來，陽光保險將繼續堅守保險主業，在服務中國式現代化大格局中尋找自身發展定位，加快公司高質量發展、高價值成長的步伐，主動服務經濟社會大局，充分發揮保險保障功能，向打造客戶驅動型的高價值保險集團的目標持續進發。





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